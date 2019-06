Reisen in Zeiten des Klimaschutzes: Gerne mit dem Flugzeug nach Neuseeland 

Viele Menschen aus dem Landkreis zieht es in den Pfingstferien in die Ferne. Aufs Flugzeug verzichten beim Verreisen trotz Klimaschutz-Debatte nur wenige.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viele Landkreis-Bürger zieht es in den Pfingstferien nach Spanien und Kroatien. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter etlichen Reisebüros in der Region.

„Das vielseitige Spanien mit seinen Inseln ist nach wie vor hoch angesagt“, sagt Reiseberaterin Susanne Fürst vom „TUI Reisecenter“ in Bad Tölz. Da viele Urlauber der Türkei und anderen islamischen Regionen nach wie vor skeptisch gegenüberstehen, fahren viele lieber nach Griechenland. Laut Fürst ähnelt es den derzeit eher gemiedenen Ländern wie Tunesien in geografischer und klimatischer Hinsicht.

Flugreisen sind trotz ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt am beliebtesten. Vor allem bei Familien und Rentnern stehen sie hoch im Kurs, so Fürst.

Die aktuellen Favoriten der Reisenden sind Thailand und Neuseeland

Wer gerne mit Bus und Bahn sein Urlaubsziel erreicht, ist beim „Bus- und Reisespezialisten Sittenauer“ richtig. Bei der Firma aus Dietramszell wird dieses Jahr meist Kroatien gebucht. Laut Reiseberater Michael Neuberger sind aber auch Städtereisen nach Berlin und Hamburg sehr gefragt. Im Gegensatz dazu verlieren die Angebote für Prag, Italien und Schottland an Attraktivität, berichtet Neuberger.

Das Reisebüro „Happy Holiday“ in Wolfratshausen beobachtet auch eine Steigerung von Reisen in Länder, die weit weg liegen. Die aktuellen Favoriten sind Thailand und Neuseeland. „Statt an die traditionellen und gewohnten Orte zu fahren, möchten die Leute individueller reisen“, erklärt Reiseberaterin Jessica Wolf. Wie die Tölzer ziehen auch die Wolfratshauser Griechenland der Türkei vor, und die Kanaren werden weiterhin gerne gebucht. Das bevorzugte Transportmittel ist laut Jessica Wolf immer noch der Flieger, dieser sei „einfach am bequemsten“.

Patrizia Ristau, Reiseexpertin für DER in Bad Tölz, hat einen ganz besonderen Reisetipp: die Ostsee. Diese sei „längst nicht mehr nur Kurort für Rentner“. In Warnemünde beispielsweise tummelten sich Menschen jeden Alters. Man könne bereits auf dem Hinweg schöne Städte erkunden, empfiehlt Ristau – und sich eine Flugreise sparen.

Ein weiteres beliebtes Ziel ist Ristau zufolge Japan. Das Land eigne sich wegen des guten öffentlichen Nahverkehrs vor allem für individuelle Reisen. Die Expertin sieht bei der Türkei außerdem wieder einen zaghaften Aufschwung. Die Nachfrage nach Urlauben in Tunesien und Ägypten steige ebenfalls langsam wieder an.

Theresa Pfund