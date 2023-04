Reformprozess Synodaler Weg: „Die Kirche hat den Schuss gehört“

Reaktionen aus dem Landkreis

Nach dem Abschluss des Reformprozesses Synodaler Weg sagen Laien und Pfarrer aus Bad Tölz-Wolfratshausen: Was vor Ort gelebt wird, geht teils heute schon weiter.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „So kann es nicht weitergehen.“ Zu diesem Schluss war die katholische Kirche nach einem großen Missbrauchgutachten von 2018 gelangt und hatte selbst einen Reformprozess angestoßen, den Synodalen Weg. Vertreter der Geistlichkeit und Laien berieten und diskutierten mehr als drei Jahre lang, kürzlich wurde ein Schlusspapier vorgelegt. Kirchenvertreter aus dem Landkreis betrachten den Prozess und sein Ergebnis mit gemischten Gefühlen.

Synodaler Weg als erster Schritt auf dem richtigen Weg

„Ich hätte mir mehr erhofft, aber nicht mehr erwartet“, sagt die Reichersbeurer Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Landler. „Partizipation und Demokratie“ seien in der katholischen Kirche keine gut eingeübten Vorgehensweisen. Insofern seien die Synodalversammlungen „erste Schritte auf dem richtigen Weg“ gewesen. „Es war auch bitter notwendig zu diskutieren, was in der Kirche in die Jetzt-Zeit passt – ohne dem Zeitgeist hinterzuhecheln“, sagt Landler.

Viele Veränderungen würden im kirchlichen Alltag schon gelebt, „nur die kirchliche Gesetzgebung hinkt hinterher“. Einige Seelsorger würden längst gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen spenden. Das offiziell zu machen, ist aus ihrer Sicht überfällig und am besten sofort umzusetzen. Dass laut Beschluss des Synodalen Wegs dazu erst einmal ein Konzept entwickelt werden soll, könne Jahre dauern und ist aus Landlers Sicht eher „zu belächeln“.

Ich träume schon seit 50 Jahren von einer anderen Kirche.

Auch bei den Themen Rolle der Laien und Zugang von Frauen zum Priesteramt hätte sich Barbara Landler mehr gewünscht. „Das wäre im Sinne der Gleichwertigkeit der Menschen. Aber bei vielen Priestern gibt es da wohl eine zu große Angst vor Machtverlust.“

Der Königsdorfer Bernhard Schütze wertet es als „Teilerfolg, dass man sich auf den Weg gemacht hat“. Als positiv wertet der Vorsitzende des Kreisbildungswerks, der sich in der Stadtkirche Geretsried engagiert, dass Laien und Bischöfe einige richtungsweisende Dokumente erstellt hätten, die auch über Deutschland hinaus Impulse setzen könnten. „Nur was daraus wird, da habe ich meine Zweifel.“ Er selbst träume „schon seit 50 Jahren von einer anderen Kirche“, sagt der 70-Jährige. Doch auch in der Vergangenheit seien viele gute Reformansätze „vom Vatikan blockiert“ worden.

Schütze setzt seine Hoffnung daher auf die gelebte Praxis in den Gemeinden. „Kirche wird sich nur von unten verändern“, sagt er. Besonders am Herzen liegen ihm die Themen Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Zulassung von Frauen in Weiheämter sowie Bewegung in der Diskussion über Sexualität. „Da klaffen Realität und Lehrmeinung weit auseinander.“

Leitlinien für Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Der Synodale Weg sei „so gut wie das, was als Schlussfolgerung daraus passiert, und nicht wie das, was auf dem Papier steht“, meint auch Thomas Neuberger, Pfarrer in Dietramszell und Dekan des Dekanats Bad Tölz. Er sieht aber die Gefahr, dass vieles zu abstrakt bleibt. Wie Synodalität, also das Zusammenwirken von Laien und Geweihten, nun anders aussehen soll, „dazu bin ich so klug wie zuvor“.

Konkret erhofft sich der Dekan dagegen, dass die Erzdiözese und Bischof Reinhard Marx Leitlinien entwickeln. Das gelte auch für die Gestaltung von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare und wiederverheiratete Geschiedene. „Durchgeführt wird so etwas im Dekanat schon“, stellt Neuberger fest. Bisher aber sei jeder, der um solch einen Segen bitte, auf die Einzelfallentscheidung des jeweiligen Pfarrers angewiesen. Ohne klare Ansage des Bischofs „bleibt es ein Graubereich“.

Insgesamt sieht Neuberger den Wert des Synodalen Wegs aber vor allem in einer „Bestandsaufnahme, wie die Menschen in der Kirche heute ticken“. Dabei seien auch die Gräben und Gegensätze deutlich geworden. Jetzt stehe die Kirche vor der Aufgabe zu zeigen, wie gut sie diese Vielfalt aushalten könne. „Das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Thema.“

Die Kirche sollte allen überzogenen Barock-Klerikalismus über Bord werfen.

Der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair hält der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Katholiken, die den Synodalen Weg initiiert haben, zugute, „dass sie den Schuss gehört haben, dass die Kirche einer Erneuerung bedarf“.

Gewünscht hätte sich Demmelmair als Antwort auf die Missbrauchsskandale allerdings „eine radikale Erneuerung an Haupt und Gliedern“ sowie „ein Jahr der Buße als sichtbares Zeichen der Bekehrung“. Insgesamt sollte die katholische Kirche aus seiner Sicht „allen überzogenen Barock-Klerikalismus über Bord werfen „und stattdessen „das Jesuanische hervorheben“.

Dass es künftig einen Ritus für Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare und wiederverheiratete Geschiedene geben wird, glaubt Demmelmair nicht – „wegen Rom“. Es ist nach seiner Meinung aber auch nicht nötig. „Ein Pfarrer hat Spielraum, und ein guter Seelsorger kann mit unterschiedlichen Lebensentwürfen umgehen“, sagt er. Er selbst sei in 35 Jahren als Pfarrer noch nicht um die Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paares gebeten worden.

Über Zölibat muss weiterdiskutiert werden

„Es ist gut, dass es diese Dialogform gegeben hat“, sagt der Wolfratshauser Stadtpfarrer und Dekan des Dekanats Wolfratshausen, Gerhard Beham, über den Synodalen Weg. Dann folgt das Aber: Die Delegierten in der Synodalversammlung waren aus seiner Sicht „nicht repräsentativ für die Meinung des Kirchenvolks“. Und: „Ich hätte mir die Bereitschaft gewünscht, theologische Argumentationen tiefer anzuschauen.“

Was Beham inhaltlich begrüßt, ist der erteilte Auftrag, „Segensfeiern zu entwickeln für Liebende, die Verantwortung füreinander übernehmen und in Treue zueinander stehen. Denn das steht unter dem Segensschirm Gottes.“

In manch anderer Hinsicht seien die Erwartungen an den Synodalen Weg vielleicht zu hoch gewesen. „Eine Synode kann nicht über den Zölibat bestimmen“, sagt Beham. Dies sei aus seiner Sicht aber „natürlich ein Punkt, über den weiterdiskutiert werden muss“. Die Entscheidung, ob Frauen zum Priesteramt zugelassen werden sollten, ist aus Sicht des Wolfratshauser Geistlichen „nicht mit der Frage der Geschlechtergerechtigkeit zu fassen“. Es gehe hier vielmehr um das Thema der apostolischen Nachfolge. Es lasse sich überlegen, ob eine seelsorgerliche Tätigkeit von Frauen außerhalb der Dreiteilung Diakon, Pfarrer, Bischof denkbar wäre. Für weitergehende Beschlüsse beim Synodalen Weg seien wohl „die gemeinsamen Grundlagen nicht gegeben“ gewesen, meint Beham.

