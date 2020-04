Ramadan in Zeiten von Corona: Noch mehr Verzicht als üblich

Der Fastenmonat Ramadan hat begonnen. Gläubige Muslime müssen heuer allerdings auf mehr verzichten als nur Essen und Trinken – wegen Corona.

Bad Tölz – Eigentlich sind die Moscheen in der islamischen Fastenzeit voll wie nie. Im Ramadan wird nicht nur die innere Einkehr groß geschrieben, sondern auch das gemeinsame Treffen mit Verwandten und Freunden. Die Aussicht, nach Sonnenuntergang in geselliger Runde das Fasten brechen zu dürfen, hilft, wenn der Magen tagsüber knurrt. Diese Vorfreude wird heuer getrübt: „Leider müssen wir drauf verzichten, Verwandte, Freunde oder den Vorbeter einzuladen“, sagt Menduh Killik, Vorsitzender des Vereins Mevlana-Moschee. Schuld ist das Kontaktverbot, das auch das Osterfest bei den Christen stark verändert hat. Die Familien müssen beim täglichen Fastenbrechen also unter sich bleiben.

Diese eingeschränkte Geselligkeit ist aus Sicht Killiks aber nicht das Schlimmste. Dem 44-Jährigen zufolge trifft es viele gläubige Muslime viel härter, dass sie nicht zum täglichen Nachtgebet in die Moschee gehen dürfen. Wie die katholischen und evangelischen Gotteshäuser sind auch diese geschlossen. „Das ist ein großer Nachteil“, sagt Killik. Das Nachtgebet in der Gemeinschaft zu vollziehen, sei viel höher angesehen.

Sicherheitsabstände können in Moschee nicht eingehalten werden

Trotzdem versteht Killik die strengen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. „Die Gesundheit geht vor.“ 20 bis 30 der 100 Gemeindemitglieder besuchen während des Fastenmonats im Schnitt die täglichen Nachtgebete in der Mevlana-Moschee in Bad Tölz. Die Sicherheitsabstände einzuhalten, sei bei so vielen Menschen nicht möglich. Gott sei es aber letztlich egal, ob in der Familie oder in der Moschee gebetet werde. „Hauptsache, man tut es.“

Als der 44-Jährige bei Facebook postete, dass Gemeinschaftsgebete im Ramadan nicht möglich sein werden, hagelte es dennoch viele traurig dreinblickende Emojis. „Aber es hilft leider nichts.“ Menduh Killik hofft nun, dass zumindest zum Festgebet am Morgen des 24. Mai die Moscheen wieder offen sein werden. Das Ende des Ramadan ist einer der wichtigsten muslimischen Feiertage: das Fastenbrechfest Id al-Fitr.

Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Kalenders. Diese Zeit ist für die Muslime heilig. In diesem Monat nämlich soll dem Propheten Mohammad der Koran offenbart worden sein. Gläubige Muslime dürfen in der Zeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nichts essen, trinken oder rauchen.

