Stille, Abstand, Konzentration

Am Montag durften die Abschlussklassen zurück in die Schulen. Abiturienten berichten von ihrer Rückkehr in einer ganz ungewöhnlichen Situation.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit Montag dürfen die Schüler der Abschlussklassen zurück in die Unterrichtsräume. Für die Abiturienten beginnen die letzten drei Wochen vor ihren Prüfungen. Sie berichten über das ungewöhnliche Erlebnis.

„Ziemlich komisch“ fühlte sich der Schultag für Lena Gröbmair an. Die 18-Jährige besucht das St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg. „Man weiß gar nicht genau, wie man mit Mitschülern umgehen soll.“ Die Tische waren auseinandergerückt, man hielt Abstand. In der Pause hieß es: im Klassenzimmer bleiben. „Aber es ist ertragbar“, sagt Gröbmair. „Wir haben uns alle darauf gefreut, dass wir uns wieder sehen und uns so noch einmal vorbereiten dürfen.“ Aber es sei sehr ruhig gewesen im Schulhaus.

Ihre Schulkollegin Regina Liebler (18) fand es auch schön, ihre Freunde wieder zu sehen. „Aber es war komisch, sich zur Begrüßung nicht einfach zu umarmen.“ Den persönlichen Kontakt mit den Lehrern begrüßt sie. „Es ist schon besser, wenn man direkt Fragen stellen kann.“ Gewöhnungsbedürftig sei es gewesen, sich nicht frei im Schulhaus bewegen zu dürfen, da beispielsweise in einem Gebäudeteil nur die Treppen rauf, in einem anderen nur runter genutzt werden durften. Zudem seien Masken verteilt worden. „Wir müssen sie nicht immer tragen, aber es wurde empfohlen“, sagt Liebler. Pflicht seien sie beim Betreten des Sekretariats und auch im Unterricht, wenn ein Lehrer dies, beispielsweise aufgrund seines Alters, wünsche. Die Stille im Schulgebäude empfand sie als angenehm. „Es ist ein bisschen so, als wäre Wandertag – und man ist als einziger in der Schule geblieben.“

Auf den Fluren sollen Masken getragen werden

Viel Unterricht habe es am Montag nicht gegeben, sagt Sophie Bicanic, Abiturientin am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz. Vielmehr habe es am Montag einige Informationen gegeben. In kleinen Gruppen wurden die Schüler jeweils in unterschiedliche Klassenzimmer gebeten. „Dort gab es dann einen Zettel mit den Hygienebestimmungen.“ Auch seien sie darüber informiert worden, wie die Noten berechnet werden, da nun im zweiten Halbjahr der zwölften Klasse keine Leistungsnachweise mehr erfolgen. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Vorbereitung in den fünf Abiturfächern.“ Ihr sei es schon schwer gefallen, ihre Freunde zu sehen, aber nicht wirklich mit ihnen in Kontakt treten zu dürfen. Auch am Tölzer Gymnasium wurden Masken ausgeteilt. Ein paar wenige Schüler hätten von sich aus bereits welche getragen. „Uns wurde gesagt, dass wir möglichst auf den Fluren Masken tragen sollen.“ Es sei seltsam, sich im gewohnten Umfeld plötzlich ganz anders verhalten zu müssen. „Aber Abstand halten, macht auf jeden Fall Sinn“, ist Bicanic überzeugt.

Alles ganz anders: So fühlte sich der Montag für den Tölzer Abiturienten Paolo Grüber an. „Es war schön, alle zu sehen. Aber Abstand halten war sehr seltsam.“ Es habe den neuen Stundenplan für die nächsten drei Wochen gegeben. Von Montag bis Donnerstag konzentriere man sich nun einzig auf die Prüfungsfächer. Freitags lernen die Schüler zu Hause.

Ein Pluspunkt: Volle Konzentration auf die Prüfungsfächer

In einem Punkt sind sie sich einig: Die Vorbereitungen laufen gut. Die Konzentration ist hoch. „Es ist besser, dass man nur die Abifächer hat“, sagt Grüber. „Wir haben mehr Zeit, können uns sehr gut vorbereiten“, sagt Liebler. „Wir sind gut mit Material versorgt worden.“ Bicanic hofft, dass aus der Situation Schlüsse gezogen werden: „Ich fände es sinnvoll, wenn grundsätzlich in den zwei bis drei Wochen vor der Prüfung nur die Abifächer im Fokus stehen.“ Konzentrierter sei man, sagt Gröbmair. „Es hilft sicher auch, dass wir so weit auseinander sitzen und daher nicht abgelenkt werden können“, sagt sie lachend. „Ich bin ziemlich zufrieden, wie es läuft.“

