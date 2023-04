Reizthema Hunde? Nicht selten kommt es zu Konflikten mit den Herrchen der Vierbeiner

Von: Elena Royer

Richtiges Verhalten können Hundehalter ihren Hunden auch lernen, sagt Tierpsychologin Stephanie Lang von Langen. © Privat

Erst neulich wurde ein Tölzer von einem Hund angegangen. Generell kommt es immer wieder zu Konflikten mit Hundebesitzern. Eine Tierpsychologin gibt Tipps.

Bad Tölz – Die ersten warmen Sonnenstrahlen ziehen Spaziergänger, Jogger und Radler wieder öfter nach draußen in die Natur. Und auch wenn es gerade mehr regnet, wollen alle den Frühling genießen. Ein Tölzer hatte dabei aber kürzlich keine schönen Begegnungen mit Vierbeinern. Hunde, der Umgang der Besitzer mit den Vierbeinern und auch deren Hinterlassenschaften sind oft ein Reizthema.

Ein Haufen Ärger: Tütenweise Hundekot fand eine Spaziergängerin auf der Sitec-Wiese am Ortseingang von Bad Tölz. © Sacher

Dreimal sei er in letzter Zeit von Hunden angegangen worden, berichtet der 66-Jährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. In Tölz, Lenggries und Gaißach sei das gewesen. Die Hunde hätten nicht auf das Rufen ihrer Besitzer gehört und den Tölzer noch dazu angesprungen. „Da habe ich einen enormen Schreck bekommen“, gibt der Mann zu. Ihn beschäftigt nun die Frage, wie man sich in so einer Situation richtig verhält. Der Tölzer Kurier hat bei der Tierpsychologin und Hundetrainerin Stephanie Lang von Langen nachgefragt.

Leinenpflicht für alle Hunde? Nicht der richtige Ansatz

Wenn ein Hund auf einen zukommt, sollte man ihn nicht anstarren, rät Lang von Langen. Denn: „In dem Moment kommt man mit dem Tier in Kontakt. Das Starren wird vom Hund fehlinterpretiert.“ Besser sei es stattdessen, langsamer zu werden oder ganz stehen zu bleiben. „Man sollte die Arme verschränken und den Blick abwenden. So geht man aus dem Kontakt raus“, erklärt die Expertin. Außerdem könne es helfen, sich nicht frontal zum Hund zu stellen und in einem Bogen langsam weiterzugehen. „Das wirkt deeskalierend“, so die 46-Jährige. Dass Hunde die Angst bei Menschen spüren oder riechen, würde Lang von Langen so nicht sagen. „Es ist eher die Körpersprache des Menschen, die der Hund fehlinterpretiert Der Hund merkt, dass der Mensch auf Angriff gepolt ist.“

Gefährlich, sowohl für Mensch als auch Tier, kann es werden, wenn der Hund vor ein Fahrrad läuft. „Der schnelle Bewegungsreiz des Radls ist für den Hund attraktiv“, erklärt die Tierpsychologin. Sie würde sich wünschen, dass sich Radfahrer schon frühzeitig durch Klingeln bemerkbar machen. „Dann kann der Hundehalter sein Tier ranholen und warten, bis der Radler vorbei ist.“

Springt ein nicht angeleinter Hund einen Spaziergänger an, ist das ein „rüpelhaftes Verhalten“, so Lang von Langen. „Hier ist der Mensch gefragt. Wir würden unseren Kindern auch nicht erlauben, jemanden einfach an der Jacke zu ziehen.“ Doch warum springen Hunde? „Sie sind erst mal neugierig“, erklärt Lang von Langen. Jedoch liege die Ursache des Anspringens in den „Kinderjahren“ des Tieres. „Bei jungen Hunden greift man oft nicht ein. Irgendwann werden sie dann frech.“ Durch Training und Erziehung könne man ihnen das Anspringen abgewöhnen. Trotzdem: Für Lang von Langen ist das Verhalten der Hunde in den drei Fällen, die der Tölzer geschildert hat, nicht zu entschuldigen. Doch eine Leinenpflicht für alle Hunde ist aus ihrer Sicht nicht der richtige Ansatz. „Die Natur ist für alle da“, sagt sie. „Hundehalter können ihrem Hund auch richtiges Verhalten lernen.“

Hundekot liegen zu lassen, ist kein Kavaliersdelikt

Ein anderes unschönes Erlebnis hatte kürzlich Carolin Sacher aus Tölz, als sie abends mit ihrem Hund und ihrer Tochter auf der „Sitec-Wiese“ spazieren war. Auf dem kleinen Stück von der Straße bis zum Wald habe sie zehn Hundehaufen gezählt. „Wir konnten sie nicht mitnehmen, da wir zu dem Zeitpunkt selbst nur zwei Tüten dabei hatten“, berichtet sie. „Meiner Kleinen hat es keine Ruhe gelassen und so sind wir nach dem Essen noch mal los und haben zumindest sechs Haufen wiedergefunden und entsorgt.“ Sacher fragt sich: „Sind die Besitzer wirklich so faul? Als Hundebesitzer hat man doch immer irgendwo ein Tütchen dabei.“ Sie findet: „Es ist einfach nur schade, dass so ein schöner Platz, an dem man sich auch gerne trifft, um die Hunde toben zu lassen, so rücksichtslos behandelt wird.“

An die Stadt sind bislang keine Beschwerden über Hundekot auf der „Sitec-Wiese“ herangetragen worden, ergibt eine Nachfrage bei Pressesprecherin Birte Otterbach. „Wahrscheinlich weil es sich um eine Wiese in Privatbesitz handelt“, vermutet sie. Deswegen gibt es auch keine Pläne, dort eine Hundetoilette aufzustellen. In fußläufiger Entfernung gebe es aber zwei, eine am Lettenholz und eine am Naturfreibad Eichmühle.

Allgemein ist herumliegender Hundekot kein großes Ärgernis in Tölz. „Prinzipiell muss man sagen, hat sich das Problem sehr positiv entwickelt“, so Otterbach. „Bei vielen Hundebesitzern besteht inzwischen viel Verständnis für die Problematik und sie arbeiten aktiv an einer Verbesserung mit.“ Die Stadt-Sprecherin nennt als positives Beispiel die Bgm.-Stollreiter-Promenade an der Isar. „Hier gehen viele Menschen mit ihren Hunden Gassi, was aber gemäß der Rückmeldungen unserer Mitarbeiter vom Betriebshof in puncto ,Hinterlassenschaften‘ kein Problem darstellt.“

Neuer Standort für Hundetoilette in Bad Tölz wird geprüft

Die Entscheidung, wo eine Hundetoilette aufgestellt wird, erfolge nach konkreten Hinweisen und tatsächlichem Bedarf, erklärt Otterbach. „Wenn wir durch unsere Reinigungstrupps Meldung erhalten, dass an einer Stelle vermehrt Hundekot liegen bleibt, dann prüfen wir einerseits, ob das Aufstellen einer Hundetoilette sinnvoll ist, andererseits kontrollieren die Betriebshofmitarbeiter dort regelmäßig. Am Georg-Pacher-Weg sind wir leider noch nicht bei dem Ergebnis, das wir uns wünschen.“ Derzeit gibt es 38 Hundetoiletten in Tölz. Ein neuer Standort an der Stadtwaldstraße / Am Pfannenholz werde aktuell geprüft.

Hundekot einfach liegen zu lassen, ist kein Kavaliersdelikt, so Otterbach. Unternimmt der Hundehalter nichts, könne er sich ein Bußgeld einhandeln. „Wegen möglicher Infektionen besteht eine echte Gefahr für alle, die damit in Berührung kommen. Wir bitten deshalb alle Hundebesitzer, in der Nähe von Spielplätzen oder Grünflächen, auf denen gespielt wird, sowie bei Weideflächen, sämtliche Hinterlassenschaften ihrer Fellnasen noch aufmerksamer zu entsorgen als sie es ohnehin oft schon tun“, so Otterbach. „Viele Hundebesitzer verhalten sich vorbildlich. Bei den anderen hoffen wir, dass die Erkenntnis reift.“

