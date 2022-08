Radtour in die Familiengeschichte: Tölzer radelt mit Cousins durch Tschechien

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Gruppenbild vor dem bekannten Altstädter Rathaus in Prag: (v. li.) Daniel Pachl, Andreas Bär und Sebastian König. © privat

Ausgedehnte Fahrradtouren in Europa sind die Leidenschaft von Sebastian König (39). In diesem August machte der Tölzer mit seinem beiden Cousins eine ganz besondere Reise. Auf den Spuren der Familiengeschichte und des Zweiten Weltkriegs radelten sie über 700 Kilometer durch Polen und Tschechien.

Bad Tölz – Im August unternimmt Sebastian König, der als Sportlehrer am Max-Rill-Gymnasium tätig ist, fast jedes Jahr eine lange Radtour durch Europa. 2019 radelte der Familienvater fast 2000 Kilometer von Bad Tölz nach Estland (wir berichteten). In den Jahren zuvor ging es beispielsweise nach Dänemark, Istanbul oder Rom, fast immer zusammen mit seinem Cousin Andreas Bär. Diesmal war noch Daniel Pachl (41) mit dabei, ebenfalls ein Cousin. Die drei Männer wollten die Gegend ihrer Familiengeschichte vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erkunden. Denn drei der vier Großeltern Königs stammten aus Böhmen und Mähren, die andere Großmutter aus dem Sudetenland. Der Krieg verschlug sie in die Region Pegnitz, wo große Teile der Familie von Sebastian König heute noch leben.

Besuch in Auschwitz ging unter die Haut

War in den vergangenen Jahren der Ausgangspunkt der Radtouren immer in Deutschland, so war es heuer Polen. Mit dem Bus fuhren die Männer nach Kattowitz und besuchten dort zuerst die Konzentrationslager in Auschwitz und Birkenau. Der geführte Rundgang ging den drei Männern sehr unter die Haut, berichtet König. „Man fragt sich dann: Wie hätte ich mich in Zeiten des Nazi-Regimes verhalten? Hätte man den Mut gehabt, sich zur Wehr zu setzen?“ Schon vor Längerem habe er überlegt, eine Klassenfahrt dorthin zu organisieren. „Der Entschluss ist jetzt gereift, es in die Tat umzusetzen.“

Nach fünf Tagen ohne Panne mussten die Radler dann doch innerhalb von 36 Stunden gleich drei Mal zum Reparaturset greifen. Scharfkantige Steine und ein hohes Gewicht auf dem Hinterrad führten zu Reifenschäden. © privat

760 Kilometer in sieben Tagen geradelt

Anschließend begann dann die große Tour. Die Route führte sie – zusammengefasst beschrieben – von Kattowitz über Ostrava, Pardubitz, Prag und Pilsen nach Weiden. Die 760 Kilometer absolvierten die Männer wie geplant in sieben Tagen. Mit einem Vorurteil räumt König gleich mal auf: „Man denkt ja meist, dass Polen und Tschechien ein bisschen hinterwäldlerisch sind“, sagt der Tölzer. Aber auf dem Fahrradsattel haben sie nur beste Erfahrungen gemacht: „Das Wegenetz ist super, und die Digitalisierung perfekt. Viel besser als Deutschland. Da sind wir hier auf dem absteigenden Ast.“ Mit Englisch und teilweise auch auf Deutsch konnten sie sich bestens verständigen.

Alte Fotos im Gepäck

Das Wichtigste für sie war der Besuch in den beiden Orten Abtsdorf und Greifendorf, die heute auf Tschechisch Svitavy und Opatov heißen. Aus diesen Dörfern westlich von Ostrava stammen die Großeltern väterlicherseits. „Dort lebten damals nur Deutsche“, weiß König. Kontakte dorthin gab es in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Die Radler hatten fünf alte Fotos dabei, anhand derer sie versuchten, die Gebäude wiederzufinden. Es glückte teilweise, manches erkannten sie aufgrund von Fensteraufteilung und Kamin wieder. „Ansonsten würde natürlich einiges baulich verändert“, sagt König.

Auch den Friedhof besuchten die drei Cousins. Ihr Eindruck: „Anscheinend wurde nach 1945 alles neu gemacht. Was auf die deutsche Geschichte dort hindeutet, wurde leider zerstört.“ Immerhin entdeckten sie einen alten Grabstein, eingewachsen hinter einem Busch. „Es könnte durchaus unsere Verwandtschaft gewesen sein.“ Gespräche in den Dörfern suchten die drei Männer nicht. „Wir wollten keine Unruhe stiften oder irgendwelche Sorgen auslösen. Es ist einfach unsere rein private Familiengeschichte.“

Einige Gebäude, die früher von Familienmitgliedern bewohnt wurden wie hier in Svitavy, konnten sie identifizieren. © privat

Alte Obstsorten erinnern an die Heimat

König hat viele Vergleiche mit der Heimat in Bayern gezogen. „Mir ist aufgefallen, dass in der Region Pegnitz viele Häuser in dem Stil gebaut wurden, wie sie dort in Böhmen damals auch standen.“ Und er erinnert sich an die Reneklodenbäume im Garten der Großeltern. In Franken etwas Ungewöhnliches, in Böhmen hingegen nicht. „Viele Flüchtlinge haben wohl Samen mitgenommen, um sich eine gewisse Erinnerung an die Heimat zu schaffen.“

Gute Radwege in Tschechien

Im weiteren Verlauf der Radtour hatten sie heißes Wetter, bis zu 37 Grad. „Auch in Tschechien ist es sehr trocken.“ Zwar mussten auch mal Reifen gewechselt, aber im Prinzip verlief alles reibungslos. „Man konnte sehr gut Radfahren“, sagt König. Im Gegensatz zum Tölzer Land gab es durchgehende, zusammenhänge und gut beschilderte Radwege, sagt er mit kritischem Unterton. Übernachtet wurde in Hotels oder auf Campingplätzen. Kaum zu Hause, hat König wieder neue Pläne: Gerne würde er mal Nordfrankreich in Angriff nehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.