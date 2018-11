Rentner entgeht glimpflich Gefängnis - „Das kann man nicht machen, ich bin ein kranker alter Mann“ 

Das Amtsgericht verurteilte einen 67-Jährigen wegen versuchten Betrugs und Betrugs zu einer Geldstrafe. Damit kam er glimpflich davon.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Der Angeklagte schnauft tief durch. „Gefängnis? Das kann man nicht machen, ich bin ein kranker alter Mann“, sagt der 67-jährige Tölzer, nachdem die Staatsanwältin beantragt hatte, ihn für acht Monate einzusperren. Weil er Mitte Oktober 2017 im Internet zwei Paar Herrenschuhe im Wert von insgesamt 289 Euro bestellt, aber nicht bezahlt hatte. Drei Monate später versuchte er es erneut. Wegen der offenen Rechnung wurde die zweite Bestellung jedoch nicht mehr ausgeliefert. Nun musste sich der Rentner wegen Betrugs und versuchten Betrugs vor Gericht verantworten.

Am Ende kam er mit einer Geldstrafe glimpflich davon. Der Mann nimmt es mit dem Gesetz nicht so genau, davon zeugen 19 Einträge im Bundeszentralregister, wo seine Vorstrafen gelistet sind. Sein Unrechtsbewusstsein hält sich auch im aktuellen Fall in Grenzen. „Er habe weder eine Rechnung noch eine Mahnung erhalten und eher zufällig erfahren, dass gegen ihn ermittelt werde“, hatte der Angeklagte bei einer Anhörung bei der Polizei im März dieses Jahres zu Protokoll gegeben. Ebenfalls hatte er angeboten, die Rechnung in Raten von 50 Euro zu begleichen. Es blieb jedoch bei einer Absichtsbekundung, weshalb er nun erneut vor Gericht stand. Der Antrag der Staatsanwältin war durchaus berechtigt. Seine letzten drei Verurteilungen, zwei davon ebenfalls wegen Betrugs, waren Bewährungsstrafen gewesen, die noch bis 2020 laufen.

Das Gericht ließ jedoch Milde walten. Nachdem der Angeklagte versichert hatte, die Schuhe nunmehr tatsächlich in Raten abzustottern, verurteilte Richter Helmut Berger ihn zu einer Geldstrafe von 1500 Euro (100 Tagessätze à 15 Euro).

