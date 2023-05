Tölzer Rosentage im Wetterglück

An Blumenpracht, Gartenutensilien, Musik und dem Besuch von der Rosenprinzessin erfreuten sich die Gäste der 22. Auflage der Tölzer Rosentage im Badeteil – so wie Barbara Oberhauser aus Egling und Bettina Rieß aus Waakirchen. © Krinner

Reger Andrang herrschte in den vergangenen Tagen in den Tölzer Klostergärten, und das bei bestem Wetter. Tausende Besucher flanierten und kauften wieder bei den Rosentagen ein. Höhepunkte waren der Besuch von Rosenprinzessin Leni I. und die Feier zum Landfrauen-Jubiläum.

Bad Tölz – Nicht immer waren die Tölzer Rosentage in der Vergangenheit von Wetterglück begleitet. Doch diesmal – in der 22. Auflage – gab es diesbezüglich wirklich keinen Grund zur Klage. Nach kühlen und regenreichen Wochen ließ sich am langen Pfingstwochenende unter weiß-blauem Himmel mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen das wie immer gut gemischte Angebot an insgesamt 167 Marktständen in den Gärten am vormaligen Franziskanerkloster bestens in Szene setzen.

Veranstalterin Michaela Dorfmeister zufrieden

Angesichts der optimalen Bedingungen ließ der Zuspruch nicht zu wünschen übrig. Freude über den guten Verlauf herrschte da am Montag auch bei Organisatorin Michaela Dorfmeister und ihrem Team. Die Besucherzahlen schätzte Dorfmeister in ihrem vorläufigen Resümee in etwa gleich mit dem Vorjahr. „Wir haben Ausstellergebühren und Eintrittspreise seit einigen Jahren nicht erhöht, während die Kosten natürlich gestiegen sind“, sagte sie. „Jetzt müssen wir erst schauen, wie die die finanzielle Bilanz aussieht.“

Blüten, soweit das Auge reicht: Besucherin Michaela Moritz erfreute sich an der großen Auswahl am Stand von Rosen Schultheis. © Krinner

Für die Besucher bieten Rosen-, Franziskaner- und Klostergarten eine schöne Kulisse, in der sich gut bummeln lässt, auch wenn man keine großen Einkäufe geplant hat. „Aber meistens sticht einem ja doch etwas ins Auge“, meinte ein Ehepaar aus Dietramszell, das sich schließlich mit einigen Kräutertöpfen und einer handlichen Gartenschere im Gepäck wieder auf den Heimweg machte.

Viele Dekorationsartikel für den Garten

Am Stand der Gärtnerei Rottenegger aus Schwabmünchen war die Hauswurz, botanisch Sempervivum, die „Immerlebende“, genannt, in verschiedenen Arten stark vertreten. „Dieses Gewächs ist unempfindlich und winterhart und bringt auch schöne Blüten hervor“, meinte eine Käuferin und steckte zufrieden das erstandene Exemplar in ihren mitgebrachten Stoffbeutel.

Zwischen Deko-Kreationen aus Metall und Altholz, Strick- und Filzwaren, Schmuck und duftenden Seifen stellte erstmals auf den Rosentagen auch Iris Jarsch aus Königsdorf eine Auswahl ihrer handgefertigten Keramik vor. Ihre persönliche Note lege sie bei ihren Arbeiten vor allem in die Kristallglasuren, sagt sie, und zeigt die apart gesprenkelten Designs von Tassen, Teeschalen und zugehörigen Kannen, Letztere mit Griffen aus Isarschwemmholz.

Ein gemütliches Platzerl mitten im Trubel der gut besuchten Rosentage fand Sophie Schanzer aus Bichl am Stand der Jachenauer Firma „Voihoiz“ von Georg Wasensteiner. © Krinner

Viele treue Besucher aus der ganzen Region

Das Thema Gesundheit wurde unter anderem mit den Dinkelkissen von Rosi Hönig aus Obersanding aufgegriffen. Das kleinteilige Mehrkammersystem der unterschiedlich geformten Kissen gebe die gespeicherte Wärme dort ab, wo sie dem menschlichen Körper gut tut, etwa bei Muskelverspannungen, Gelenkschmerzen oder Verschleimung im Brustbereich, erklärte die Anbieterin interessierten Gästen.

Vom Ambiente in den Ausstellungsgärten durchaus angetan war eine Besuchergruppe aus Penzberg. „Uns gefällt es hier, deshalb kommen wir auch alle Jahre wieder“, waren sich die drei Paare einig. Das Gesamtpaket Rosentage mit Warenangebot und Begleitprogramm sei schon ein aufwendiges Event.

Besuch der Rosenprinzessin aus Sachsen-Anhalt

Diese Meinung teilte die Sangerhäuser Rosenprinzessin Leni I.: Sie war bereits am Donnerstag angereist, am Sonntagmittag stand dann auf der Bühne im Rosengarten ihr großer offizieller Auftritt mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Bad Tölz auf dem Programm. „Die Schau ist schön, das Wetter ist schön, die Menschen hier sind sehr nett“, fasste die Hoheit ihre Eindrücke in wenigen Worten zusammen.

Ins Goldene Buch trug such Rosenprinzessin Leni I. im Beisein von Rosentage-Organisatorin Michaela Dorfmeister (li.) und Bürgermeister Ingo Mehner ein. © Krinner

Im Zuge der schon seit vielen Jahren bestehenden Verbindung von Michaela Dorfmeister und Kreisbäuerin Ursula Fiechtner bildeten die Rosentage zudem ein Podium für den Festakt anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband.

Landfrauen feiern 75-jähriges Bestehen ihrer Vereinigung

Auf der Bühne im Klostergarten gab Landesbäuerin Christine Singer am Samstagvormittag einen Überblick über den Werdegang von den nicht ganz einfachen Anfängen der Landfrauenarbeit in einer seinerzeit von Männern dominierten Welt bis in die Gegenwart. Über die Jahrzehnte hinweg hätten sich die Frauen mit einem breiten Spektrum an geschlechterspezifischen, sozialen und gesellschaftlichen Problemfeldern und deren Auswirkungen auf die Landwirtschaft auseinandergesetzt und Verbesserungen angestoßen. „Die heute so oft geforderte Nachhaltigkeit war und ist auf den Bauernhöfen selbstverständlicher Teil des Alltags“, betonte Christine Singer in ihrem ansprechenden Vortrag.

Zum 75-jährigen Bestehen der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband gab es einen Festakt auf der Bühne der Rosentage. Landesbäuerin Christine Singer sprach unter anderem vor Kreisbäuerin Ursula Fiechtner (Foto, li.) und deren Vorgängerin Anni Rieger (re.). © Bock

Dazu berichteten auf der Bühne junge Frauen und Bäuerinnen aus dem Tölzer Umland, Magdalena Probst, Petra Haslinger, Steffi Schöffmann und Lisa Sappl, von ihren Tätigkeiten mit Kindergartengruppen und Schulklassen, um den Kleinen bäuerliche Abläufe und die Wertigkeit von Lebensmitteln nahezubringen.

Vom bunten Markttreiben also hin zu sozialen Notwendigkeiten, Arbeit, Umwelt, Klima: Die Rosentage boten wieder einmal Platz für (fast) alle Belange des menschlichen Daseins. (Text: Rosi Bauer)