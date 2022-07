Tölzer Marktstraße: Radler müssen mit Kontrollen rechnen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Das Radfahrverbot in der Tölzer Fußgängerzone wird regelmäßig missachtet. Bei einer Kontrollaktion am Dienstag beließ es der „Zweckverband Kommunale Dienste“ in dem meisten Fällen bei mahnenden Worten. Beschwerden über gefährliche Situationen Bei Polizei keine Unfälle aktenkundig © Zweckverband

Bei einer Kontrollaktion registrierte der „Zweckverband Kommunale Dienste“ am Dienstag innerhalb von eineinhalb Stunden 50 Verstöße gegen das Radfahrverbot in der Tölzer Marktstraße. Bislang war die Regelung in der Fußgängerzone kaum überwacht worden. Das soll sich jetzt ändern.

Bad Tölz – Es ist ein Dauerbrennerthema, das immer wieder die Gemüter erhitzt: das verbotene Radfahren in der Tölzer Marktstraße. Schon seit Jahren gibt es den Ruf nach mehr Kontrollen. Jetzt kommt der „Zweckverband Kommunale Dienste“ diesem Wunsch nach. Zum Auftakt fand am Dienstag eine eineinhalbstündige Aktion statt.

Wie der Zweckverband in einer Pressemitteilung bekannt gibt, waren am frühen Nachmittag sechs Mitarbeiter des Zweckverbands in der Marktstraße im Einsatz. Sie postierten sich im oberen und unteren Bereich der Fußgängerzone. Das Ergebnis: Die Überwacher registrierten 50 Fälle von Ordnungswidrigkeiten. In den meisten Fällen beließen sie es laut der Mitteilung aber bei mündlichen Verwarnungen. „Die Mehrheit der Angehaltenen hat sich im Gespräch sehr einsichtig und verständnisvoll gezeigt“, sagt Thorsten Preßler, Außendienst-Leiter und stellvertretender Geschäftsführer des Zweckverbands.

Auto in der Fußgängerzone: Das wird teuer

In sechs Fällen waren die Verstöße allerdings so schwerwiegend, dass es die Überwacher nicht bei mahnenden Worten beließen. Fünf Radler, die besonders schnell unterwegs waren, wurden mit je 25 Euro zur Kasse gebeten. Zudem erwischten die Kontrolleure einen Pkw-Fahrer, der verbotenerweise in die Fußgängerzone eingefahren war. Das kostete ihn 50 Euro.

Die jetzige Kontrollaktion ist umso bemerkenswerter, als es dazu eine lange Vorgeschichte gibt. Zehn Jahre ist es her, dass die Stadt im Bestreben, Radl-freundlicher zu werden, das Radeln in der Fußgängerzone probeweise für ein halbes Jahr erlaubte – um es nach vielen Beschwerden wieder zu verbieten. 2017 dann beschloss der Stadtrat einen Kompromiss. Seitdem ist das Radfahren zwischen 21 Uhr abends und 9.30 Uhr am Morgen erlaubt. Tagsüber müssen die Menschen ihre Räder schieben.

Stadt begrüßt Aktion

Damit einhergehend wollte das Rathaus den Zweckverband beauftragen, die neue Regelung zu kontrollieren. Das scheiterte damals aber daran, das der Zweckverband solche Aufgaben nur dort übernimmt, wo er von der Kommune generell mit der Parküberwachung beauftragt ist. Die aber erledigte die Stadt Bad Tölz seinerzeit noch selbst.

Das hat sich mittlerweile geändert. Wie berichtet beschloss der Stadtrat Ende vergangenen Jahres, die „Überwachung des ruhenden Verkehrs“, wie es offiziell heißt, an den Zweckverband zu übertragen. Diese Änderung trat zum 1. April in Kraft – und ermöglicht auch, dass der Zweckverband nun eigenständig Radlerkontrollen in die Wege leitet. Die Stadt, so erklärt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach auf Anfrage, sei über die Aktion am Dienstag lediglich informiert worden – begrüße die Aktion aber natürlich. „Es ist sehr gut, wenn die Radfahrer in gutem Einvernehmen auf das Verbot aufmerksam gemacht und die Fußgänger geschützt werden.“

„Beschwerden haben sich gehäuft“

Preßler erklärt: „In der Vergangenheit häuften sich Beschwerden über Beobachtungen von gefährlichen Situationen und Beinahe-Unfällen. Hier müssen wir als Verkehrsüberwacher zweifellos tätig werden.“ Die aktuelle Maßnahme sei der „Auftakt einer regelmäßigen Kontrollserie an dieser Stelle im Sinne von mehr Sicherheit für die Fußgänger und Fußgängerinnen. Denn sie haben hier Vorfahrt.“ Preßler ist überzeugt: „Die künftige regelmäßige Präsenz der Verkehrsüberwacher wird Früchte tragen und ein Stück mehr Sicherheit in der Fußgängerzone bringen.“

Auch Polizei mit dabei

Unterstützt wurde der Einsatz am Dienstag auch von zwei Polizisten, die laut dem Verkehrs-Experten der Tölzer Inspektion, Lars Werner, für eine halbe Stunde uniformiert Präsenz zeigten. Die Polizei selbst habe das Radlverbot bislang nur „punktuell“ überprüfen können, etwa im Rahmen von Schulwegkontrollen, sagt Werner. Denn die Polizei müsse beim Einsatz ihres Personals Prioritäten setzen. Und da liege das Thema Radeln in der Fußgängerzone relativ weit hinten. Denn es seien praktisch keine Unfälle aktenkundig. „Es gibt eher Beinahe-Unfälle oder gefühlte Unfälle.“ Werner räumt aber auch ein, dass eine gewisse Dunkelziffer möglich sei. Und die Marktstraße weise wegen ihres Gefälles ein höheres Gefahrenpotenzial als andere Fußgängerzonen auf. Die Kontrollen seien daher sinnvoll.

Bei vielen Bürgern kommt die Aktion offenbar ebenfalls gut an. In einer Facebook-Gruppe, die eigentlich vor Blitzern in Bad Tölz warnt, gibt es fast ausschließlich Applaus – ein Zuspruch, den der Zweckverband so gar nicht gewohnt ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.