Große Begeisterung in Tölz bei Konzert von Alma Naidu 

Jazzsängerin Alma Naidu begeisterte beim Jazz-Abend im Kleinen Kursaal in Bad Tölz. Wie sie es dahin geschafft hat, ist bewundernswert.

Bad Tölz – Auch an einem „Freitag, den 13.“ war die Jazz-Konzertreihe „Peter Zoelch & friends“ im Kleinen Kursaal gut besucht. Diesmal war die junge Jazzsängerin Alma Naidu die Attraktion, die das Publikum mit ihrer anmutigen Ausstrahlung und ihrer hellen und flexiblen Stimme voller Zartheit und Wärme beeindruckte. Der Zuhörer sieht hier gewissermaßen mit dem Herzen und hört mit den Augen.

Alma Naidu wuchs in München auf und erhielt früh eine Ausbildung in klassischem Gesang, Klavier und Geige, später in Musicalgesang. 2018 wurde sie mit einem Sonderpreis für herausragende Interpretationen sowie dem Publikumspreis beim Gasteig-Wettbewerb in der Rubrik Jazz ausgezeichnet. Das allein sichert noch nicht die Zukunft. Mehr zählt, was Alma Naidu nun aus ihrem Talent macht.

Naidu hat bereits viele Preise gewonnen

Die Sängerin hat eine ausgezeichnete Gesangstechnik und Stimmkontrolle. Ihr Timbre hat, selbst wenn man die Augen schließt und nur hört, immer noch etwas ganz Individuelles, Unverwechselbares. Sie beeindruckt mit Gesangsästhetik und Ausdruckskraft, hat allerdings trotz Mikro nicht immer das Stimmvolumen, um sich gegen die Phonzahl der Jazzband behaupten zu können. Im klassischen Fach würde man sagen, sie hat einen lyrischen Sopran, vielleicht auch das Zeug zum Belcanto, aber nicht so sehr für das Dramatische. Sie sollte sich jedenfalls nicht auf Jazz und Soul einengen lassen.

Es hat sich auch außerhalb der Szene herumgesprochen, welche musikalischen Finessen „Peter Zoelch & friends“ zu bieten haben. Der Tölzer Jazzmusiker, der selbst Tenorsaxofon, Klarinette und Flöte spielt und in verschiedenen Formationen auftritt, lädt zu seinen Konzerten immer wieder andere Solisten ein. Mit auf die Bühne geholt hatte der bestens vernetzte Musiker jetzt Philipp Schiepeck (Gitarre), Vitaly Burtsev (Piano), den aus Leipzig angereisten Lorenz Heigenhuber (Kontrabass) und Flurin Mück (Schlagzeug).

Viele namhafte Musiker auf der Bühne

Sie waren die zweite Attraktion des Abends und servierten ihrem Publikum feinen Musikgenuss, wobei ihr Jazz mehr die Kenner ansprach, weil er eher von der intellektuell-akademischen Art war und weniger volkstümlich-emotional. Als ein adhoc gebildetes, also nicht eingespieltes Quintett musizierten sie trotzdem wie selbstverständlich und geradezu blind miteinander und fanden in ein fesselndes Konzertieren mit brillanten Solos und effektvollen Improvisationen. Immer wieder spontaner Applaus. (Rainer Bannier)

Lesen sie auch:Django 3000 in Bad Tölz: Rhythmus, bei dem man mit muss