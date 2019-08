Rehe mit Nachtsichtgerät jagen? Streit zwischen Grünen und Jägern

Müssen Bayerns Jäger zum Jagen getragen werden – und das ausgerechnet von den Grünen? Zwischen Landtagsfraktion und Jagdverband ist ein Streit ausgebrochen.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Müssen Bayerns Jäger nun zum Jagen getragen werden – und das ausgerechnet von den Grünen? Zwischen der Landtagsfraktion der Partei und dem Jagdverband ist jedenfalls ein Streit ausgebrochen. Die gegensätzlichen Positionen stehen sich auch im Landkreis gegenüber, vertreten durch den grünen Landtagsabgeordneten Hans Urban und den Vorsitzenden des Kreisjagdverbands, Wolfgang Morlang.

Die Grünen postulieren den Grundsatz „Wald vor Wild“: Damit der Waldumbau im Sinne des Klimaschutzes gelingt, fordert die Partei, gegen den Wildverbiss anzugehen und den Jagdruck auf Rehe zu erhöhen – notfalls auch durch nächtliche Jagd mit Nachtsichtgeräten.

Vorsitzender des Kreisjagdverbands: „Da komme ich mir vor wie im falschen Film“

„Da komme ich mir vor wie im falschen Film“, sagt dazu Morlang vom Kreisjagdverband. Das Töten von Tieren mit Mitteln, „die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterleigen“, sei nicht das, was er sich unter der Jagd vorstelle. Prinzipiell müsse das Bundeskriminalamt zustimmen, damit Nachtsichtgeräte in private Hände kommen. Für die Wildschweinjagd gebe es eine Weisung des Forstministeriums, dass Landratsämter die Erlaubnis leichter erteilen. „Trotzdem würde ich keinem Jäger zu so etwas raten.“

Zumal Morlang auch keinen Vorteil in der nächtlichen Jagd auf Rehe sieht. Der Schuss könne sogar nach hinten losgehen. Das Wild praktisch rund um die Uhr unter Stress zu setzen, könne dazu beitragen, dass – sozusagen als natürliche Reaktion auf die Bedrohung – seine Fruchtbarkeit stiegt. So sei es bei den Wildschweinen. Außerdem ist Morlang bei der Jagd das Motto „Wahl vor Zahl“ wichtig – also diejenigen Tiere zu schießen, „die ihren Lebenszyklus hatten und somit ,erntereif‘ sind“.

Grünen-Abgeordneter: Jagdkultur muss sich vom alten „Trophäenkult“ lösen

Morlang lehnt es rundweg ab, dem Ziel des Waldumbaus „die heimische Tierwelt zu opfern“. Vielmehr sei es notwendig, eine vernünftige Balance zu finden. Verbiss sei ein Problem, ja. „Aber wir Jäger weigern uns auch, Rehe bloß als Schädlinge anzusehen. Sie sind Geschöpfe Gottes. Der Wald ist nicht nur eine Wirtschaftsgrundlage, sondern auch ein Lebensraum.“ Im Einzelfall könnten sich Jäger und Waldbesitzer auf vernünftige Lösungen einigen. Dabei sollte man aus Morlangs Sicht auf bewährte jagdliche Methoden setzen, etwa Drückjagd oder Gemeinschaftsansitz, aber eben auch nicht auf den Abschuss allein: „Es gibt die Möglichkeit, Bäume einzuzäunen, spezielle Clips oder Schafwolle zur Verbissabwehr einzusetzen.“

Lesen Sie auch: Nach Skandal im Allgäu: So beschreibt ein Amtstierarzt die Tierschutz-Lage im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Dagegen hätte auch der Grünen-Abgeordnete Hans Urban sicher nichts einzuwenden. Der Aspekt des Einsatzes von Nachtsichtgeräten sei in der medialen Berichterstattung zu sehr herausgehoben worden, stehe aber gar nicht im Mittelpunkt der Grünen-Forderung, betont der Eurasburger.

Lesen Sie auch: Wölfe leichter abschießen: So fallen Reaktionen auf Kabinettsbeschluss aus

Ihm seien andere Ansätzen viel wichtiger: etwa dass die Winterfütterung nicht mehr betrieben wird wie bisher. Außer in tatsächlichen „Notzeiten“ hätten die Tiere gar keinen Bedarf. Zudem schwebt dem jagd- und forstpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion eine Art „Kulturlandschaftsprogramm“ für Waldbesitzer vor: Sie sollten eine Prämie erhalten, wenn sie einen gesunden Mischwald erhalten. „Das würde den Druck auf die Jagd automatisch erhöhen“, so Urban. Er plädiert außerdem für eine Verkürzung der Jagdpachtdauer auf drei statt neun oder zwölf Jahre, für mehr Forstberatung und mehr Betreuunsgförster. Generell müsse sich die Jagdkultur endlich vom alten „Trophäenkult“ lösen.

Lesen Sie auch: „Schießkino“ soll Landkreis-Jäger fit für die Wildschwein-Jagd machen

„Sentimentales Gerede“ über das Lebensrecht der Rehe helfe nicht weiter. Da das Wild hierzulande keine natürlichen Feinde wie Luchs oder Wolf mehr habe, gebe es nun einemal eine Überpopulation, und die führe dazu, dazu, dass – laut staatlichem Gutachten – in 47 Prozent des Staatswalds „untragbare Zustände bei den Verbissschäden“ herrschten. Das sei kontraproduktiv für den Aufbau eines klimatoleranten Mischwaldes.