Rückblick des Tölzer Stadtrats: „Es reicht nicht zu sagen: Ich will aber“

„Zweiklang“ heißt das Bauprojekt an der Schützenstraße. Im Stadtrat sorgt der Verkauf der Wohnungen weiterhin für Ärger. © cs-press

Der Tölzer Stadtrat blickte in seiner Weihnachtssitzung zurück. Es ging um Feste, Strafzettel, Baustellen und das Thema Wohnen.

Bad Tölz – Es sind wechselvolle Zeiten. „Was noch vor Kurzem richtig war, existiert heute nicht mehr“, erinnerte Willi Streicher (SPD) in der Weihnachtssitzung des Tölzer Stadtrats an Lockdowns und Corona-Verbote. Streicher, der namens aller Fraktionen sprach, hatte mit Blick auf die große Politik durchaus auch merkwürdige Beobachtungen gemacht. „Mancher Pazifist ist plötzlich Panzerexperte.“ Die Zuhörer grinsten.

Bürgermeister Mehner: „Hatten ein wunderschönes Leonhardi“

Bürgermeister Ingo Mehner freute sich zunächst einmal, dass Tölz wieder gut in der Post-Corona-Zeit angekommen sei. Es hätten die Feste, Termine und Treffen gefehlt. 2022 aber hatten „wir ein in meinen Augen wunderschönes Leonhardi“. Die Festivals im Bürgergarten, in der Oach und am Blomberg seien bestens angenommen worden, genau wie die hundert Konzerte „der Stadt mit der besonderen Note“, die Veranstaltungen von Wolfgang Ramadan und Peter Frech sowie die Rosentage. Es sei gelungen, „dass wir an rund 300 Tagen städtische Veranstaltungen oder von der Stadt unterstützte Veranstaltungen hatten“.

Rückblick auf größere Baumaßnahmen

Weniger Strafzettel, mehr Tempoüberwachung vor dem eigenen Haus, Bebauung auf dem eigenen Grundstück oder dem des Nachbarn: das seien die Themen, die die Bürger in der Regel beschäftigten. Der Stadtrat, so Mehner, habe gut daran getan, sich nicht im Klein-klein zu verlieren. Seine Aufgabe sei, Antworten auf die großen Herausforderungen zu geben. Das gelinge nicht immer, aber doch oft. Der Bürgermeister zählte eine Reihe von Maßnahmen und Projekten auf. Der Jahnschul-Komplex mit Turnhalle, Probenraum und Kindergarten etwa. Er nannte den fertig gestellten ersten Bauabschnitt im Gries, den Ausbau der Nahwärmeversorgung durch die Stadtwerke, den Hotelbau auf der Wackersberger Höhe und die Sanierung der Bairawieser Straße

Bei flächensparender Verdichtung der Innenstadt gibt es in Tölz Fortschritte

Die Versorgung der Einwohner mit Glasfaser bis zum Haus (Breitbandversorgung) sorge erfreulicherweise für schnelles Internet. Aber auch Mehner teilte ganz vorsichtig die Kritik vieler Bürger. „Wir würden uns über gute Baustellenplanung durch die Privaten freuen.“

Ein großes Thema ist Wohnen in der Stadt. Bei der flächensparenden Verdichtung der Innenstadt gibt es in Tölz Fortschritte, aber auch Ärger. Der Bürgermeister nannte das neue Mietshaus in der Königsdorfer Straße und die 23 zum Verkauf stehenden Grundstücke am Hintersberg, von denen die meisten beurkundet seien. Positiv bewertete er auch den Bau von Mitarbeiterwohnungen am Kogel.

Ärger, dass Verkauf der Wohnungen an der Schützenstraße weitergeht

Ganz anders sein Urteil über den Verkauf von 25 Wohnungen an der Schützenstraße durch die Firma Zweiklang (wir berichteten). Die Stadt wollte bekanntlich hier stets Mietwohnungen haben. Mehner: „Es zeigt sich, dass es immer noch einige gibt, die ohne Rücksicht auf Risiken und die eigene Reputation versuchen, eigene Interessen durchzusetzen.“ Willi Streicher hatte übrigens beobachtet, dass erst am vergangenen Samstag wieder Verkaufsberatungen vor Ort durchgeführt worden seien. Als wenn das Thema bereits erledigt sei. Ist es nicht, wie der Stadtrat jüngst bekräftigt hat.

Streicher appellierte an Haus- und Grundbesitzer mit einem Satz, der sogar im Grundgesetz verankert sei: „Eigentum verpflichtet.“ In seinen Augen sind die Bereiche Alpamare, Wandelhalle, Post und Bahnhof Beispiele für eine Entwicklung auch im Sinn der Gemeinschaft.

Dank für das vielfältige ehrenamtliche Engagement

Mehner wie Streicher danken für das vielfache ehrenamtliche Engagement Tölzer Bürger und nannten etwa das Beispiel Flüchtlingskrise. Die Kommunale Sozialplanung mit Franz Späth habe vorbildlich gearbeitet, sagte der Bürgermeister. Es sei jetzt schon klar, dass beim Thema Flüchtlinge neue Herausforderungen ins Haus stehen. Mehner: „Das wird ein Langstreckenlauf.“

Dem Bürgermeister war es schließlich wichtig, auf das oftmals rechtlich komplexe Umfeld vieler Stadtratsentscheidungen hinzuweisen. Eine Privatperson habe die Möglichkeit, Einzelinteressen zu verfolgen. Das könne ein Stadtrat nicht. Er müsse Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit lösen. Stadträte müssten sich mit oft großem Einsatz in schwierige Themen einarbeiten. „Da reicht es nicht zu sagen: Ich will aber.“ (cs)

