Rennradler bei Sturz verletzt

Das Schlüsselbein hat sich ein 34-jähriger Eglinger am Pfingstsonntag bei einem Sturz mit seinem Rennrad in Bad Tölz gebrochen.

Nicht zu heiß, nicht zu kalt: Der Eglinger nützte das Wetter am Pfingstsonntag zu eine Radtour in Richtung Süden. Gegen 13.30 Uhr kam er von Dietramszell aus in Tölz an und befuhr die abschüssige Dietramszeller Straße. In der steilen Linkskurve bei der Einmündung der Straße vom Alten Bahnhofplatz verlor der Mann ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Rennrad. Das Vorderrad rutschte weg. Er stürzte und erlitt bei dem Unfall eine Schlüsselbeinfraktur. Einen Helm hatte der 34-Jährige glücklicherweise getragen. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht. An seinem „Renner“ entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

chs