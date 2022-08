Bürger kritisiert „Reifenkiller“ auf Krankenhausstraße in Bad Tölz - Rathaus reagiert

Von: Andreas Steppan

Unter dem Schatten eines Ahornbaums sei eine Fahrbahnverengung an der Krankenhausstraße so schlecht sichtbar, dass reihenweise Autofahrer darüberfahren und dabei Reifen und Felgen beschädigen, beklagt Achim Rücker. © Achim Rücker

Eine schlecht sichtbare Fahrbahnverengung an der Krankenhausstraße in Bad Tölz werde den Autofahrern reihenweise zum Verhängnis, beklagt ein Bürger.

Bad Tölz – Einen „Reifen- und Felgenkiller“ gibt es nach den Worten von Achim Rücker in der Tölzer Krankenhausstraße. So bezeichnet er eine Fahrbahnverengung in Form eines in die Straße ragenden Ecks mit Bordstein. Dieses „Verkehrshindernis“ sei allerdings so schlecht sichtbar, dass es eine echte Gefährdung darstelle.

„Voll drübergefahren“: Tölzer macht schlecht sichtbare Ausbuchtung verantwortlich

Rücker selbst jedenfalls ist nach eigenen Angaben kürzlich „mit 25 Stundenkilometern voll drübergefahren“. Der rechte Vorderreifen und wohl auch die Alufelge seien kaputt. Und der Tölzer ist überzeugt, dass er nicht der einzige ist, dem so etwas passiert ist. Er hat daher die Stadt in einem Schreiben, das er auch an den Tölzer Kurier weitergeleitet hat, zum Handeln aufgefordert. Verkehrsberuhigende Maßnahmen seien ja eigentlich zu begrüßen, so der Biologe und 2. Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz. „Aber nicht, wenn sie hohe wirtschaftliche Schäden und klimaschädlichen Ressourcenverbrauch durch zerstörte Reifen und Felgen verursachen und auch Radlfahrer gefährden.“

Das Problem ist nach Rückers Beschreibung, dass andere Fahrbahnverengungen bei der Südschule zwar mittlerweile durch Pfosten und Blühflächen-Bepflanzung gut sichtbar seien – nicht aber eine bestimmte an den Treppen zwischen Griesfeldstraße und „Kesselhaus“. Speziell um die Mittagszeit werfe ein daneben stehender Ahornbaum seinen Schatten genau auf das Dreieck. „Man sieht es einfach nicht.“ Rücker fährt die Krankenhausstraße regelmäßig an, um die unterhalb gelegenen Leitenflächen der Stadt zu mähen.

Krankenhausstraße Bad Tölz: Das will die Stadt verbessern

Aus den vorhandenen Reifenspuren schließt er, dass an der Stelle schon zehn Autos an den Randstein gefahren sein müssten. Am Tag nach seinem Unfall habe ein Auto mit zerstörten Reifen an der Südschule gestanden. Und am Freitag habe ein Nachbar vom Balkon aus gesehen, wie zwei weitere Fahrer die Reifen wechselten.

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt dazu Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach, dass städtische Mitarbeiter sich die Stelle angeschaut hätten. „In der kleinen Ausbuchtung soll jetzt ein Busch gepflanzt werden, damit sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut wahrnehmbar ist.“

„Reifenkiller“: Bürger fordert fest verankerte Warnbake

Die Antwort hat auch Rücker aus dem Rathaus bekommen. Zufrieden zeigt er sich nicht damit. Er befürchtet, dass die Buschpflanzung wegen des harten, ausgetrockneten Bodens erst im Herbst möglich sein wird. Er habe einstweilen zwei Verkehrshütchen an der Ausbuchtung aufgestellt. „Das hätte auch gleich geschehen können.“ In jedem Fall sei darauf zu achten, dass der Busch immergrün ist, „sodass er auch im Winterhalbjahr seine Funktion erfüllt“, erklärt er und merkt an: „Besser wäre eine fest verankerte Warnbake, die sofort angebracht werden müsste.“

