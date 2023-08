Rückmeldungen zu gering, Aufwand zu groß: So ist der Kulturpass im Landkreis angelaufen

Von: Elena Royer

Teilen

„200 Euro für Dich“, das verspricht die Kulturkompass-App. © dpa

Den Kulturpass für 18-Jährige gibt es seit gut zwei Monaten. So wird das Angebot der Bundesregierung im Landkreis angenommen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit dem Kulturpass erhalten junge Leute, die heuer 18 Jahre alt werden, ein Budget in Höhe von 200 Euro, das sie via App für Konzerte, Theater, Bücher oder Museen einlösen können (wir berichteten). Seit Mitte Juni existiert das Angebot, welches den jungen Leuten Kultur näherbringen soll. Die Idee ist gut, aber wie läuft es in der Praxis? Nehmen die 18-Jährigen das Angebot an? Bislang läuft es gemischt, so lassen es zumindest die Rückmeldungen im Landkreis verlauten.

Erinnerungsort Badehaus: Hier hat bislang niemand den Kulturpass eingelöst

Im Erinnerungsort Badehaus in Waldram hat bislang nämlich niemand den Kulturpass eingelöst. Dabei hatte das Badehaus schon kurz nach Starttermin verschiedene Angebote in die Kulturpass-App eingestellt, wie der stellvertretende Vorsitzende Jonathan Coenen auf unsere Anfrage berichtet. Auch jetzt, knapp zwei Monate nach dem Start der Aktion, findet man in der App noch Gutscheine für Eintritt, Führungen oder Veranstaltungen aus der Reihe „Begegnungen im Badehaus“. „In der Tat ist es aber so“, so Coenen, „dass wir unabhängig von dem interessanten Angebot der Bundesregierung, auf vielen Ebenen mit Jugendlichen zusammenarbeiten.

Außerdem“, so der stellvertretende Vorsitzende, „haben wir in zahlreichen Projekten mit Jugendlichen bereits Audioguides erstellt, Biografien für das Museum geschrieben und Bücher veröffentlicht.“ Das ganze Jahr über fänden zudem Führungen mit Schulklassen und Jugendgruppen, sowie in den Sommerferien zwei Ferienpassaktionen, statt.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Kinobetreiberin John: „Vielleicht muss sich das bei uns erst etablieren“

„Recht verhalten“ läuft es mit dem Kulturpass auch im Kino Wolfratshausen. „Ich hatte schon ein paar, die mit dem Pass kamen, aber insgesamt wenig“, sagt Inhaberin Cornelia John. „Sommer ist eben auch nicht so die Kinozeit“, mutmaßt sie. Außerdem, so Johns Überlegung, könnte es daran liegen, dass die Jugendlichen ihr Kulturpass-Budget eher für Konzerte oder Festivals auf den Kopf hauen. „In Frankreich gibt es so ein Angebot ja schon länger, und die Franzosen sind auch viel kinoaffiner. Vielleicht muss sich das bei uns erst etablieren.“

Vor allem englische Bücher hoch im Kurs

Bei der Buchhandlung Rupprecht in Bad Tölz wird der Kulturpass hingegen „sehr gut“ angenommen, sagt Filialleiterin Melanie Höfner. „Anfangs war es noch etwas verhalten und musste sich erst einspielen“, räumt Höfner ein, „aber inzwischen kommt täglich was rein. Wir sind sehr zufrieden.“ Englische Bücher seien bei den Jugendlichen, die das Kulturpass-Angebot nutzen, am meisten nachgefragt, beobachtet die Filialleiterin. Ihre jungen Kunden sind durchweg „recht zufrieden“ mit dem Konzept. Und auch Höfner findet es super: „Ich denke, dass es eine Möglichkeit ist, junge Leute wieder mehr zum Lesen zu bewegen“, sagt sie.

„Hin und wieder“ kommt der Kulturpass auch in der Buchhandlung Osiander in Geretsried zum Einsatz, wie eine Mitarbeiterin berichtet, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Jugendliche würden mittels Gutscheincode in der App Bücher vor Ort im Laden kaufen. Welche genau, das sei unterschiedlich. „Englische Bücher, Wörterbücher oder Notizbücher“, zählt die Angestellte auf.

Veranstalter Wolfgang Ramadan ist der Aufwand zu groß

Wie berichtet, wollte sich auch Veranstalter Wolfgang Ramadan beim Kulturpass registrieren. „Wir haben uns zwar erst einmal angemeldet, aber dann wieder abgemeldet, weil keine Rückmeldungen kamen“, berichtet Ramadan. „Offensichtlich sind die jungen Leute an unserem Angebot nicht interessiert.“

Vor allem das Anmelde-Prozedere sei „ein bisschen bürokratisch“. Wolfgang Ramadan: „Das hat auch einige Kollegen abgeschreckt.“ Seiner Ansicht nach sei hier noch viel Nachholbedarf, vor allem was die Bürokratie und die Optimierung angehe. „Wir haben uns Mühe gegeben, aber unterm Strich war die Rückmeldungen zu gering und der Aufwand zu groß.“

Trotzdem will der Ickinger den jungen Leuten etwas bieten: „Wir machen den Kulturpass unbürokratisch“, sagt Wolfgang Ramadan und meint damit, dass er ein 1-Euro-Ticket für alle Unter-18-Jährigen anbietet.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.