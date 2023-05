Ritterschlag für Organistin Elisabeth Göbel: Auszeichnung für Tölzer Kirchenmusikerin

Von: Christiane Mühlbauer

Bei einer Feierstunde in der Tölzer Johanneskirche wurde Elisabeth Göbel von Wolfgang Böhm, Theologischer Referent für Gottesdienst und Kirchenmusik, die Urkunde überreicht. Was Böhm nicht wusste: Göbel hatte auch eine Ehrung für ihn vorbereitet – in ihrer Funktion als Vizepräsidentin des Kirchenmusikerverbands überreichte sie Böhm eine Urkunde für 30 Jahre kirchenmusikalischen Dienst. © hias Krinner

Dekanatskantorin Elisabeth Göbel ist zur Kirchenmusikdirektorin ernannt worden. Mit dem Ehrentitel würdigt die evangelische Landeskirche die besonderen Leistungen von Kirchenmusikern.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach – Die Freude war groß, als Elisabeth Göbel (38) die Nachricht erhielt. Bei einer Feierstunde in der Tölzer Johanneskirche nahm sie vor wenigen Tagen die Auszeichnung entgegen. Mit der Verleihung des Titels werden kirchenmusikalische Verdienste und Leistungen gewürdigt, die über den konkreten Einsatzort hinaus in die Öffentlichkeit strahlen oder die fachlich für die kirchenmusikalische Arbeit der Landeskirche insgesamt von Bedeutung sind. Die Vorschläge erarbeitet eine Kommission.

Arbeit in zahlreichen Gremien

Elisabeth Göbel wird für ihr kirchenmusikalisches Engagement geehrt, das weit über die Dekanatsgrenzen hinausgeht. Die 38-Jährige ist Vizepräsidentin des Verbandes evangelischer Kirchenmusiker, arbeitet im Arbeitskreis „Kirche und Tourismus“ der Landeskirche als Vertreterin der Kirchenmusik mit und engagiert sich im Social-Media-Team von „mach Kirchenmusik“. Auf dieser Plattform wirbt man um Nachwuchsmusiker.

„Das ist schon alles zeitfüllend, aber ich mache es sehr gerne“, sagt Göbel. Mit allen Gremien hat sie regelmäßig Sitzungen, am Aufwendigsten sei die Verbandsarbeit. „Aber mittlerweile geht auch viel per Videokonferenz. Dafür bin ich dankbar“, sagt sie lächelnd. Dabei hat die 38-Jährige als Dekanatskantorin eigentlich schon sehr viele Aufgaben. Sie übernimmt die Orgeldienste in der Tölzer Kirchengemeinde, leitet die Johanneskantorei, den Seniorenchor und die Blechbläsergruppe. Zudem macht sie regelmäßig Orgelvespern, gibt Unterricht im Kindergarten, bietet für Erwachsene Offenes Singen und Musizieren an und gibt derzeit noch vier Schülern Orgelunterricht. Außerdem leitet sie schon seit längerer Zeit den Posaunenchor Wolfratshausen. Hinzu kommt noch die gelegentliche Organisation von Konzerten und Aktionen. „Ich mache sehr gerne Musik, der Beruf als Kirchenmusikerin ist sehr vielseitig“, sagt die 38-Jährige. „Und man hat immer mit Menschen zu tun, die auch gerne Musik machen.“

Vielfältiger Beruf: „Man kann sich musikalisch in alle Richtungen orientieren“

Göbel stammt aus dem Fichtelgebirge, studierte evangelische Kirchenmusik in Bayreuth und Hannover und schloss ihre Ausbildung mit der kirchenmusikalischen A-Prüfung, also der höchsten Stufe, ab. Seit Januar 2013 ist sie Dekanatskantorin. Das Dekanat umfasst zwölf Kirchengemeinden in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach. Natürlich kann Göbel hier nicht bei allen Gottesdiensten präsent sein. In Miesbach hat deshalb Kirchenmusikerin Andrea Wehrmann noch eine halbe Stelle.

Als vergangenes Jahr das 100-jährige Bestehen der evangelischen Kirchengemeinde Bad Tölz gefeiert wurde, studierte Göbel besondere Musik aus den 1920er-Jahren ein. „Das ist das Schöne an dem Beruf, dass man sich in alle Richtungen orientieren kann.“ Diese Vielseitigkeit lebt Göbel auch in den Orgelvespern aus. Die Veranstaltungsreihe wurde in der Corona-Zeit ins Leben gerufen und wird nun beibehalten. „Die Abende werden sehr gut angenommen“, freut sich Göbel.

Erfahrungen an einer der größten Orgeln in Deutschland gesammelt

Orgel spielen zu lernen, faszinierte Göbel schon früh. „Man hat damit unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, man kann ein ganzes Orchester nachmachen“, schwärmt sie. „Und es klingt im Raum einzigartig.“ Bevor sie nach Tölz kam, spielte Göbel zwei Jahre lang an einer der größten Orgeln Deutschlands, nämlich in der Christuskirche in Mannheim. Dort arbeitete sie als Assistentin des Landeskantors.

Auch wenn das Orgelspiel faszinierend sei, es habe doch eine gewisse Komplexität, meint Göbel. Leider würden sich immer weniger junge Menschen dafür interessieren, hauptamtlich in kirchlichen Diensten als Organist zu arbeiten. Woran das liegt? „Ein Grund sind wohl die Arbeitszeiten“, meint Göbel. Und generell schwinde in der Gesellschaft der Bezug zur Kirche. Mittlerweile sei es sogar schon schwer, Aushilfs-Organisten für die Gottesdienste zu finden.

Neue Mitglieder in der Johanneskantorei willkommen

Aber nicht nur das Orgelspiel, auch der Gesang ist für Göbels Engagement wichtig. „Dass eigentlich alle Generationen gerne singen, erlebe ich in meiner Arbeit immer wieder“, freut sie sich mit Blick auf Kindergarten, Seniorenchor oder dem Offenen Singen und Musizieren, das nun nach Corona im Freien wieder auflebt. Die Pandemie habe leider einen großen Einschnitt gebracht, bedauert Göbel, in der Johanneskantorei sei etwa die Hälfte der Sängerinnen und Sänger weggebrochen. Derzeit stehe bei der Arbeit mit den 20 Personen im Mittelpunkt, Kontinuität und Stabilität aufzubauen, damit man wieder längerfristig an Projekte denken könnte, sagt Elisabeth Göbel. Wer Lust habe, könne gerne dienstags um 19.30 Uhr unverbindlich zu einer Probe im evangelischen Gemeindehaus in Bad Tölz kommen, wirbt sie.

