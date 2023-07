„Habt Mut, wagt etwas“: Schüler der Tölzer Realschule verabschiedet

Von: Melina Staar

Die Absolventen der 10d mit Klassenleiterin Sabine Kohlhammer. © arp

76 Schüler der Tölzer Realschule erhalten auf der Abschlussfeier ihre Zeugnisse. Zehnmal steht dabei eine Eins vor dem Komma.

Bad Tölz – „Wir haben es geschafft – was an ein Wunder grenzt.“ Mit diesen Worten startete Schülersprecherin Lena Dietmann ihre launige Rede im Rahmen der Abschlussfeier der Tölzer Realschule. Denn, erklärte Dietmann, es habe oft geheißen: „Wir haben noch nie einen so faulen und unmotivierten Jahrgang erlebt.“ Oft hätten die Schüler die Lehrer an ihre Grenzen gebracht. Aber, so betonte sie die positiven Seiten: „Mit uns konnte man immer Spaß haben, und wir hatten gute Ideen – solange es nichts mit der Schule zu tun hatte.“ Aber die wichtigen Dinge würden hängen bleiben: Die Freundschaften, die Ausflüge, „das bleibt im Herzen“.

Die Absolventen der 10c mit Klassenleiter Wolfgang Beier. © arp

Natürlich bekamen die Schüler allerhand gute Ratschläge mit auf den Weg. Dritter Landrat Klaus Koch begrüßte die Absolventen im Sitzungssaal des Landratsamt. Dieser ungewohnte Ort war für die Feier gewählt worden, weil die Turnhalle der Realschule weiterhin wegen Sanierung geschlossen ist. Er wolle ihnen Mut machen, sagte Koch, trotz der schwierigen Zeiten. „Alle Veränderungsprozesse bergen auch Chancen in sich.“ So gebe es heute so viele berufliche Möglichkeiten wie nie. Er rief die Schulabgänger auf, etwas zu wagen, auch wenn man bei manchen Entscheidungen nicht von vorneherein wisse, wohin sie führen.

„Ihr habt es nach dem Motto gehalten: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“

„Nicht jedes Problem ist schlecht für euch“, meinte Josef Demmel vom Elternbeirat. „Es heißt ja Problem und nicht Kontrablem – und ist also für euch.“ Wichtig sei, dass sich die Jugendlichen Berufe suchen, die ihnen selbst gefallen. Denn wenn man morgens in der Münchner U-Bahn unterwegs sei, sehe man „90 Prozent Zombies“ und höre nur Klagen über die Arbeit und die Kollegen. Daher: „Sucht euch nette Leute, mit denen ihr gerne arbeitet und die euch beflügeln.“

Die Absolventen der 10b mit Klassenleiter Maximilian Dück. © arp

Dass nicht immer alles einfach gewesen sei, sprach auch Schulleiter Klaus Förster in seiner Rede an. „Ihr habt es nach dem Motto gehalten: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.“ Dennoch hätten viele gerade in den Abschlussprüfungen eine sehr gute Leistung hingelegt. Allerdings nahm er den Absolventen auch eine Illusion: „Das Lernen ist nie zu Ende. Prüfungen begleiten uns ein Leben lang.“ Sei es im privaten oder beruflichen Bereich: „Immer werden andere versuchen, sich ein Bild von uns zu machen.“ Die Schüler hätten es nun selbst in der Hand. „Es liegt an euch, woran ihr euch erinnern wollt. Man kann die Vergangenheit zurücklassen, ohne sie zu vergessen.“ Im Leben werde nicht immer alles gut gehen, aber: „Du ertrinkst nicht, wenn du in den Fluss fällst, sondern nur, wenn du drinnen bleibst und nicht schwimmst.“

Die Absolventen der 10a mit Klassenleiterin Lisa Hauler und Schulleiter Klaus Förster. © arp

Anschließend erhielten die 76 Absolventen ihre Zeugnisse. Zehn von ihnen hatten eine Eins vor dem Komma erreicht (siehe Kasten). Für besonderes soziales Engagement zeichnete der Elternbeirat weitere Schüler aus: Patrick Bartl (Schulspielgruppe), Siwar Khalaf (Technikteam), Beyza Dalyan, Greta Gombos, Melisa Osmanoglu, Sümeyye Yildirim (alle engagierten sich im Pausenverkauf für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien), Lena Dietmann (Schülersprecherin, AG Abschluss), Valentina Fruhmann (AG Abschluss), Ahmed Khalaf (Technikteam), Finja Richter (Schulspiel, SMV) sowie Lena Wundervald (AG Abschluss). (mel)

