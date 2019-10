Reifenwechsel liegt hoch im Kurs

Hochbetrieb herrscht derzeit in den Autowerkstätten im Landkreis - die Winterreifen wollen montiert werden. Was kostet es wo ? Und was muss man bei der Terminplanung beachten?

Bad Tölz-Wolfratshausen – Jeder kennt sie: Die kurze Schrecksekunde, wenn der Wagen an einem kühlen Herbstabend mit dem Heck ein wenig ausbricht. Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollte man rechtzeitig an den Reifenwechsel denken. In den Werkstätten im Landkreis herrscht Hochbetrieb.

„Bei unter sieben Grad Außentemperatur sollte man Winterreifen drauf haben, weil dann die Asphalttemperatur so niedrig wird, dass mit Sommerreifen Rutschgefahr besteht“, erklärt Oliver Wick, Werkstattmeister bei Auto Brunner in Bad Tölz. „Da gibt es den Merkspruch, dass man ,von O bis O‘ Winterreifen braucht – also von Oktober bis Ostern.“

Kein Wunder also, dass die Kunden den Kfz-Werkstätten gerade die Türen einrennen. „Bei uns müssen Kunden ungefähr eine bis eineinhalb Wochen auf einen Termin warten“, berichtet Peter Schreindl von Auto Schreindl in Bad Tölz. Bei Auto Graf in Münsing dauert es laut Geschäftsführer Tobias Graf sogar zwei Wochen. Es ist also ein wenig Geduld gefragt – und einstweilen die Hoffnung auf einen verlängerten Altweibersommer.

Wer einen Termin ergattert hat, den erwarten bei Graf Kosten von 38 Euro für den Reifenwechsel und 46,90 Euro fürs Überwintern der Sommerreifen. Bei Auto Schreindl zahlt man fürs Reifenwechseln bei Pkw 16, bei Liefer- und Geländewagen 20 Euro. Das Einlagern kostet 36 Euro.

Wer vor dem Kauf eines neuen Reifen-Sets steht, ist ob der Fülle des Angebots oft überfordert: Sollte man die Gummis nehmen, die der ADAC in seinen Tests empfiehlt, in der Regel das Produkt eines Premiumherstellers? Dieses wurde jedoch selten in exakt der Größe getestet, die am eigenen Fahrzeug nötig ist. Oder tut’s auch die günstige Chinesen-Kopie? Sein Unternehmen montiere keine No-Name-Produkte, sagt Graf. Schreindl ist da ein wenig flexibler: „Wir hatten schon Kunden, die unbedingt günstige chinesische Reifen haben wollten, die wir ihnen dann auch montiert haben“, berichtet er. „Sonst raten wir aber immer zu vernünftigem Material im mittleren Preissegment, wie Falken oder Semperit.“ Die Premium-Reifen hätten sicher auch ihre Vorteile. „Aber der Kunde muss sich dann selbst überlegen, ob ihm der Preis das wert ist.“

Lesen Sie auch: Bahnübergang am Bühel in Bichl ab sofort gesperrt

Sind abschließend zwei Fragen zu klären: Soll man die Radmuttern nach dem Wechsel nachziehen lassen? Und taugen Ganzjahresreifen etwas? Nach Graf sollte man nach zirka 100 Kilometern den Mechaniker nochmals mit dem Drehmomentschlüssel ranlassen. „In der Regel fehlt sich zwar nichts, aber wenn es um die Bereifung geht, also die einzige Verbindung zwischen Auto und Straße, sollte man lieber vorsichtiger sein, bevor noch was passiert.“

Bei Allwetterreifen scheiden sich die Geister. „Für den in der Stadt lebenden Rentner, der bei Schnee sowieso lieber nicht Auto fährt, kann ein guter Allwetterreifen die richtige Wahl sein“, sagt Graf. Wer auf dem Land wohnt und oft mit dem Wagen in die Berge fährt, sollte allerdings lieber zu den Spezialisten greifen.

Ähnlich äußert sich Schreindl: „Von Allwetterreifen würde ich bei uns im Tölzer Land eher abraten, weil hier die Witterung sehr viel extremer ist als zum Beispiel in Hamburg oder Hannover.“

Lesen Sie auch: Arved Fuchs lädt zu Reise von Bad Tölz in die Polarlandschaften ein

Wick spricht sich hingegen kategorisch gegen Allwetterreifen bei privaten Wenigfahrern aus. „Allwetterreifen sind für viel gefahrene Fahrzeuge da, beispielsweise bei Firmenwägen oder Leihwägen. Die Reifen sind nämlich so konzipiert, dass man sie im Herbst montiert und im Laufe eines Jahres abfährt. Im nächsten Herbst sollte man dann neue anschaffen“, erklärt der Werkstattmeister. „Selbst bei Wenigfahrern haben die Reifen nach einem Jahr im Winter wenig Grip und sind im Sommer sehr laut, weil die Oberfläche zu weich ist.“

Lesen Sie auch: Handynutzer schauen in Lenggries weiter in die Röhre

Allen, die sich trotzdem dafür entscheiden, ist aber zu raten, unbedingt auf das erforderliche Alpine-Kennzeichen zu achten. Neu produzierte Reifen müssen seit Januar 2018 auf der Seite das Schneeflocken-Symbol tragen, gelagerte das bis 2024 gültige M+S-Signet (Matsch und Schnee). Ohne die sind die Allrounder nämlich nur Mogelpackungen. (peb/sö)