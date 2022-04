Rekordwachstum der Maibäume: Hier wird am 1. Mai im Landkreis gefeiert

Von: Andreas Steppan, Patrick Staar

Traditionspflege unter weiß-blauem Himmel: Wie zuletzt 2019 wird auch heuer in Schlehdorf-Unterau wieder ein Maibaum aufgestellt – genau wie in vielen anderen Gemeinden im südlichen Landkreis. © SPORER/ARCHIV

Der 1. Mai steht vor der Tür. Während die Maifeiern in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ins Waser gefallen sind, laufen nun die Planungen auf Hochtouren. Ein Überblick:

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auf einen rekordverdächtigen 1. Mai steuert der Landkreis zu: Nach zweijähriger Unterbrechung werden so viele Maibäume aufgestellt wie vielleicht noch nie. Denn nicht nur in den Orten, in denen das Ereignis ohnehin turnusgemäß ansteht, wird die Tradition gepflegt, sondern auch dort, wo einer der ausgefallenen Termine von 2020 oder 2021 nachgeholt wird.

Bad Tölz

In Bad Tölz fiebert die Mühlfeldler Gmoa dem 1. Mai ganz besonders entgegen, schließlich soll an diesem Tag ihr „Rathaus“ wiedereröffnet werden: das „Bräustüberl“. Das Wirtshaus war seit der offiziellen Gründung im Jahr 1951 das Zentrum all ihrer Aktivitäten. Im März 2020 sperrte Wirtin Heidi Königbauer die Gaststätte jedoch aus gesundheitlichen Gründen zu. Etwas später begann der Umbau, der nun so gut wie abgeschlossen ist. „Das wird ein großes Fest“, verspricht Kämmerer Jürgen van Wahnem.

Um 5 Uhr morgens sägt das Gmoa-Mitglied Anton Grätz den von Heinz Götz gestifteten Baum um: „Der Toni ist ein Holzvirtuose, ein Meister der Kettensäge“, sagt van Wahnem. Der Baum wird von Zimmerern entastet und entrindet. Der Betriebshof hilft beim Transport zum „Bräustüberl“. Dort soll er zwischen 6 und 7 Uhr ankommen. Besonders stolz ist van Wahnem auf die Zunftzeichen, die Stadtmaler Willi Ebner neu gestaltet hat: „Er hat ein Kunstwerk abgeliefert. So schön war der Baum noch nie – ich bin total begeistert.“ Um 9 Uhr beginnt unter der Leitung von Maibaummeister Fritz Pregler jun. das Aufstellen – „ganz traditionell mit „Irxenschmalz“, wie van Wahnem betont. „Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Daher hoffen wir, dass möglichst viele junge Burschen kommen, die uns helfen.“ 40 bis 50 Personen seien notwendig, um den Baum aufzurichten. Ab 10.30 Uhr spielt die Tölzer Stadtkapelle. Erst in kleiner Besetzung, ab 13 Uhr dann mit vielen Musikern.

Außerdem stellt in Bad Tölz die Pächtergemeinschaft der „Alten Schießstätte“ – also den drei Tölzer Trachtenvereinen und dem Kreisjagdverband – ab 8 Uhr mit einem Jahr Verspätung zum üblichen Rhythmus ihren Maibaum auf. Wie „Kirchstoana“-Vorstand Thomas Niggl berichtet, wird der Baum morgens im Tölzer Stadtwald geschlagen und von Bürgermeister Ingo Mehner gestiftet. „Wir wollen in erster Linie zeigen, dass sich bei unserem Vereinslokal was rührt“, sagt Niggl. Und es gehe ums Prinzip: „Einigkeit macht stark.“ Das zeigten die Mitglieder der drei Vereine schon am Wochenende beim Girlanden- und Kranzbinden.

Ellbach und Kirchbichl wechseln sich beim Maibaumaufstellen ab. In Jahren mit gerader Zahl ist Kirchbichl an der Reihe – und so ist es auch in diesem Jahr. Los geht’s um 10 Uhr beim „Jägerwirt“.

Benediktbeuern

In Benediktbeuern beginnen die Maiburschen um 10 Uhr mit dem Aufstellen auf dem Dorfplatz. Für gute Stimmung sorgt die Beira Blasmusik, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Kochel am See

Am Kochler Bahnhof wird der Maibaum ab 11 Uhr aufgestellt. Im benachbarten Bierzelt spielt die Blaskapelle, es gibt unter anderem Bier, Kaffee und Kuchen. „Wir freuen und und hoffen, dass das Wetter einigermaßen durchhält“, sagt Maibursch Klaus Mayr.

Schlehdorf

In Schlehdorf beginnt das Aufstellen des Maibaums um 9 Uhr am Stachus in Unterau. Veranstalter sind dort D’Jungen Unterauer.

Jachenau

In der Jachenau beginnt der Festtag um 9 Uhr mit einer Maiprozession, die von der Kirche zum Ortsteil Berg führt. Das Maibaumaufstellen unter der Federführung des Trachtenvereins beginnt um 13 Uhr vor dem Gasthof Jachenau.

Lenggries

Auch in Wegscheid soll der Tag traditionell begangen werden. Treffpunkt für die Maiburschn ist um 7.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Der Baum wird ab 9 Uhr beim Gasthaus „Pfaffensteffl“ aufgestellt. Veranstalter ist die Feuerwehr Wegscheid. Die Blaskapelle spielt Musik, kulinarisch werden die Gäste versorgt.

Unter der Federführung der Feuerwehr wird vor dem Gasthaus Gassler in Winkl ein Maibaum aufgestellt. Um 8 Uhr beginnen die Vorbereitungsarbeiten, ab 9.30 Uhr wird’s für die Zuschauer interessant. Wenn der Maibaum aufgestellt ist, gibt es ein gemütliches Beisammensein im „Gassler“. Helfer sind laut Feuerwehr-Kommandant Josef Willibald willkommen.

Sachsenkam

Das ganze Dorf Sachsenkam fiebere schon dem Maibaumaufstellen entgegen, sagt Leonhard Bacher, Vorsitzender des Burschenvereins. In Sachsenkam gibt es eine Besonderheit: die Maibettler. In drei Gruppen zu je drei Burschen marschieren sie durchs Dorf, besuchen jeden Haushalt und laden zur Maimusi ein, die bislang immer eine Woche nach dem Maibaumaufstellen spielte. Die Burschen bekommen von den Leuten nach altem Brauch Bargeld, Butter und Eier. Deshalb hat einer einen großen Geldbeutel, der andere eine Pfanne für die Butter und der dritte einen großen Korb für die Eier dabei. Neben Geld, Butter und Eiern bekommen sie überall auch noch ein Schnapserl oder ein Bier, manchmal auch eine kleine Brotzeit. „Es war nicht schwierig, Leute zu finden, die mitmachen“, sagt Bacher.

Heuer ist der Ablauf etwas anders als gewohnt. So ziehen die „Maibettler“ dieses Mal nicht erst nach dem Maibaumaufstellen durchs Dorf, sondern schon davor. Zudem spielt die Maimusik bereits, sobald der Baum aufgestellt ist – und nicht – wie bisher üblich – erst eine Woche später. „Wir wollen, dass wieder Zug reinkommt und dass die Leute nach dem Aufstellen sitzen bleiben“, sagt Bacher.

Der letzte Maibaum wurde vor Corona im Jahr 2019 aufgestellt, dann folgte eine zweijährige Pause. Bacher: „Die Leute sind heilfroh, dass sich im Dorf wieder was rührt und dass sie zusammenkommen dürfen.“ In Sachsenkam startet der Burschenverein um 12 Uhr am „Altwirt“. Im Verlauf des Nachmittags soll der Baum stehen.

Bad Heilbrunn

In Bad Heilbrunn wird ein Maibaum im Biergarten des Gasthofs Ramsau von den Maiburschen bis Mittag aufgestellt. Um gute Stimmung kümmert sich die Heilbrunner Musik.

Gaißach

Auch in Gaißach wird ein Baum stehen – auf dem Dorfplatz im Ortsteil Lehen. Der Baum soll gegen 8 Uhr im Dorf eintreffen, um 9.30 Uhr beginnt das Aufstellen. Wenn dies abgeschlossen ist, spielt die Musik, und es kann getanzt werden.

Bichl

In Bichl übernimmt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Maiburschen die Festvorbereitungen. Laut Bürgermeister Benedikt Pössenbacher soll der Baum mindestens 40 Meter hoch sein. Das Aufstellen beginnt um 9.30 Uhr. Für das leibliche Wohl und Musik wird gesorgt. Gelegenheit zum Tanzen gibt’s ab 19.30 Uhr im Gasthaus „Bayerischer Löwe“. Es spielt die Musikkapelle Sindelsdorf.

Reichersbeuern

Das Brauchtum soll auch in Reichersbeuern wieder gepflegt werden. Zusammen mit der Gemeinde richten die Maiburschen das Fest traditionell vor dem „Altwirt“ aus. Gegen 12 Uhr beginnt das Aufstellen, bis zum Nachmittag soll der Baum stehen. Anschließend geht es zu einem gemütlichen Beisammensein in den Biergarten.

Greiling

Auch in Greiling wird gefeiert. So soll der Baum um 3 Uhr morgens geschlagen werden. Dann wird er per Traktor bis zum Ortsschild transportiert. Durchs Dorf wird der Baum von einem Pferdegespann gezogen, Musiker spielen auf. Um 7 Uhr sollen alle Beteiligten am Maibaumloch an der Gemeindeverwaltung ankommen. Der Baum wird hergerichtet, und um 9.30 Uhr beginnt das Aufstellen. „Zwischen 12.30 und 13 Uhr soll er dann stehen“, sagt Markus Kienbacher, Vorstand der Maiburschen. Am Abend ist eine Maigunkl im „Bachkapellenhof“ geplant. Dort kann ab 18.30 Uhr getanzt werden.

Wackersberg

In Wackersberg übernimmt das Aufstellen der Maß’n Club zusammen mit der Feuerwehr und weiteren freiwilligen Helfern. Der Maibaum wird zum Gebetläuten gefällt, das Aufstellen beginnt um 9 Uhr am „Altwirt“, wobei die Wackersberger Musi spielt.

Am Blomberghaus wird hingegen heuer kein Baum aufgestellt. Grund dafür sei ein Termin-Konflikt, erläutert Wirt Martin Ginhart. Zuständig dafür seien die Tölzer Schützen. Viele Tölzer seien zugleich Mitglied bei den Fischbacher Schützen, die nach der langen coronabedingten Pause unbedingt den Maibaum in Fischbach aufstellen wollen. „Nächstes Jahr wird der Maibaum dann zu 99 Prozent bei uns am Blomberg aufgestellt.“ Los geht’s in Fischbach um 9 Uhr, bis spätestens 12 Uhr soll der Baum stehen. Dann treffen sich alle Beteiligten und Zuschauer im Gasthaus Fischbach.

Dietramszell

In Dietramszell bereitet man sich in Baiernrain, Lochen und Ascholding auf den großen Tag vor. Der Burschenverein Lochen-Linden war turnusmäßig dran. „Kommt’s am 1. Mai alle ab 8 Uhr zum Aufstellen. Wir freuen uns ab 12 Uhr auf ein gemütliches Beisammensein mit Blasmusik und Brotzeit“, wirbt Oberbursch Josef Mayer.

Königsdorf

In der Gemeinde Königsdorf hat man sich Bürgermeister Rainer Kopnicky zufolge dafür entschieden, wegen der Dichte an Maifeiern heuer nur zwei statt der drei fälligen Bäume aufzustellen, nämlich in Königsdorf selbst und in Schönrain. Osterhofen wartet bis nächstes Jahr. Peter Hofberger junior, Maibaummeister vom Bürgerverein Königsdorf, erklärt, man habe sich auch bei den Tagen abgesprochen: In Königsdorf steigt die Party am Samstag, 30. April, in Schönrain am Sonntag, 1. Mai. pas/pr/ast/tal

Info

Weitere Meldungen über Maibäume im südlichen Landkreis bitte per E-Mail an redaktion@toelzer-kurier.de oder unter Telefon 0 80 41/76 79 36.

