„Die Reise zum Kristallpalast“: Zauberhaftes an der Kurhaus-Decke

Von: Andreas Steppan

Jede Menge zu sehen gab es in der Show „Die Reise zum Kristallpalast“. Während Lichtdesigner Flo Beyer fantasievolle Wesen an die Decke zauberte, hantierte Axel Berger auf der Bühne mit Leuchtstäben. © Arndt Pröhl

In einen „Kristallpalast“ verwandelte sich das Tölzer Kurhaus am Freitag und Samstag. Musiker, Artisten, Puppenspieler, Schauspieler und Lichtdesigner kombinierten ihre Künste zu einem märchenhaften Ganzen.

Bad Tölz – Ein Seifenblasenregen von der Decke über den Zuschauern machte zum Abschluss die märchenhafte Atmosphäre komplett: Für eineinhalb Stunden hatten bei der Show „Reise zum Kristallpalast“ zuvor zahlreiche Beteiligte das Tölzer Kurhaus in eine Fabelwelt voller seltsamer Wesen und staunenswerter Begebenheiten verwandelt. In drei voll besetzten Vorstellungen im Kurhaus – die erste davon kostenfrei angeboten für ehrenamtlich Tätige – zeigten am Freitag und Samstag Musiker, Akrobaten, Marionettenspieler und Lichtkünstler auf unterhaltsame Art die große Bandbreite an künstlerischem Potenzial auf, das die Region bietet.

Im voll besetzten Kurhaus begrüßte Bürgermeister Ingo Mehner zur Premiere ehrenamtlich Engagierte. © Arndt Pröhl

Man wolle das altehrwürdige Kurhaus auf eine Art in Szene setzen, wie es die Menschen nie sahen: So hatte es der Gaißacher Axel Berger, zusammen mit seiner Frau Simone Heitinga Initiator und Autor des Stücks, angekündigt. Und in der Tat: Das Ensemble nutzte und gestaltete den Raum, wie man ihn sonst nicht erlebt. Eine Stahltraverse spannte sich unter der Saaldecke – sie diente als Aufhängepunkt für Luftakrobatiknummern der „Cirque de Soleil“-Solistin Heitinga sowie der Akrobatin Renske Endel aus Holland. Auf der Bühne bewegten sich die Darsteller auf einer Drehscheibe, ein Bühnensteg führte mitten zwischen die Stuhlreihen.

Luftakrobatik, Live-Musik und Lichtdesign bei Märchenshow im Kurhaus

Für die größte optische Verwandlung sorgten aber die Lichtprojektionen von Flo Beyer und seinem Team, die in das Gewölbe nicht nur einen Sternenhimmel, Regen und Blitze zauberten, sondern auch fantastische Wesen oder das Konterfei der Zauberin Desdemona, gespielt von Sabine Maiß, die gestenreich ihre Magie walten ließ – wenn nicht als Videoprojektion, dann auch gerne mal leibhaftig vom Balkon aus.

All das bildete einen farbenprächtigen Rahmen für die verschiedensten Darstellungsformen. Klassisch schauspielerisch bekam Sabine Maiß die meiste Gelegenheit zu glänzen. Vor allem das hämisch-eifersüchtige Lied „Wie sie geht, wie sie tanzt, wie sie lacht“ war ein sehenswertes und amüsantes Kabinettstück in Gestik und Mimik. Simone Heitinga beanspruchte mit ihren Nummern elegant die Lufthoheit über den Köpfen des Publikums. Deren fließende Bewegungsabläufe griffen später in einem kurzen Auftritt mit der eigens kreierten hölzernen „Rosenkönigin“ die Puppenspieler Albert Maly-Motta und Karlheinz Bille vom Tölzer Marionettentheater auf und sorgten für einen in seiner Reduziertheit besonders poetischen Moment auf der Bühne.

Als Celsius und Hexe Desdemona spielten Axel Berger und Sabine Maiß die Hauptrollen. © Arndt Pröhl

Renske Endel ließ außer durch ihre Beweglichkeit durch aufwendige und fantasievolle Kostüme staunen. Als knorrige Erzähler- und Hauptfigur hielt Axel Berger in der Rolle des Celsius die einzelnen Nummern mit einer Rahmenhandlung zusammen und war mit einer Feuershow für das spektakuläre Finale zuständig.

„Double Drums“ und Sebastian Schwarzenberger überzeugen

Mit auf höchstem Niveau agierten die Musiker im „Kristallpalast“. Die beiden Percussionisten von „Double Drums“ und der Lenggrieser Gitarrist Sebastian Schwarzenberger hielten mit ihren stimmungsvollen Kompositionen die Spannung in der Nummernrevue und auch über einige eher textlastige Passagen hinweg aufrecht.

So vielfältig waren die Kunstformen, dass man jedem einzelnen Akteur fast noch etwas mehr Raum gegönnt hätte, sich zu entfalten. Trotzdem kam nie das Gefühl auf, dass die Geschichte von Celsius, der vom Nebelberg zum Kristallpalast reist, um eine alte Schuld zu begleichen, nur ein Vorwand wäre, um die einzelnen Künstler möglichst effektvoll in Szene zu setzen. Eher ordneten sich die Nummern der Handlung unter. Ihr wäre man, nachdem sie mit relativ viel Erklärungsaufwand aufgebaut wurde, zum Schluss gerne noch etwas länger gefolgt.

