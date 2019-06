Ratinger (41) passt nicht auf

Ein Ratinger Autofahrer war im Straßenverkehr unaufmerksam, den Schaden hat aber ein 74-jähriger Tegernseer nach einem Vorfahrtsunfall auf der Flinthöhe zu beklagen.

Bad Tölz - Wenn es sich staut, nützen viele Autofahrer, die von Holzkirchen kommen und nach Tölz wollen, das Lettenholz, um abzukürzen. So war das wohl auch bei einem 41-jährigen Ratinger, der am Freitag um 14.30 Uhr vom Lettenholz nach rechts in die Sachsenkamer Straße einbiegen wollte. Dabei passte der VW-Fahrer nicht richtig auf und übersah, dass sich von links auf der Abbiegespur der Bundesstraße 472 ein Mercedes näherte. Um einen Zusammenstoß zu vermieden, steuerte der Benz-Fahrer, ein 74-jähriger Tegernseer, seinen Wagen nach links und stieß gegen den dortigen Fahrbahnteiler. Der blieb unbeschädigt, am Mercedes entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. chs