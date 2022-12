Rodungsarbeiten für die Tölzer Nordspange gehen weiter

Von: Andreas Steppan

Auf der Flinthöhe wurde bereits kräftig ausgeholzt. Nun stehen weitere Rodungsarbeiten an. © Bock

Für den Bau der Tölzer Nordspange wird diesen Winter wieder kräftig ausgeholzt. Das Staatliche Bauamt Weilheim kündigt an, dass die Fällarbeiten dieser Tage beginnen.

Bad Tölz - Betroffen von den Fällarbeiten sei die gesamte Baulänge der Nordspangen-Trasse: also von der Einmündung der Gaißacher Dorfstraße in die B472 bis Greiling. Ein Schwerpunkt liege dabei auf beiden Seiten der Bundesstraße zwischen Maxlweiher und Eisstadion.

Auch für die provisorische Straße müssen Bäume gefällt werden

Auch zwischen der Wohnanlage am Lettenholz und dem Baywa-/Edeka-Gelände müsse gerodet werden, heißt es in einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts. Denn in diesem Bereich soll die provisorische Straße liegen, über die der Verkehr während der Bauzeit rollt.

Mit Verkehrsbehinderungen ist nicht zu rechnen

Zudem sei geplant, eine rund 5000 Quadratmeter große Waldfläche an der B13, nördlich der Firma Sitec, zu roden. Auch am Flugplatz Greiling und im Bereich der B 472 bei Greiling muss laut Staatlichem Bauamt der Bewuchs entfernt werden. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Arbeiten sei nicht zu rechnen. Lediglich dann, wenn einzelne straßennahe Bäume gefällt werden, seien kurzzeitige Sperrungen aus Sicherheitsgründen nicht ausgeschlossen.

Bereits im vergangenen Winter war für die Nordspange kräftig ausgeholzt worden

Wie berichtet war für den Nordspangenbau schon im vergangenen Winter kräftig ausgeholzt worden, vor allem im Bereich zwischen Sachsenkamer Straße und Allgaustraße. Bäume dürfen aus naturschutzrechtlichen Gründen nur im Winter, außerhalb der Vogelbrutzeit, gefällt werden. (tk)

