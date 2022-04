Von Hof zu Hof: Auf Eiersuche in Bad Tölz-Wolfratshausen

Von: Felicitas Bogner

Mit Hilfe von 1300 Hennen befriedigt Familie Kornheuer – die Eltern Angelika und Benedikt mit den Töchtern Paula und Maria – auf ihrem Demeter-Betrieb in Bolzwang (Gemeinde Münsing) die Eier-Nachfrage. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Regionale Eier frisch vom Hof sind in Bad Tölz-Wolfratshausen gefragt – und nicht nur zur Osterzeit reichlich im Angebot. Unsere Autorin machte sich auf die Suche.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Ei als Symbol für den Kreislauf des Lebens ist der Tradition nach untrennbar mit dem Osterfest verbunden – ob hartgekocht auf dem Frühstückstisch oder ausgeblasen und bemalt als Zierde am Osterstrauch. Wer sich im Landkreis mit Eiern eindecken will, der ist längst nicht mehr auf Supermärkte oder Discounter angewiesen, sondern kann sie frisch aus dem Stall und regional produziert direkt auf zahlreichen Höfen kaufen. Der Tölzer Kurier begab sich auf Eiersuche.

Eierautomat mitten in Bad Tölz

Der erste Plan für die „Eiertour“: Von der Redaktion an der Tölzer Marktstraße aus in Richtung Dietramszell fahren. Doch den ersten Eierfund gibt es schon in Bad Tölz: An der Dietramszeller Straße steht gegenüber der Bäckerei Weisser ein Automat. Hier gibt es Ostereier und rohe Eier, in Sechser- oder Zehner-Schachteln. Dem Etikett ist zu entnehmen, dass sie vom Ringlerhof in Ellbach stammen. Wir machen uns auf den Weg dorthin.

Eier in allen Farben bieten Isolde und Sebastian Strein auf dem Ringlerhof in Ellbach an. © Hias Krinner

Unterwegs die nächste Entdeckung: Kurz vor dem Gut Oberhof weist ein Schild am Straßenrand auf „Frische Eier“ hin. In einem kleinen offenen Raum stehen hier Hühnereier in verschiedenen Größen zum Verkauf – zur Selbstbedienung und mit Bezahlung auf Vertrauensbasis. Daneben steht das Wohnhaus der Landwirte. Das Ehepaar ist zu Hause. Ein Interview will es nicht geben. „Wir kommen mit der Nachfrage jetzt schon nicht mehr hinterher“, erklärt der Hausherr.

Pastellfarbene Eier vom Ringlerhof in Ellbach

Nur wenige Fahrminuten weiter gelangen wir zum Ringlerhof. Der Hofladen hat gerade geschlossen, doch nach zweimaligem Klopfen schaut Isolde Strein freundlich aus der Tür. Sie sortiert gerade Eier nach Farben. „Wir haben braune, weiße und pastellfarbene“, erklärt sie. Pastellfarben sind die Eier aber nicht etwa durch Färbung, sondern von Natur aus. Sie stammen von einer speziellen Hühnerrasse namens Sandy. Sie sind heller als braune Eier. „Geschmacklich gibt es aber keinen Unterschied“, sagt Strein mit einem Augenzwinkern.

Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie die Landwirtschaft. „Früher hatten wir einen Milchviehbetrieb“, erklärt Sebastian Strein. 2002 gab das Ehepaar den Betrieb auf und holte sich Hühner. 120 Stück. Verkauften sie die Eier anfangs nur an Privatkunden, hätten sich ab 2004 auch gewerbliche Geschäftsverbindungen ergeben. „Heute backen Bäckereien mit unseren Eiern, Metzgereien verkaufen sie, und wir haben auch einige Abnehmer aus der Gastronomie – bis ins Tegernseer Tal“, berichtet Strein.

Bäuerin Isolde Strein sammelt täglich 1200 Eier ein

Das Geschäft mit den regionalen Eiern sei zum „Selbstläufer“ geworden. „Mittlerweile haben wir 1300 Hühner“, berichten die Landwirte. Auch wenn sie kein Freilandzertifikat haben, sind die Eier sehr beliebt. „Unsere Kunden kennen den Hof. Jeder sieht, wie frei unsere Hühner laufen können.“

1200 Eier sammelt Isolde Strein täglich ein. So viele Eier und Hühner machen viel Arbeit – im Schnitt 35 Stunden pro Woche. Im Wohnzimmer steht eine große Rolle mit Etiketten. Daneben stapeln sich Schachteln. „Wir bekleben die Schachteln alle selber“, erklärt Sebastian Strein. „Da helfe ich mit.“ Überdies ist er für das Ausfahren der Eier und das Automatenauffüllen zuständig.

Gerade einmal zwei Minuten nach Ende der Mittagspause biegt auch schon das erste Auto auf den Hof ein. Zur Osterzeit sind weiße Eier am beliebtesten – sie eignen sich besser zum Färben. Zwei Wochen vor Ostern steige die Nachfrage deutlich, sagt Isolde Strein. „In der Zeit bitten wir unsere Stammkunden um Vorbestellung für die weißen Eier“, sagt sie. Denn davon hat sie nur 300 Stück pro Tag.

Neben Eiern ist auch Hühnersuppe im Glas im Angebot

Wir fahren weiter. Nach ein paar Kurven durch Dietramszell geht es weiter Richtung Egling. Im Ortsteil Ergertshausen ist von der Straße aus ein Schild in Eierform zu sehen. Auf dem Hof ist niemand anzutreffen. Doch der Hofladen steht rund um die Uhr offen. Neben jeder Menge Eiern gibt es allerlei vom Huhn, zum Beispiel auch Hühnersuppe im Glas. Ein Schild weist den Weg zum mobilen Hühnerstall. Jeder kann sich hier mit eigenen Augen von den Lebensbedingungen der Hühner überzeugen.

Ein Mann steigt aus seinem Auto und geht zum Selbstbedienungsladen. Fast alle, die er aus der Umgebung kenne, kaufen hier ein, berichtet er. „Da weiß man, was man hat.“

Zeit für eine Kaffeepause. Vor einer Bäckerei am Wegesrand erzählt eine Frau, dass sie Eier in Geretsried in einem Bauernhofladen kaufe. Dieses Ziel steuern wir als nächstes an. Als wir dort ankommen, ist gerade Mittagspause. Durchs Fenster sieht man einen Korb voll brauner Eier. Darüber ein Schild, das über die Herkunft vom Kernzlhof informiert– also auf nach Münsing.

Eier vom Demeter-Hof in Bolzwang

Im Ortsteil Bolzwang bewirtschaften Benedikt und Angelika Korntheuer einen Demeter-Betrieb. „Wir haben Mutterkuhhaltung, betreiben Ackerbau und besitzen Hühner“, berichtet Benedikt Korntheuer. Der Biobauer setzt auch auf mobile Freiställe, in denen er aktuell etwa 1300 Hennen hält. 2019 holte er sich erstmals Hühner. „Wir haben gemerkt, dass der Bedarf da ist.“ Nach den Vorgaben des Biozertifikats von Demeter müssen hier mehr Gockel leben als üblich. „Einer auf 50 Hennen ist Vorschrift, ich habe sogar ein paar mehr“, sagt Korntheuer. Die Gockel würden Ruhe in die Stallgemeinschaft bringen. „Sie sorgen dafür, dass abends alle in den Stall gehen, was mit Blick auf Füchse auch gut ist.“ Der größte Mobilstall hier wäre auf wesentlich mehr Hühner ausgelegt. „In der Beschreibung stand bis zu 2200. Ich habe hier nur 600 drin.“

Zu Weihnachten mehr Eier-Nachfrage als zu Ostern

In der Osterzeit herrscht natürlich auch hier Hochbetrieb. „Eier sind wesentlich gefragter. Aber meine Hühner legen nicht mehr Eier, nur weil Ostern ist“, sagt der Landwirt und lacht. Und er räumt mit einem Vorurteil auf: Die Nachfrage nach Eiern erreiche nicht etwa zu Ostern ihren Höhepunkt. „Das ist definitiv im Dezember – fürs Plätzchenbacken.“

Als nächstes Projekt hat der Münsinger Bauer einen Hofladen in Planung. Bisher geht seine Ware nur an Geschäfte raus. „Nach Ostern bauen wir eine Hütte für einen kleinen Demeterhofladen mit allerlei Produkten aus unserem Sortiment.“

