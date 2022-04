Rehasportverein Tölz sucht händeringend nach Zuwachs

Von: Elena Royer

Das Alter spielt keine Rolle: Beim Rehasportverein Bad Tölz ist jeder willkommen. „Muss nicht mit Krücken kommen“ © Pröhl

Der Rehasportverein Bad Tölz will neue Mitglieder für dich gewinnen. Nur so kann der Verein am Leben gehalten werden.

Bad Tölz – Schweirige Zeiten liegen hinter dem Rehasportverein Bad Tölz. Wie im Herbst bekannt wurde, haben Vereinsmitglieder Ungereimtheiten in den Finanzen festgestellt, nachdem die ehemalige Vorsitzende Dagmar Dick bei einer Mitgliederversammlung im Oktober die aussichtslose finanzielle Lage des Vereins dargelegt hatte. Zudem sorgte Corona für einen Rückgang bei den Mitgliedern.

Rehasportverein: Ungereimtheiten in den Finanzen

Damit das Angebot des Vereins aufrecht erhalten werden kann, wollen engagierte Mitglieder nun zum Sport animieren. Denn nur wenn sich viele Menschen im Verein einbringen, kann dieser fortbestehen. Schon im Oktober machten die Mitglieder deutlich, wie unverzichtbar der Rehasportverein für die Erhaltung ihrer Fitness und Gesundheit sei, und wie sehr sie es bedauern würden, falls es diese Angebote nicht mehr gäbe. Das bestätigt auch Erika Werner im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Lenggrieserin ist nach eigenen Angaben seit „mindestens zehn Jahren“ Mitglied im Verein. „Durch den Rehasport bin ich wahnsinnig fit“, sagt sie. Werner nimmt das Rehasport-Angebot jeden Tag wahr. „Mein Arzt hat mich zu den Kursen geschickt, und ich war total begeistert.“ Ohne den Sport könne sie kaum laufen. Krämpfe und Ohnmachtsanfälle, an denen sie aufgrund von Operationen leidet, werden zudem weniger. „Das tut mir so gut“, sagt Werner.

Corona sorgte für Rückgang bei Mitgliedern

Auch andere Mitglieder haben durch den Rehasport ähnlich positive Erfahrungen gesammelt. Angelika Frey konnte nach einer Krebserkrankung Hals und Nacken nur noch eingeschränkt bewegen, zudem fehlte ihr im linken Arm die Kraft, Türen zu öffnen oder Kleidung aus dem Schrank zu holen. Durch den Rehasport hat sie schnell Erfolge gesehen. „Die Trainer haben mich abgeholt, motiviert und mir neue Wege aufgezeigt“, sagt sie. Auch das angebotene Zirkeltraining findet Frey toll. „Ich mache das neben meinem individuellen Trainingsplan, der mir speziell für meine Handicaps erstellt wurde.“ Joe Hesener ist seit vergangenem Herbst beim Rehasportverein. In seiner Problemzone, dem Schultergürtel, spürt er bereits jetzt Verbesserungen. „Ich schätze die fachkundige und freundliche Betreuung. Zudem finde ich den monatlichen Beitrag fair und kundenfreundlich.“ Dem kann Karl-Heinz Koppenhagen nur zustimmen: „Wenn ich die Leistungen des Rehasportvereins ins Verhältnis zu dem monatlichen Beitrag setze, ist es fast wie ein Geschenk“, sagt er. Gut findet er, dass bei jeder Trainingsstunde von den Trainern klar erläutert werde, warum diese Übung gemacht wird und wofür sie gut ist.

„Rehasport ist eine wichtige Sache für uns“

Erika Werner betont: „Beim Rehasport gibt es auch viele junge Sportler – nicht nur ältere.“ Dass das Alter keine Rolle spielt, bestätigt Mandy Fikus, Sport- und Gymnastiklehrerin beim Rehasportverein: „Egal, ob alt oder jung – der ambitionierte Sportler, der was für seine Fitness machen möchte, ist bei uns genauso willkommen, wie jemand, der zum Beispiel leichte Rückenschmerzen hat.“ Fikus betont: „Einige denken, wir seien ein Seniorenverein, aber das stimmt nicht. Man muss nicht alt sein und mit Krücken kommen.“ Wer Wert lege auf ein gesundheitlich effektives Training mit gut ausgebildeten Lehrern und Sportwissenschaftlern, die von einer langjährigen Praxiserfahrung profitieren, sei beim Rehasportverein gut aufgehoben, so Fikus. Werner ist klar: „Wir dürfen uns das nicht kaputt machen lassen, denn der Rehasport ist so eine wichtige Sache für uns.“

Mitglied werden

Der Vereinsbeitrag beträgt 55 Euro pro Monat. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Weitere Infos unter rehasport-badtoelz.de

„Muss nicht mit Krücken kommen“

