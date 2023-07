Regionales, saisonales Essen für Tölzer Gymnasiasten

Von: Melina Staar

Kümmern sich künftig um die Verpflegung der Tölzer Gymnasiasten: Simone und Thomas Pfluger von der Firma „Kaiserapfel“ aus Münsing. © Dorothe Willeke-Jungfermann

Der Caterer „Kaiserapfel“ aus Münsing übernimmt die Mensa und den Schul-Kiosk am Tölzer gabriel-von-Seidl Gymnasium.

Bad Tölz – Die Tölzer Gymnasiasten bekommen einen neuen Caterer. Zum kommenden Schuljahr übernimmt die Firma „Kaiserapfel“ den Betrieb der Mensa und des Schulkiosks. „Kaiserapfel“ kommt aus Münsing. „Wir haben die Firma vor elf Jahren gegründet, weil ich Kinder primär mit gutem Essen versorgen möchte“, sagt Chefin Simone Pfluger. Damals habe sie auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihr Kind, das mit Allergien zu kämpfen hat, mit Schrecken festgestellt, dass oft das Essen nicht auf diese Bedürfnisse ausgerichtet ist. „In vielen Kindergärten wurde das Essen damals noch in Aluschalen serviert. Da wurde mir klar, dass man etwas ändern muss.“

„Kaiserapfel“ aus Münsing übernimmt Caterin am Tölzer Gymnasium

Inzwischen versorgt „Kaiserapfel“ 28 Einrichtungen – nicht nur im Landkreis – mit Essen. „Wir setzen uns intensiv mit dem Thema Ernährung und Essen auseinander“, erklärt Pfluger das Konzept. Gekocht wird täglich frisch und mit regionalen Zutaten in drei Küchen in Münsing, Straßlach und Seeshaupt. „Jeder in unserem Team hat selbst Kinder, unser Ziel ist es, dass wir Kinder mit gutem Essen begleiten“, sagt Pfluger.

„Kaiserapfel“ sehe sich nicht als gewöhnlichen Caterer, betont sie. „Bei uns gibt es keinen Standard-Speiseplan, der sich alle paar Wochen wiederholt. Es ist alles frisch und orientiert sich an aktuellen Anlässen.“ Während der Corona-Zeit habe sie beispielsweise eine Karottensuppe mit Ingwer ins Menü genommen – „als Immunbooster“. Im Frühjahr, wenn sich viele Kinder mit Magen-Darm-Infekten plagen, gebe es Platten mit Gemüsesticks. Besonders Radieschen seien hier hilfreich, um den Magen einzurenken. „Wir versuchen, das Tagesgeschehen einfließen zu lassen und saisonal sowie regional zu kochen.“

Saisonale und regionale Küche im Fokus

Für die Mensa am Tölzer Gymnasium habe es eine öffentliche Ausschreibung gegeben, nachdem die vorherigen Betreiber Tini und Tino Brandl bekannt gaben, dass sie nach 30 Jahren aufhören werden. „Wir freuen uns, dass wir den Zuschlag erhalten haben.“ Erfahrungen im Bereich Mensa und Schulverpflegung hätte „Kaiserapfel“ bereits. In den vergangenen Wochen wurde ein neues Team aufgebaut, so Pfluger. Für den Betrieb in Tölz werden drei Personen gebraucht, die sich um Kiosk und Mensa kümmern. Zahlreiche Bewerbungen seien eingegangen.

Vieles werde sich erst im Laufe des Betriebs ergeben. So gebe es zwar Richtzahlen, mit wie vielen Mensa-Essern zu rechnen sei. Genau wissen könne man das aber erst, wenn das Schuljahr angelaufen ist. Wahrscheinlich ist auch, dass ein Teil des Essens direkt in der Tölzer Mensa zubereitet wird, ein Teil aus den vorhandenen „Kaiserapfel“-Küchen geliefert wird. Pfluger: „Wir werden uns nach den Bedürfnissen richten.“

