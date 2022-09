„Stern des Sports“ in Bronze für Nachwuchs-Abteilung des ECT

Der Stern in Bronze für das Jahr 2022 ging an die Aktion Ausbildungs-Kompass des Tölzer Eisclubs. Das Foto zeigt (v. li.) Raiffeisenbank-Vorstand Manfred Gasteiger, Roland Schuler (ECT-Nachwuchs-Pressesprecher), Korbinian Hopper (Spieler U20-Team), ECT-Jugendleiter Markus Strauß, Xaver Schuler (Kapitän der U17-Mannschaft), Schirmherr Manni Schwabl und Moderator Michael Sporer. © Ewald J.Scheitterer

Die Raiffeisenbank hat wieder die „Sterne des Sport“ in Bronze vergeben. Im Tölzer Kurhaus wurde die Nachwuchsabteilung des ECT mit dem „Oscar des Breitensports“ ausgezeichnet

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zwei Jahre lang waren von der Raiffeisenbank im Oberland zwar die Bronzenen „Sterne des Sports“ vergeben worden, auf die Gala-Veranstaltung zur Verleihung im Tölzer Kurhaus musste aber coronabedingt verzichtet werden. Umso festlicher verlief dann am Montagabend die insgesamt sechste Gala, um den „Oscar des Breitensports“ zu vergeben, wie es TV-Moderator Michael Sporer, der durch den Abend führte, bezeichnete.

Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern gesellschaftliches Engagement

Beim alljährlichen Sterne-Wettbewerb der Raiffeisenbanken „geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um besondere Aktionen von regionalen Vereinen, die sich über ihr sportliches Angebot hinaus gesellschaftlich engagieren, rund um Ehrenamt und Integration“, erklärte Manfred Gasteiger, Vorstand des Geldinstituts. „Wir als Genossenschaftsbank haben einen gesellschaftlichen Auftrag, den wir gerne erfüllen“, so Gasteiger.

37 Vereine oder Abteilungen bewerben sich um einen Stern

Insgesamt 37 Vereine oder auch nur einzelne Abteilungen haben sich heuer mit ihren besonderen Aktionen beworben – und jede Bewerbung wurde mit 250 Euro belohnt. Der Sieger im Bewerb um den Stern in Bronze aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach durfte dann noch zusätzliche 1000 Euro einstreichen. Dies war 2022 die Nachwuchs-Abteilung des Tölzer Eisclubs mit dem Projekt Ausbildungs-Kompass. „Da nicht jeder junge Eishockey-Crack das Zeug zu einem Profi hat, wollen wir den Burschen damit mögliche Wege in ein erfolgreiches Berufsleben aufzeigen“, erklärte ECT-Nachwuchs-Sprecher Roland Schuler.

Die Sterne in Silber gibt’s dann beim bayerischen Landeswettbewerb, und die Goldenen im Bundesbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken werden bei der Gala in Berlin vergeben.

Schirmherrschaft hat Manni Schwabl übernommen

Ausgewählt hatte den Gewinner eine Jury, bestehend aus Manni Schwabl, dem Präsidenten der SpVgg Unterhaching, Max Niedermeier aus dem Landkreis Miesbach und Thomas „Jimmy“ Lechner, dem Jugendvorsitzenden des BLSV-Sportkreises 12 Bad Tölz-Wolfratshausen. Letzterer sagte der Bank „Danke, für die Bühne, die ihr den 126 Vereinen im Landkreis gebt“. Schwabl ist zugleich Schirmherr des gesamten regionalen Wettbewerbs: „Vor vielen Jahren war ich an der Realschule Bad Tölz. Da war es für mich eine Ehrensache, die Schirmherrschaft für die vielen sozialen Projekte zu übernehmen.“ Gleichzeitig betonte er: „Normalerweise erfährt die wichtige Arbeit an der Basis der Sportverbände viel zu wenig Wertschätzung.“

Auch die Vorjahressieger werden in der Gala noch einmal geehrt

Als besonderes Zuckerl hatte die Raiffeisenbank im Oberland noch die Vorjahressieger ins Tölzer Kurhaus eingeladen, da sie auf „ihre“ Gala wegen der Pandemie hatten verzichten müssen. Dies war für 2020 die Klettergruppe H3 für behinderte Menschen der Alpenvereinssektion Miesbach. Beworben hatte sie sich mit ihrem Projekt „Mit Handicap hoch hinaus“.

Noch einmal offiziell gewürdigt wurde der SC Moosham, der Sieger aus dem Jahr 2021 mit (v. li.) Markus Aichler, Christian Allwang, Michael Hofsäß und Renate Förtsch. © Ewald J.Scheitterer

Der Bronzestern für das Jahr 2021 war an den SC Moosham und dessen Müllsammel-Aktion „Sauba wui is – Müllfrei, ich bin dabei“ vergeben worden. Bei dem Projekt wurden die Kinder und Jugendlichen des Vereins dazu animiert, während des Lauftrainings Müll einzusammeln. Damit gewannen sie nicht nur den Bronzestern, sondern später auch noch den Stern in Silber beim bayerischen Landesentscheid. „Damit habt ihr den bislang größten Erfolg im Verbreitungsgebiet unserer Bank erzielt“, freute sich Vorstand Gasteiger.

