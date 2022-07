Riskant überholt und geflüchtet: Lenggrieser stellt sich später der Polizei

Der Lenggrieser meldete sich später bei der Polizei. Nun wird er für sein Verhalten zur Verantwortung gezogen. © Rene Ruprecht /dpa

Ein Autofahrer (27) aus Lenggries hat am Freitagmittag auf der Kreisstraße Richtung Königsdorf riskant überholt, andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, ein Auto beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Später meldete er sich bei der Polizei.

Bad Tölz – Laut Pressebericht der Tölzer Polizei passierte es gegen 13.30 Uhr. Der Lenggrieser fuhr mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Kleintransporter mit Anhänger, von Bad Tölz in Richtung Königsdorf. Er schloss auf eine Autofahrerin (73) aus Gaißach in einem Opel auf, welche ebenfalls Richtung Königsdorf fuhr. Der Lenggrieser überholte die Frau, obwohl ihm mehrere Fahrzeuge entgegenkamen. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, musste der Lenggrieser mit seinem Zugfahrzeug unmittelbar vor der Gaißacherin einscheren. Dabei touchierte er deren Open jedoch erheblich mit dem Anhänger, berichtet die Polizei. Am Auto der Gaißacherin entstand auf der linken Fahrzeugseite ein größerer Sachschaden, den die Polizei mit „mindestens 2500 Euro“ beziffert.

Der Unfallverursacher fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Erst später meldete er sich bei der Polizei und gab seine Unfallbeteiligung zu. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

