„Raus ins echte Leben“: DAV-Sektion Tölz bietet neue Familiengruppen

Eine neues Angebot für Familien mit Kindern bietet der Alpenverein an. © Hans Herbig/DAV

Die Tölzer Alpenvereinssektion bietet ab September neue Familiengruppen an. Sie sollen Kinder in die Natur locken.

Bad Tölz/Hinterriß – Im Rahmen der neuen Familienkampagne mit dem Titel „Raus ins echte Leben“ des Deutschen Alpenvereins (DAV) bietet die Sektion Tölz zwei neue Familiengruppen an: Die „Gipfelgämsen“ richten sich an fünf- bis siebenjährige Kinder, die „Bergluchse“ an Acht- bis Elfjährige.

„Kinder müssen sich in der Natur frei bewegen können“

Motto dieser Aktion: „Kinder müssen sich in der Natur frei bewegen können, sich auspowern dürfen, mutig und selbstwirksam sein. Die Natur und die Berge sind dafür ein einmaliger Erlebnisraum“, wird Catherine Wirth, die beim DAV das Thema Familienbergsteigen betreut, zitiert. Start soll Mitte September sein. Interessierte Familien finden nähere Informationen auf www.dav-toelz.de/gruppen/familie und können sich per E-Mail an info@dav-toelz.de oder per Telefon an die Nummer 0 80 41/25 07 an die Geschäftsstelle der AV-Sektion wenden. Anmeldung über die Website beim jeweiligen Ansprechpartner.

„Freie Nacht fürs Klima“ auf der Tölzer Hütte

Daneben weist die Tölzer AV-Sektion nochmals auf ihre Aktion „Freie Nacht fürs Klima auf der Tölzer Hütte“ hin: Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist (als Beleg gilt die Fahrkarte für den „Bergbus Eng“), dem steht eine Gratisübernachtung auf der „Tölzer Hütte“ am Schafreuter zu. Voraussetzung sind die Mitgliedschaft im Alpenverein und eine Reservierung der Schlafplätze im Voraus. Der vom RVO gestellte „Bergbus Eng“ fährt bis 16. Oktober täglich ab Bad Tölz und Lenggries. Infos unter dbregiobus-bayern.de/angebot/freizeitbusse/rvo-rva/bergsteigerbus (rbe)

