Reichsbürger: 82 Verdachtsfälle im Landkreis

Bei einer Razzia in der Reichsbürgerszene wurden vergangene Woche Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. 25 mutmaßliche Reichsbürger wurden festgenommen. Die Bundesstaatsanwaltschaft wirft 22 von ihnen vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte.

Großrazzia auch im Tölzer Land

Eine bundesweite Großrazzia in der Reichsbürgerszene sorgte in der vergangenen Woche für Aufsehen. Auch im Landkreis machen die Reichsbürger den Behörden immer wieder zu schaffen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – So absurd die Pläne klingen, einen verkrachten Adeligen nach einem Umsturz zum neuen Regenten in Deutschland zu machen – von der Reichsbürgerszene geht eine klare Gefährdungslage aus. Auch im Oberland. „Wir haben in unserem Zuständigkeitsbereich immer wieder Einsätze in der Reichsbürgerszene“, sagt Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, das auch für den Landkreis zuständig ist.

Oftmals seien es Waffen, die aus Häusern von Reichsbürgern geholt werden müssten. „Da die Szene zum Extremismus und zur Gewalt neigt, sind das Einsätze, die akribisch vorbereitet werden. Man weiß nie, was einen da erwartet“, so Sonntag. Er verweist unter anderem auf den SEK-Einsatz 2016 im fränkischen Georgensgmünd, bei dem ein Reichsbürger das Feuer auf die Beamten eröffnete. Ein Polizist wurde getötet.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen stehen derzeit 82 Personen im Verdacht, Reichsbürger zu sein, erklärt das Landratsamt. Der Kreis habe sich in den vergangenen Jahren erweitert. Auf eine Nähe zur Reichsbürgerideologie könne man durch den Inhalt von Schreiben schließen, die direkt ans Landratsamt gerichtet seien. Informationen kommen aber auch von „Gemeinden, die im Schriftverkehr oder im sonstigen Umgang mit den Bürgern darauf aufmerksam werden“, berichtet Behördensprecherin Marlis Peischer. Die Polizeiinspektionen würden dem Landratsamt ebenfalls Informationen geben über eine eventuelle Zugehörigkeit einer Person zu den Reichsbürgern.

Landratsamt widerruft Waffenerlaubnis

Wie wird damit umgegangen, wenn jemand, der im Verdacht steht, diese Ideologie zu teilen, Waffen besitzt? Die Prüfung, ob derjenige als Reichsbürger einzustufen ist, obliege dem Polizeipräsidium, an das alle Verdachtsfälle weitergeleitet werden. Diesem teile dem Landratsamt seine Einschätzung mit. „Reichsbürger gelten generell als waffenrechtlich unzuverlässig, die Waffenerlaubnis ist daher zu widerrufen“, erklärt Peischer. Der Betroffene werde im Zuge des üblichen Verwaltungsverfahrens aufgefordert, „die Waffenerlaubnis beim Landratsamt einzureichen und die Waffen an einen Berechtigten abzugeben. Bei Missachtung können die Waffen und die Munition vom Landratsamt sichergestellt werden“, so Peischer. Derartige Widerrufe habe es in den vergangenen Jahren gegeben – „und es gab auch Klagen dagegen, die jedoch von den Gerichten zurückgewiesen wurden“, so Peischer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Immer häufiger mit Reichsbürgern zu tun hat der Zweckverband Kommunale Dienste (ZVKD) Oberland, der im Auftrag von Gemeinden unter anderem Verkehrssünder blitzt. Da Reichsbürger die Existenz der Bundesrepublik bestreiten und deren Rechtsordnung und Gesetze ablehnen, weigern sie sich, Steuern zu bezahlen oder eben auch Bußgelder. Bei ZVKD-Geschäftsführer Michael Braun gehen dann die immer gleichen Widerspruchsschreiben ein. Gefordert werde eine Legitimation oder auch eine „Gründungsurkunde des Staates“, für den der Zweckverband hoheitliche Aufgaben wahrnehme. Verbunden ist das Ganze mit einer hohen Geldforderung an den Verband, damit man beispielsweise überhaupt zu einer Kommunikation bereit sei. „Die Forderungen an mich liegen bei 700 000, die an den Verband bei bis zu sieben Millionen“, sagt Braun. Die geforderte Währung ist übrigens nicht Euro, „sondern Feinunzen Silber“.

Jede Woche gibt es mittlerweile solche Schreiben, die im Wortlaut meist identisch sind, weil es die Vorlagen im Internet gibt. Jedes wird an die Polizei weitergeleitet. 125 Fälle seien das seit Jahresbeginn gewesen, hinter denen sich etwa 100 Personen verbergen, sagt ZVKD-Innendienstleiter Sebastian John. „Und die Fälle werden konsequent verfolgt“, ergänzt Braun. Immer häufiger wird er daher als Zeuge zu Gerichtsverhandlungen geladen. Die Angeklagten müssen sich wegen versuchter Erpressung verantworten.

Absurde Geldforderungen an Zweckverband

Im Oktober wurde eine 31-jährige Tölzerin deshalb vom Wolfratshauser Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt. Ähnliches wurde ebenfalls im Oktober in Landsberg verhandelt. Vergangene Woche stand ein Mann in Traunstein vor Gericht. Auch er hatte entsprechende Schreiben unter anderem an den Zweckverband geschickt. Ursprünglich „ging es bei uns um 30 Euro, wegen zu schnellen Fahrens“, berichtet Braun. Am Ende habe das Ganze für den Angeklagten in einem Strafbefehl über 7200 Euro gemündet.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.