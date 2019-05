Rumoren im Tölzer Tennisclub: Mitglieder setzen Vorstand Rasch ab

Große Überraschung beim Tölzer Tennisclub: In der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand mit Florian Rasch an der Spitze abgewählt und durch ein neues Team mit Klaus Koblenzer als Vorsitzendem ersetzt.

Bad Tölz– Hintergrund ist der von Florian Rasch forcierte Bau einer Tennishalle auf den clubeigenen Plätzen an der Allgaustraße. Das stößt bei vielen Mitgliedern auf Skepsis. Rasch war vor vier Jahren als Nachfolger von Anton Fischhaber angetreten, ihm zur Seite standen langjährige Vorstandsmitglieder wie Daniel Rothemund oder Susi Willibald.

Schon im Vorfeld der Versammlung war unter den 284 Mitgliedern gemunkelt worden, dass der Jugend- und kommissarische Sportwart Klaus Koblenzer das Vorstandsamt anstrebe. Zudem herrschte Unruhe wegen der vor zwei Jahren erstmals vorgestellten Halle, die von der Tennisschule Aigner-Karner aus Holzkirchen auf der Tölzer Anlage errichtet und betrieben werden soll.

Rasch wollte darüber abstimmen lassen. Dazu hatte er einen Vertrag ausgearbeitet, der vorsah, dass die beiden Tölzer Clubmitglieder Peter Aigner und Jernej Karner die Kosten für das Bodengutachten in Höhe von mehreren tausend Euro übernehmen, sofern die Tennishalle realisiert wird. „Der Vertrag ist unterschriftsreif“, sagte Rasch vor 72 Mitgliedern im brechend vollen Clubhaus.

Das Ganze ging den bislang über die Details wenig informierten Mitgliedern aber zu schnell. Zunächst stimmte man darüber ab, die Abstimmung zu verschieben. Danach regte der frühere Zweite Vorsitzende Jürgen Schäffenacker erneut an, einen Hallenausschuss ins Leben zu rufen. Im Laufe des Abends kristallisierte sich heraus, dass in Zusammenhang mit dem Winterbetrieb einer Halle das rund 40 Jahre alte Clubhaus saniert werden muss. „Auch die Plätze sind in sehr schlechtem Zustand“, bemängelt Hans Sebald. Ein Problem ist auch ausreichendes Wasser in heißen Sommern.

Susi Willibald, seit 36 Jahren für die Finanzen des TC Rot-Weiß zuständig, berichtete über ein Plus von 5000 Euro in der Kasse und über ein Gesamtvermögen in Höhe von 46 000 Euro. Einen Großteil des Geldes brauche man aber für den laufenden Spielbetrieb.

Vor der Neuwahl, die von Hans Rührmair geleitet wurde, erklärten sowohl Zweiter Vorsitzender Daniel Rothemund als auch Susi Willibald, dass sie nur mit Florian Rasch als Vorsitzendem weitermachen wollen. Als Alternative präsentierte Klaus Koblenzer seinen Bruder Andreas Koblenzer (bisher schon Schriftführer), Markus Kuhlbars als Zweiten Vorsitzenden, Christina Rauber als Kassier, Patrick Meister als Sportwart und Martin Stange als Jugendwart (unterstützt von Andy Falkner). Von den 71 stimmberechtigten Mitgliedern entfielen dann bei fünf Enthaltungen 18 Stimmen auf Florian Rasch, 48 auf Klaus Koblenzer. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden ohne Gegenstimmen per Akklamation gewählt.

Rasch zeigte sich sichtlich getroffen von dem Ergebnis. Er dankte seinen langjährigen Mitstreitern und sagte zur neuen Führung: „Macht‘s es g‘scheid!“

Klaus Koblenzer hatte zuvor mehrfach bemängelt, dass der alte Vorstand zu wenig über das Projekt informiert hatte. Er sicherte jetzt zu,sich einen Überblick zu verschaffen, auch über die Finanzen. Er sei für die Halle, „aber nicht um jeden Preis“. Sein Bruder Andreas hat zuvor gesagt: „Es wäre fahrlässig, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Die neue Vorstandschaft muss dahinterstehen.“ (Karl Bock)