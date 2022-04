RVO-Region Werdenfels streicht kostenlose Bustickets für Ukrainer

Von: Christiane Mühlbauer

Auch ukrainische Flüchtlinge müssen nun für Fahrten mit dem RVO-Bus bezahlen. (Symbolbild) © tp

In der RVO-Region Werdenfels können Ukrainer ab Mai nicht mehr kostenlos mit dem Bus fahren. Diese Entscheidung betrifft auch Flüchtlinge aus dem Loisachtal.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In der RVO-Region Werdenfels können Flüchtlinge aus der Ukraine ab dem 1. Mai nicht mehr kostenlos mit dem Bus fahren. Diese Entscheidung betrifft den westlichen Landkreis Bad Tölz (Loisachtal) sowie die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Teile von Landsberg am Lech. In diesen Tagen werden in allen Bussen entsprechende Hinweise auf Ukrainisch aufgehängt. Für alle, die mit dem Bus fahren, gilt dann der übliche Tarif.

Es ist davon auszugehen, dass andere RVO-Regionen in Kürze nachziehen. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gliedert sich im östlichen Bereich in die Region Tölz-Tegernsee. Urlaubsbedingt war von dort keine Stellungnahme zu erhalten. Ralf Kreutzer, Leiter der Niederlassung Werdenfels mit Sitz in Weilheim, rechtfertigt die Entscheidung. Man habe sich damals kurz nach Kriegsausbruch der Entscheidung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen angeschlossen, Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, unkompliziert und kostenlos in Deutschland zu reisen. Insgesamt sei das aber eine Angelegenheit, die die Politik langfristig regeln müsse. „Auf Dauer können wir das nicht finanzieren“, sagt Kreutzer und verweist auf die hohen Energiekosten sowie auf die Einbußen für den RVO durch die Corona-Pandemie. Zudem führt er die Gleichbehandlung ins Feld. Auch Deutsche mit geringem Einkommen müssten den vollen Tarif bezahlen, ebenso Flüchtlinge aus anderen Ländern. Zudem würden Ukrainer nach ihrer Registrierung in Deutschland Geld bekommen.

Unternehmen verweist auf Kosten

Kreutzer appelliert in diesem Zusammenhang an Politiker auf Landes- und Bundesebene, hier eine Lösung zu finden beziehungsweise eine einheitliche Vorgehensweise. „Derzeit verlagert der Staat alles von oben nach unten“, kritisiert er. Das gelte zum Beispiel auch für das angekündigte 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr. „Selbst wir beim RVO wissen nicht, wann es kommt und wie man die Kosten für Unternehmen ausgleichen will.“ Weil von der Entscheidung auch Schüler-Fahrkarten betroffen sind, hat der RVO vor Kurzem die Sachaufwandsträger – also Landkreis oder Gemeinde, je nach Schulart – angeschrieben und sie aufgefordert, Karten zu kaufen. Dieser Bitte sei man auch nachgekommen, berichtet Kreutzer. Insgesamt werde man die Umstellung für die Ukrainer in der ersten Zeit „kulant umsetzen“, kündigt Kreutzer an.

Eigentlich wollte der RVO die neue Regelung schon ab dem 25. April einführen. Es sei jedoch nicht gut kommuniziert worden, räumt der Niederlassungsleiter ein. Deshalb wurde Frank Sommerschuh, der sich in Walchensee mit anderen Helfern um die Ukrainer kümmert, auf die Angelegenheit aufmerksam. Zwei Frauen wollten mit dem Bus nach Krün zum Einkaufen fahren, berichtet er, und mussten plötzlich bezahlen – die Fahrt kostet 4,50 Euro einfach. Mittlerweile wurde ihnen das Geld vom RVO erstattet.

Andere Regionen dürften nachziehen

Sommerschuh beurteilt die Situation ähnlich wie Kreutzer – die Bundespolitik sei gefordert, hier eine Lösung zu finden. „Für die Flüchtlinge ist es wichtig, dass sie mobil sind, sei es zum Einkaufen, für Arztbesuche oder zum Besuch bei Verwandten und Freunden.“ Sommerschuh ist der Meinung, dass der Staat die Kosten für einen festgelegten Zeitraum stemmen kann.

Die anderen Verkehrsunternehmen im Landkreis wollen an der Regelung nichts ändern. „Bezüglich der Ukraine-Flüchtlinge ändert sich bei uns bis auf Weiteres nichts bei den Beförderungsbedingungen“, teilt Pressesprecherin Annette Luckner von der Bayerischen Oberlandbahn (BRB) mit. Die Deutsche Bahn verweist auf das „Help-Ukraine-Ticket“. Flüchtlinge können mit ihrem Pass von der Grenze bis in einige deutsche Großstädte fahren, etwa nach München. Wer weiterreisen möchte, erhält im DB-Reisezentrum ein kostenloses Ticket für eine einfache Fahrt, das bis zum gewünschten Zielort gilt, erklärt ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung.

