Gewerbeflächen und Wohnungsbau: Gemeinden in vier Landkreisen bekommen Steckbriefe für Ortsentwicklung

Wie soll sich die Region in Zukunft entwickeln? Wie können Verkehrsprobleme gelöst werden? Wie sieht intelligente Siedlungsentwicklung aus? Mit Fragen wie diesen befasst sich der Regionale Planungsverband Oberland, in dem die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau zusammengeschlossen sind.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 2014 wurde beschlossen, den Regionalplan fortzuschreiben. Seitdem wird daran gearbeitet. Derzeit befasst sich der Planungsausschuss mit dem Thema Siedlungswesen. Da nach der Kommunalwahl im März die Hälfte der 18 Ausschussmitglieder neu im Amt ist, gab es bei der Sitzung im Tölzer Landratsamt erst einmal eine kurze Zusammenfassung von der Regionsbeauftragten Cornelia Drexl, Matthias Kraus und Thomas Bläser von der Regierung von Oberbayern.

Es gibt zwei Kernpunkte: Die Konzentration der organischen Siedlungsentwicklung soll in den Hauptorten der jeweiligen Gemeinden stattfinden. Das beugt Zersiedelung vor und fördert die Idee der „Region der kurzen Wege“, da die Hauptorte zumeist über eine gute Infrastruktur, Versorgungseinrichtungen und eine gute Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln verfügen. Verstärkte Siedlungsentwicklung soll nur „in geeigneten Räumen“ stattfinden, also beispielsweise in Bereichen mit guter Verkehrserschließung und ÖPNV-Anbindung.

Theoretische Vorgaben müssen nun mit Leben erfüllt werden

Um diese theoretischen Vorgaben nun mit Leben zu erfüllen, sind für das erste Quartal 2021 Bürgermeisterdienstbesprechungen in allen vier Landkreisen vorgesehen. Mit Hilfe von Steckbriefen sollen die Rathauschefs dann für ihre jeweilige Gemeinde aufzeigen, welche Entwicklungen sie sich vorstellen und wo diese stattfinden sollen. „Der Regionalplan muss heruntergebrochen werden auf die einzelnen Gemeinden“, sagte Landrat und Verbandsvorsitzender Josef Niedermaier. Damit müsse sich jede Kommune intensiv auseinandersetzen. „Es hat ja keinen Sinn, einen fertigen Plan zu haben, den wir dann 1000-mal ändern müssen.“

+ Landrat Josef Niedermaier © arp

Den Steckbrief für die verstärkte Siedlungsentwicklung bekommen nur die Gemeinden, die dafür auch in Betracht kommen. „An die Jachenau oder Bayrischzell wird der sicher nicht versendet“, sagte Niedermaier. Hier gehe es um die Gemeinden, die an den Hauptentwicklungsachsen liegen. „Wenn eine Gemeinde hier nicht berücksichtig wird, sich aber betroffen fühlt, muss sie sich melden“, sagte Niedermaier. Man brauche auch kein „detailliertes Ortsentwicklungskonzept“, sagte Drexl. Es gehe vielmehr um die grobe Vorstellung, „wo sich die Gemeinde Wohnungsbau- und Gewerbeflächen für den überdurchschnittlichen Bedarf vorstellen kann“.

Garmischer Landrat befürchtet, dass Grundstückspreise nach oben gehen

Das bereitet dem Garmischer Landrat Anton Speer durchaus Sorgen. Schon die Andeutung, dass irgendwelche Flächen einmal Bauland werden könnten, „treibt sofort die Preise in die Höhe“. Das werde sich nicht vermeiden lassen, antwortete Niedermaier. „Irgendwann werden wir das einmal festlegen müssen.“

Leonhard Wöhr sieht generell die Fixierung auf die Orte in Gunstlagen nicht unkritisch. Die großen Zentren an den Entwicklungsachsen könnten sich „die Rosinen herausklauben“, sagte der Weyarner Bürgermeister. Dort könnte sich lukratives Gewerbe ansiedeln, dazu entstehen „Höchstpreis-Wohnungen. Das Kapital wird zentralisiert“, sagte Wöhr. Die kleinen Gemeinden im Umland stünden dagegen am Ende der Nahrungskette. Alle sozialen Probleme würden auf sie verlagert, beispielsweise die Schaffung von billigem Wohnraum. „Genau deshalb sind wir hier, um so etwas zu diskutieren“, sagte Regionsbeauftragte Drexl. Aus einem anderen Blickwinkel sieht diesen Punkt Stefan Korpan. Große Firmenansiedlungen seien „Fluch und Segen zugleich“, sagte der Penzberger Bürgermeister. Schließlich blieben auch die Ausgaben für die benötigte Infrastruktur an der Kommune hängen. Generell finde er es gut, die Entwicklungen zu konzentrieren. „Eine große Firma geht auch nicht aufs Dorf.“ Aber man müsse die Dörfer um die großen Zentren bei der Entwicklung unbedingt mitnehmen.

Ist Entwicklung in den Nebenorten überhaupt noch möglich?

Der Eberfinger Bürgermeister Georg Leis betrachtet ein wenig skeptisch, dass sich Gemeinden vor allem in den Hauptorten der jeweiligen Kommune entwickeln sollen. „Es ist aber nicht völlig ausgeschlossen, dass es auch in einem Nebenort Entwicklungen gibt, oder?“, fragte er. „Nein“, antwortete Bläser. „Gänzlich ausgeschlossen ist es nicht. Man muss vernünftige Lösungen finden.“

Der Böbinger Bürgermeister Peter Erhard sieht die Region generell auf einem guten Weg. Dass eine organische Entwicklung in allen Orten möglich ist, sei wichtig, die Konzentration auf die Hauptorte und eine Vermeidung von Zersiedelung aber auf alle Fälle richtig. Er würde sich allerdings wünschen, so Erhard, dass sich die Erkenntnis auch in anderen regionalen Planungsverbänden durchsetzt.

Weitere Nachrichten aus Bad Tölz & Umgebung lesen Sie hier.