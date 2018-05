„Ratskeller“-Wirt zieht nach Seehausen

Gastronomie

Der Tölzer „Ratskeller“ an der Marktstraße sucht einen neuen Pächter. Peter Mayerhofer wird Ende des Jahres aufhören, um den Gasthof zum Stern zu übernehmen, ein Hotel-Restaurant in Seehausen am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen).