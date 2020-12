Reiche Weihnachtsbescherung dank großzügiger Hilfe von Bürgern

Einige soziale Organisationen im Landkreis haben heuer um Geschenke für Senioren, bedürftige Familie und Kinder gebeten. Die Resonanz der Bürger war sehr erfreulich - es gab viele Unterstützer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In den meisten Familien werden am Heiligen Abend reichlich Geschenke unterm Christbaum liegen. Doch nicht überall reichen die finanziellen Mittel für eine reiche Bescherung aus. Deswegen haben sich mehrere soziale Organisationen im Landkreis bemüht, um bestimmten Senioren und Kindern zu zeigen: Jemand denkt an Euch. Dazu starteten sie Geschenk-Aktionen – und die Bilanz fällt überall erfreulich aus.

„Nur a bisserl Zeit“

In Lenggries hatte der Verein „Nur a bisserl Zeit“ um kleine Geschenke im Wert von je 15 bis 20 Euro für die Bewohner und auch für die Beschäftigten im „Haus der Senioren“ und im Kreispflegeheim gebeten. „Das Ergebnis ist überwältigend“, freut sich die Vorsitzende Birgitta Opitz. Zwischen 100 und 130 Packerl seien zusammengekommen – gespendet sogar von Menschen über die Gemeindegrenzen hinaus. Von Büchern über selbst gestrickte Socken bis hin zum Bayernlos sei alles dabei gewesen, so Opitz. So viele Gaben seien es gewesen, dass sogar eine zusätzliche kleine Bescherung zu Nikolaus drin war. Jedes Geschenkpäckchen war oder ist mit einem eigens entworfenen Stern verziert. „Da ist es fast schade, das Geschenkpapier aufzureißen“, sagt Birgitta Opitz. „Ich denke, dass besonders die Corona-Pandemie die Menschen ermutigt hat, mehr an andere zu denken“, ist sie überzeugt. Es sei schön, dass die Solidarität auf diese Weise gerade bei Menschen ankomme, die in den vergangenen Jahren viel unter der Situation zu leiden hatten: Senioren und Beschäftigten in „systemrelevanten Berufen“.

Soroptimisten

+ Geschenke für Frauen und Kinder im Frauenhaus sammelte der Club Soroptimist International. © privat

Um Geschenke für Kinder und Mütter, die aufgrund von häuslicher Gewalt aktuell im Frauenhaus im Landkreis leben, hatte der Frauen-Club Soroptimst International gebeten – und war von der Resonanz positiv überrascht: 36 Präsente kamen zusammen, wie Soroptimistin Claudia Harrasser berichtet. An einem Baum in der Tölzer Tourist-Info waren „Wunschkugeln“ aufgehängt, auf denen die Frauen und Kinder aufgeschrieben hatten, worüber sie sich am meisten freuen würden. Die wechselnden Lockdown-Bestimmungen hätten freilich eine besondere Herausforderung dargestellt, sagt Harrasser. „Die Tourist-Info hatte ja nur noch zu bestimmten Zeiten offen.“ Auch musste die Stadtbibliothek – also eine vorgesehene Abgabestelle für die Päckchen – verfrüht wieder schließen. All das konnte die Bescherung, die nun am Heiligen Abend anstehet, aber nicht aufhalten.

Tölz hilft

108 Wünsche von Kindern und Jugendlichen kann die Initiative „Tölz hilft“ dank der großen Spendenbereitschaft der Bürger heuer erfüllen. Die Gruppierung von vier Einzelpersonen, die in der Öffentlichkeit anonym bleiben möchten, hatte ihre Geschenkaktion in Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten des Amts für Jugend und Familie im Landratsamt gestartet. Im Salon „Hair by Lederer“ in Bad Tölz, bei Lotto Knabner in Lenggries und bei Rewe in Bad Heilbrunn hatte „Tölz hilft“ Wunschbäume aufgestellt. „Es ist unglaublich, wie viele Menschen mitgemacht haben“, erklärt ein Sprecher von „Tölz hilft“ und ergänzt: „Viele Schenker haben es sich nicht nehmen lassen, noch ein paar Kleinigkeiten draufzulegen.“ So seien am Ende sogar 120 Päckchen zusammengekommen. Nach der erfolgreichen Premiere in diesem Jahr planen das Quartett von „Tölz hilft“ und seine Mitstreiter, die Aktion 2021 zu wiederholen. (ana/ast)