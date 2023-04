Region Oberland: Kaum Möglichkeiten für Windräder

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auf knapp 9 Prozent der Regionsfläche sind Windkraftanlagen überhaupt vorstellbar – weil dort beispielsweise keine gesetzlichen Vorgaben entgegenstehen und ausreichend Wind weht. Im Zuge der weiteren Prüfung werden aber weitere Flächen herausfallen, weil die Prüfung zahlreicher Belange – unter anderem die des Natur- und Artenschutzes – noch läuft. © Grafik: PMS Penzberg//Quelle: Planungsverband

Der Bau von Windrädern ist in der Planungsregion 17 ein schwieriges Thema. Das liegt nicht nur an den erheblichen Widerständen, die es in Teilen der Bevölkerung gibt, sondern auch an den nicht eben optimalen Standortbedingungen. Im Planungsausschuss lag nun dennoch eine erste Karte mit Suchkreisen vor.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Vorgabe der Politik auf Bundes- und Landesebene ist klar: Spätestens bis 2032 müssen 1,8 Prozent der Fläche (7210 Hektar) in der Planungsregion für den Bau von Windkraftanlagen ausgewiesen sein. Bis 2027 müssen bereits 1,1 Prozent erreicht sein. Der Weg in den vier Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau dorthin ist ein weiter. Denn aktuell sind nur 0,24 Prozent (960 Hektar) der Regionsfläche Vorranggebiete für Windräder. Zwar gab es zuletzt Verfahrenserleichterungen, und verschiedene Ausschlusskriterien wurden aufgeweicht. „Wir haben aber einfach nicht so viele Gebiete, wo Windkraftanlagen gehen“, sagte der Tölzer Landrat und Planungsverbandsvorsitzende Josef Niedermaier in der Sitzung des Planungsausschusses.

Selbst nach den Lockerungen kommen nur wenige Standorte überhaupt in Frage

Wie wenig Gebiete es sind, in denen sich eine Suche nach geeigneten Standorten überhaupt lohnt, zeigte Regionsbeauftragte Cornelia Drexl anhand von Karten. Denn Lockerungen hin oder her: In der Region gibt es nach wie vor eine Fülle von Flächen, die ausgeschlossen werden müssen – weil es gesetzliche Vorgaben gibt oder der Windkraft andere gewichtige Belange entgegenstehen. Um überhaupt noch auf eine nennenswerte Anzahl von untersuchbaren Flächen zu kommen, bleiben Gebiete „in denen die Windkraft zu größeren Konflikten führen kann“, so Drexl, noch in der Betrachtung drin.

Unter 4,8 Meter pro Sekunde ist es nicht wirtschaftlich

Allerdings ergibt eine Suche nach einem Standort nur Sinn, wenn dort auch genügend Wind weht. „Unter 4,8 Meter pro Sekunde in 160 Metern Höhe sind Anlagen wirtschaftlich nicht zu betreiben“, sagte Drexl. Lange Rede, kurzer Sinn: Am Ende „bleiben knapp 9 Prozent der Fläche übrig, die wir überhaupt für weitere Schritte prüfen“, sagte Drexl.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bürgermeister im Gremium ihre Handys gezückt, um die an die Wand geworfene Karte abzufotografieren. Die war zwar nicht sehr detailreich, zeigte aber doch die Lage der Suchgebiete. „Es wäre gut gewesen, die Pläne wenigstens einen Tag vor der Sitzung zu haben“, merkte der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner an. Für die frühzeitige Einbindung der Kommunen in alle weiteren Planungen plädierte Böbings Bürgermeister Peter Erhard. Das wolle man gerne tun, sagte Drexl. „Ich möchte mit Ihnen aber ungern über Flächen sprechen, die später doch wieder rausfallen.“

Es fehlen noch zahlreiche Prüfungen für die Flächen

Denn genau dieses Schicksal wird noch einmal einen ganzen Schwung der Gebiete ereilen. Denn es fehlt beispielsweise die Prüfung von Naturschutzbelangen. Das Landesamt für Denkmalpflege wünscht sich Pufferzonen rund um Wahrzeichen wie die Wieskirche oder Schloss Linderhof, der Deutsche Wetterdienst möchte dasselbe für seine Station auf dem Hohen Peißenberg. Und auch Schutzwälder, Wasserschutzgebiete oder auch die Belange der Bundeswehr könnten Ausschlusskriterien sein.

Forderung: Noch einmal Gespräch mit dem Ministerium suchen

Bei all diesen „No-Gos“, so Mehner, komme es „einem Schildbürgerstreich gleich, dass in Bayern alle Regionen die gleiche Quote erfüllen müssen“. Er bat darum, noch einmal mit dem zuständigen Ministerium Gespräche aufzunehmen. Niedermaier hatte wenig Hoffnung. „Wir müssen alle liefern.“ Mit großer Gelassenheit sah das Leonhard Wöhr, Bürgermeister von Weyarn. Am Ende würden „mit Glück einige Flächen übrig bleiben. Und man muss kein großer Prophet sein, um zu wissen, dass nur auf einem Bruchteil davon Windkraftanlagen entstehen werden. Aber wir haben unsere Pflicht erfüllt.“ Diese Meinung teilt Niedermaier. Schließlich gebe es ja bereits Vorrangflächen – und bis auf die derzeit laufende Planung in Otterfing sei kein einziges Windrad gebaut worden.

Dennoch wird – so der einstimmige Beschluss – die Suche nach möglichen Standorten fortgeführt. Die Kommunen werden über den Verfahrensstand auf dem Laufenden gehalten.

