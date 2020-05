Reden der Fraktionschefs im Tölzer Stadtrat: Versöhnliches und Unversöhnliches

Auf sechs gemeinsame Stadtratsjahre blickten die Tölzer Fraktionschefs zurück. Bei einem war es ein zorniger Blick zurück.

Bad Tölz – „Wir, ich sage bewusst nicht ich, haben in den vergangenen Jahren viel auf den Weg gebracht.“ Noch einmal ergriff der scheidende Tölzer Bürgermeister Josef Janker in der Abschluss-Sitzung des Stadtrats das Wort, blickte zurück und zählte eine lange Liste erledigter Projekte auf. Man habe trotz aller Konfrontationen und Missklänge Tölz als zukunftsorientierte und liebenswerte Kommune weiterentwickelt.

Janker warnte die Nachfolger vor „Bedenkenträgern, Alleswissern, Zeitdieben und omnipräsenten Leserbriefschreibern“, aus deren Sicht alles Geleistete „zu wenig, unbedeutend, langwierig oder grundfalsch“ sei. Viele seien aber nicht bereit, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren und es besser zu machen. Ihnen stellte er die Bürger gegenüber, die derzeit in der Corona-Pandemie ihr Bestes gäben und die höchsten Respekt verdienten.

Den Blick aus der Distanz wagte Willi Streicher als Sprecher der kleinsten Fraktion, der SPD. Die Schul-, Sport- und Kulturstadt Tölz, die sich vor Zuzug kaum retten könne, habe offenbar tatsächlich alles, was man braucht. „So schlecht kann es also nicht sein.“ Sogar der Kämmerer habe ein paar Jahre nichts zu jammern gehabt, fügte er an. Die Räte grinsten. Doch Streicher schlug auch ernste Töne an.Alpamare, Hotelkultur, Bahnhof: Da sei man in zwei Amtsperioden nicht recht weitergekommen. Angesichts der Corona-Krise fürchtete Streicher, dass bezahlbarer Wohnraum in Tölz noch wertvoller werde. Da helfe es nicht viel, wenn die Pflegekräfte 50 Euro mehr verdienen würden.

„Populistische Stimmungsmache“ der Grünen

Eine eher ernüchternde Bilanz zog Peter von der Wippel, der künftig die FWG-Fraktion führen wird und in seiner Abschlussrede gleich einmal ein Ausrufezeichen setzte. Während alle anderen Redner eher versöhnlich zurückblickten, griff von der Wippel in beinahe zornigem Tonfall die Grünen an. Mit „populistischer Stimmungsmache, mit Un- und Halbwahrheiten“ hätten sie beim Bürgerentscheid Bichler Hof einen Einfluss auf die Bürgerschaft ausgeübt, den er deutlich unterschätzt habe. Damit hätten sie einen demokratisch gefassten Stadtratsbeschluss torpediert und zu Fall gebracht. Höhepunkt seiner Brandrede war die Feststellung, dass, wer sich solcher Stilmittel bediene, „sich meines Erachtens für höhere politische Verantwortung persönlich disqualifiziert hat“. Das zielte wohl auf die bevorstehende Wahl des Zweiten und Dritten Bürgermeisters kommende Woche ab. Schließlich forderte von der Wippel „sachliche, konstruktive, ideologiefreie und lösungsorientierte Arbeit“, um anstehende Probleme zu bewältigen.

Grüne zum Bürgermeister: „Du bist kein konservativer Hardliner.“

Der angesprochene Franz Mayer (Grüne) ging mit keinem Wort auf von der Wippel ein. Die Zusammenarbeit im Gremium sei „überwiegend konstruktiv“ gewesen. Der große Streitfall Bichler Hof habe sogar ein Gutes gehabt: Man habe eine Arbeitsgruppe Wohnen gegründet, die sich als „Ideenschmiede“ (Ingo Mehner) bewährt habe und in der Kompromisse ausgehandelt würden. Beim Informationsweg Hindenburg oder etwa bei der Öffnung Bahnbrücke Gaißacher Straße hätten alle Fraktionen fruchtbringend zusammengearbeitet. Mayer dankte Bürgermeister Janker für seine faire Haltung gegenüber der Fraktion und seine generell pragmatische Einstellung. „Du bist kein konservativer Hardliner.“ Er sei auch nie nachtragend gewesen.

Nicht jeder Stadtratsbeschluss sei ein bequemer Beschluss. Oft genug sei dafür auch Entschlossenheit nötig, machte Josef Steigenberger für die CSU auf die nicht immer einfache Aufgabe der Räte aufmerksam. Ihm war es auch ein Anliegen, an die zwei CSU-Stadträte Sepp Gerg und und Robert Paintinger zu erinnern. Gerg war im Oktober 2015 nach schwerer Krankheit gestorben. Er habe „geradlinig und leidenschaftlich“ für die Sache gekämpft und sich fürs Gemeinwohl eingesetzt. Paintinger hatte im Oktober 2018 krankheitsbedingt um Entbindung von seinem Mandat gebeten. Christoph Schnitzer