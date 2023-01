Ausstellung im Tölzer Stadtmuseum: Das Leben der „wilden Vier“

Freuten sich über die zahlreichen Besucher bei der Vernissage am Freitagabend: Elena Weindel vom Bayerischen Landesamt für Umwelt und Franz Steger, Sachgebietsleiter Umwelt am Landratsamt.

Artenschutz

Von Veronika Ahn-Tauchnitz

Eine neue Wanderausstellung im Tölzer Stadtmuseum informiert über Raufußhühner. Alle vier Arten sind in der Region noch heimisch - aber sie haben zu kämpfen.

Bad Tölz – „Bayern ist noch gesegnet. Es ist das einzige Bundesland, in dem noch vier Raufußhuhnarten nebeneinander existieren“, sagte Landrat Josef Niedermaier am Freitagabend bei der Ausstellungseröffnung im Tölzer Stadtmuseum. Unter dem Titel „Raue Zeiten für wilde Hühner“ geht es um das Leben der besonderen Tiere, „die in Schwierigkeiten sind“, sagte der Landrat. Verantwortlich dafür ist der zunehmende Freizeitdruck, der auf den Lebensräumen der Hühner lastet. Dabei „ist ein Miteinander gut möglich, wenn man auf bestimmte Regeln achtet“, sagte Raufußhuhnexpertin Elena Weindel vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU).

Im Herbst wachsen den Tieren „natürliche Schneeschuhe“

In ihrem unterhaltsamen Vortrag stellte sie den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern die „wilden Vier“ vor – also Auer- Birk-, Alpenschnee- und Haselhuhn. Sie erklärte auch, wie es eigentlich zu dem „komischen Namen Raufußhuhn“ kommt. „Im Herbst wachsen den Tieren kleine Stiftchen am Rand der Füße. Das sind natürliche Schneeschuhe“, sagte Weindel. Das Haselhuhn sei die kleinste Art, erklärte die Expertin und spielte das hohe Piepsen vor, das für das Haselhuhn charakteristisch ist. „Es baut voll auf Tarnung“, sagte Weindel. In Bereichen, „in denen man maximal 20 Meter in den Wald hineinschauen kann, fühlt es sich wohl“.

Wurde der Schuhplattler von den Birkhühnern abgeschaut?

Etwas weiter oben, in lichten Fichtenwäldern, wo es seine Lieblingsspeise Heidelbeeren noch gibt, lebt die größte Art, das Auerhuhn. Bis zu fünf Kilo wiege ein ausgewachsener Hahn, so Weindel. Oft in der Nähe von Berghütten, wo Weide in Wald übergeht, oder auch in Moorrandbereichen fühlen sich Birkhühner wohl. Das Balzgebahren der Hähne sei so auffällig, dass manche sagen, „dass der Schuhplattler von den Birkhühnern abgeschaut wurde“.

Das Alpenschneehuhn ist ein Meister der Tarnung

Ein „Meister der Tarnung“ sei das Alpenschneehuhn, das im Hochgebirge zu Hause ist. Viermal im Jahr wechseln die Tiere ihr Gefieder. „Man muss schon sehr genau schauen, bis man eines sieht“, sagte Weindel. Wenn man sie sehe, „ist man aber meistens schon an einem Platz, an dem man die Hühner stört“, ergänzte später Franz Steger, Umwelt-Sachgebietsleiter am Landratsamt.

Wer herausfinden möchte, wo die Hühner leben, könne stattdessen nach Spuren Ausschau halten – nach Fußabdrücken im Schnee oder auch Losung auf Baumstümpfen. „Aber bitte nicht hinterherlaufen, um die Tiere nicht zu stören“, riet die Expertin.

Wer einfache Regeln beachtet, machte den Hühnern das Leben leichter

Generell gebe es einige einfache Regeln, um den Tieren das Leben nicht noch schwerer zu machen. Wanderer, Mountainbiker und Skitourengeher sollten ausgewiesene Schongebiete meiden und auf den ausgeschilderten Routen bleiben. Gerade im Winter müssten die Tiere Energie sparen. „Und ein Auffliegen kostet zwölfmal mehr Energie“, sagte Weindel. Wichtig sei es auch, nicht in der Dämmerungszeit unterwegs zu sein. „Das sind die Zeiten, in denen die Hühner essen“, sagte die Expertin. Der Grund dafür ist, dass ihr Hauptfeind, der Steinadler, dann nicht unterwegs ist.

Lebensechte Exponate, kleine Filme und Tonaufnahmen sowie großformatige Fotos.

Noch viele weitere Informationen bietet die Wanderausstellung in zwei Räumen des Stadtmuseums. Dort gibt es zudem lebensechte Exponate, kleine Filme und Tonaufnahmen sowie großformatige Fotos. In einem Quiz kann man zudem herausfinden, was man alles über die wilden Vier gelernt hat. Die Ausstellung entstand als Kooperationsprojekt zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern in Österreich, dem Alpinium aus dem Regierungsbezirk Schwaben und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt. Die Tölzer Gebietsbetreuer Margret Hütt und Jakob Braun sowie Ranger Hans Adlwarth holten sie nach Bad Tölz.

Die Ausstellung: „Raue Zeiten für wilde Hühner“ ist noch bis 26. Februar im Stadtmuseum an der Tölzer Marktstraße zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt zu der Wanderausstellung ist frei.

