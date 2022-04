Radl rutscht in die Isar: Kinder landen nach Rettungsversuch in Klinik

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Rettungsdienst und Polizei rückten am Montag im Tölzer Taubenloch an. © Steppan

Zwei Kinder wollten am Ostermontag ihr Radl aus der Isar retten. Am Ende landete sie unterkühlt im Krankenhaus.

Bad Tölz - Für einige Aufregung sorgte am Ostermontag der Versuch von zwei Kindern, in Bad Tölz ein Radl aus der Isar zu retten. Nach Angaben der Polizei befanden sich die beiden Kinder im Alter von acht und zehn Jahren gegen 16 Uhr am Spielplatz des Taubenlochs.

Rettungsaktion: Isar hat momentan nur neun Grad

Dabei hatten sie ein Fahrrad. Als dieses das Ufer hinab in die Isar rutschte, versuchten die beiden, das Rad wieder aus dem Fluss zu holen. Dazu stiegen die Kinder ins neun Grad kalte Wasser. Passanten eilten zur Hilfe und holten die beiden aus dem Wasser.

Rettungswagen bringt Kinder in die Tölzer Klinik

Die Kinder wurden bei der Aktion durchnässt. Die Besatzung des verständigten Rettungswagens brachte die Kinder unterkühlt und ängstlich zur Untersuchung ins Tölzer Krankenhaus. Dort konnten die „Abenteurer“ ohne größere Verletzungen und wieder etwas aufgewärmt von ihren Eltern abgeholt werden.

