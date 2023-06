Rückkehr des Traditionswettkampfs: Der Blomberg sucht wieder seinen König

Von: Nick Scheder

Teilen

Der amtierende Blombergkönig Bodo Dreisbach, inzwischen TVT-Vorstandsmitglied, hat sich für eine Wiederauflage stark gemacht- © Archiv

Ein sportlicher Gaudiwettkampf mit großer Tradition kehrt zurück: Das Blombergsportfest, erstmals 1907 am Blomberg als Bergturnfest ausgerichtet, soll am 2. Juli neu aufgelegt werden.

Wackersberg/Bad Tölz – Ausrichter TV Bad Tölz hatte den Fünfkampf mit ungewöhnlichen Disziplinen aufgrund von immer weiter sinkenden Teilnehmerzahlen 2009 zum letzten Mal veranstaltet. Jetzt startet der Turnverein einen neuen Versuch, in dem er den Wettkampf in das Waldspielefestival integriert. Fünfer-Teams können sich ab sofort für das Sportfest auf dem Blomberg anmelden.

Wegen des Festivals sind sowieso Zuschauer da“, sagt TVT-Sprecher Christian Haas. Die Tölzer haben verschiedene andere Vereine angeschrieben und sie zu dem Traditionswettkampf aufgerufen. „Er passt ja vielleicht sogar ganz gut in die Saisonvorbereitung des EC Bad Tölz – ohne Druck aufbauen zu wollen“, sagt Haas grinsend.

Bislang gab es 100 Auflagen des Wettkampfs am Blomberg

In 100 Auflagen bisher wurde der Blombergkönig und seit 2007 die Blombergkönigin gekürt. Haas: „Wir möchten diese Tradition wieder aufleben lassen und laden daher dieses Jahr zum Tölzer-Team-Fünfkampf ein.“ Im 5er-Team müssen die Disziplinen auf der Fläche unterhalb des Blomberghauses (Richtung Zwiesel) teilweise allein und teilweise gemeinsam bewältigt werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Die Anmeldung erfolgt in digitaler Form über die Homepage des TV Bad Tölz. Ein Team besteht aus fünf Personen und kann sich aus allen Startberechtigten zusammensetzen: zum Beispiel aus zwei Jugendlichen, zwei Frauen und einem Mann. Bei der Anmeldung müssen alle fünf Teammitglieder genannt werden. Bei Änderungen der Personen, muss dies vor Wettkampfbeginn an die Wettkampfleitung gemeldet werden. Teilnahmebedingungen und Haftungsausschlusserklärungen müssen unterzeichnet werden und am Wettkampftag abzugeben.

Vom Tölzer-Prügel-Weitwurf bis zum Standdreisprung

Beim Sportfest steht Spaß an oberster Stelle. Doch die Disziplinen erfordern durchaus sportliche Ambitionen: Es gibt den bekannten Tölzer-Prügel-Weitwurf: Jeder hat einen Versuch, gemessen wird, wo die Holzstange liegen bleibt. Dann gibt es Zielkugelstoßen. Die Kugel muss möglichst nah an die Mitte des Zielkreises gestoßen werden, Jugendliche haben 4 kg, Frauen 5 kg und Männer 6,5 kg zu wuchten. Beim Standdreisprung gilt es, drei Sprünge aus dem Stand, Start- und Endposition mit parallelen Füßen, zu bewältigen, gemessen wird der hinterste Abdruck nach dem dritten Sprung. Beim Lkw-Reifen-Flip muss der Reifen möglichst oft gewendet werden. Bevor er neu gedreht wird, muss er komplett den Boden berühren, darf aktiv fixiert werden. Und bei der Pendelstaffel schließlich treten zwei Teams gegeneinander an, der Staffelstab muss im Wechselbereich übergeben werden. Vier Teammitglieder bilden eine Staffel.

Alle Disziplinen werden hintereinander bestritten

Die Platzierungen bei jeder Disziplin werden mit Punkten belegt – je besser die Platzierung, desto weniger Zähler. Die Mannschaft mit der geringsten Punkteanzahl gewinnt. Bei Punktgleichheit wird ein Entscheidungswettkampf durchgeführt.

Los geht’s um 12.30 Uhr mit dem obligatorischen Teammeeting, um 13 Uhr beginnt der Wettkampf, alle Teams bestreiten gemeinsam alle Disziplinen nacheinander, um 17 Uhr erfolgt die Siegerehrung. Das Bergsportfest findet bei jeder Witterung statt. Die Wettkampfstätten auf dem Blomberg sind auch mit dem Sessellift erreichbar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.