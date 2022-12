RS-Virus kursiert auch im Tölzer Land: „Wissen gar nicht, wohin mit den Patienten“

Von: Elena Royer

Teilen

Die Kinderarztpraxen sind voll. Auch im Landkreis stecken sich viele mit dem RS-Virus an. Zusätzlich sorgen andere Krankheiten für gefüllte Wartezimmer. Grund zur Panik besteht aber nicht. © Friso Gentsch/dpa

Der RS-Virus macht auch vor dem Landkreis nicht Halt. Eltern sollten aber dennoch Ruhe bewahren. Kinderärzte berichten von der aktuellen Lage.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Husten und Fieber: Daran leiden die meisten Kinder, die derzeit in den Praxen der Kinderärzte im Landkreis aufschlagen. Häufig, aber nicht immer ist es das RS-Virus. In Panik ausbrechen müsse deswegen aber niemand, sagen die Ärzte. „Wie in jedem Jahr gibt es gerade eine hohe Infektwelle“, erklärt der Tölzer Kinderarzt Tobias Reploh. „Influenza, aber auch das RS-Virus machen sich bemerkbar“, beobachtet er. Die Ausprägung sei zwar stark, „aber es ist nicht so, dass wir so was noch nie erlebt hätten.“

Auch vor den Schulen machen die Viren und Bakterien keinen Halt. An der Tölzer Lettenholzschule fehlen derzeit täglich zwischen 25 und 35 Kinder bei insgesamt rund 180 Kindern, bestätigt Schulleiterin Bärbel Weixner. „Dass es im späten Herbst viele Kranke gibt, ist nicht ungewöhnlich“, so die Schulleiterin. „Heuer sind es aber doch mehr.“ An der Isar-Loisach-Realschule in Wolfratshausen seien am 6. Dezember 120 von 680 Schülern krank gemeldet gewesen, teilt Konrektor Stefan Wandinger mit. Über die Anzahl der RSV-Fälle können beide Schulen keine Angaben machen. „Die Eltern melden Erkältungskrankheiten mit Fieber, Kopf- und Halsschmerzen oder Magen-Darm-Erkrankungen“, so Weixner.

Kinder holen Infektionen der Vorjahre nach

Entgegen vieler Annahmen erklärt Kinderarzt Tobias Reploh: „Das RS-Virus ist nicht neu. Es gehört zu den Viren, die sich im unteren und oberen Atemwegsbereich festsetzen.“ Trotzdem sei das Respiratorische Synzytial-Virus immer schon ein „Problemvirus“ gewesen, da es zu schweren Verläufen führen kann. Die Symptome des Virus ähneln mit Schnupfen, Husten und Fieber sehr denen der Influenza. Besonders Frühchen im ersten Winter seien gefährdet. „Wir haben ein besonderes Auge auf Risikogruppen, und auch die Eltern wissen Bescheid“, sagt Reploh und erklärt: „Das RS-Virus erzeugt einen glasigen, zähen Schleim, der die kleinsten Atemwege in der Lunge verklebt. Dadurch können sie sich nicht mehr am Gasaustausch beteiligen, was zu Atemnot führen kann.“ Ein spezielles Medikament gegen das RS-Virus gibt es nicht. „Man kann nur symptomatisch behandeln. Viel trinken, schlafen und das Fieber senken“, rät der Kinderarzt.

Tatsächlich treffe es ein paar der jungen Patienten so stark, dass sie ins Krankenhaus müssen. „Weil Patienten mit dem RS-Virus isoliert werden müssen, dürfen sie nur mit RSV-Patienten in ein Zimmer.“ Das sei problematisch, denn so füllen sich die Krankenhäuser schnell. Reploh weiß, dass einige an RSV erkrankte Kinder aus dem Landkreis in der Kinderklinik in Garmisch behandelt werden. „Die sind sehr stark ausgelastet, müssen aber niemanden abweisen“, beruhigt er. In Panik ausbrechen müsse also niemand, sagt er und lobt die gute Versorgung durch die Praxen im Landkreis und insbesondere auch die medizinischen Fachangestellten, die momentan eine besonders hohe Arbeitsbelastung haben. „Wir haben in der Region eine sehr gute Zusammenarbeit“, ist Reploh froh. Einzig, dass es zu wenig Betten und Pflegepersonal in den Kliniken gibt, moniert er.

Kinderarztpraxen zwar voll, aber dennoch kein Grund zur Panik

Auch bei der Tölzer Kinderärztin Carolin Lang von der Praxis Lang und Zötl platzt das Wartezimmer aus allen Nähten. „Wir wissen gar nicht, wohin mit unseren Patienten.“ Zwar haben sie und ihr Team damit gerechnet, „dass es uns dicke trifft, aber wir werden überrannt“, sagt sie. Termine abzusagen sei nicht immer möglich, denn es gebe einige Untersuchungen, die in gewissen Abständen stattfinden müssen. Dass in Langs Praxis viele Kinder mit dem RS-Virus kommen, sei für diese Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Trotzdem: „Die letzten beiden Corona-Jahre fallen uns auf die Füße“, sagt sie. Viele Säuglinge hätten noch keinen Kontakt mit RSV gehabt, zusätzlich sei die Influenza-Welle heuer sehr früh. „Normalerweise schlägt die Hauptwelle erst im Januar oder Februar zu“, erklärt die Kinderärztin.

Der Unterricht laufe trotz der vielen Krankheitsfälle an der Lettenholzschule „weitgehend geregelt“ ab. Weil jedoch auch viele Lehrkräfte erkranken, muss ab und zu der Unterricht um die fünfte und sechste Stunde verkürzt werden. Ganz daheim müssen Schüler aber nicht bleiben, denn nur „im absoluten Notfall darf eine Klasse zu Hause bleiben“, erklärt Schulleiterin Weixner. „Das muss aber mit dem Schulamt abgesprochen werden, weil die Beschulung zuhause grundsätzlich nicht gewünscht ist.“

Armin Irnstetter kann die hohen Krankheitsfälle aktuell bestätigen. Er ist Lungenfacharzt für Kinder mit Praxisstandorten in Geretsried und Wolfratshausen. „Der Übergang war kein klassischer“, sagt er „stattdessen gab es seit dem frühen Herbst kontinuierlich viele Infektionserkrankungen. Sowohl mit Influenzaviren, als auch mit RSV und anderen Atemwegserregern.“

Deutlich mehr RS-Virus-Erkrankungen als in den Vorjahren

Beim RS-Virus seien es deutlich mehr als in den vergangenen beiden Jahren, beobachtet Irnstetter. Woran das liegt? „Da gibt es viele Vermutungen“, sagt der Kinderarzt. „Es wird beispielsweise – durchaus auch kontrovers – diskutiert, ob das kindliche Immunsystem ein ständiges Training braucht.“ Demzufolge würden die Kinder jetzt also die nicht durchgemachten Infektionen während der Corona-Lockdowns nachholen. Auch wenn er für dieses Jahr mehr RSV-Infektionen verzeichnet – „die Schwere der Verläufe ist nicht untypisch.“ Doch warum kann das Virus so gefährlich werden? „Vor allem für Frühgeborene, Kinder mit relevanten Herzfehlern oder schweren Lungen- beziehungsweise neurologischen Erkrankungen, die Probleme mit der Atmung bekommen, kann es gefährlich werden“, erklärt der Lungenfacharzt. „Jenseits des Kleinkindalters gibt es, bei ansonsten gesunden Kindern, lediglich sehr selten schwere Verläufe.“

Carolin Lang rät: „Je kleiner das Kind ist, desto schneller sollte man bei Warnzeichen zum Arzt.“ Wenn das Kind also auffällig atmet oder schlecht trinkt, sollte man aufmerksam sein. „Momentan ist es normal, dass Kinder husten, denn sie holen die Infektionen der vergangenen Jahre nach“, erklärt sie. Aber wenn man sich Sorgen mache, solle man nicht zögern und zum Kinderarzt gehen. Irnstetter: „Aus kinderärztlicher und pneumologischer Sicht rate ich, sich nicht verrückt zu machen.“ Er betont: „Es gibt viele andere Erreger, die ähnliche Symptome wie das RS-Virus hervorrufen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.