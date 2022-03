So wird das Auto sauber: Experten geben Tipps

Von: Elena Royer

Der Dreck muss weg: Genau wie Nursenem Er wollten viele Menschen am Mittwoch ihre Autos waschen. © Pröhl

Das Auto ist gelb vom Saharastaub in der Luft? Mit diesen Tipps wird es schnell und schonend wieder sauber.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ungewohnt gelb ist der Himmel in diesen Tagen. Schuld daran ist Staub aus der Saharawüste. Er sorgt nicht nur dafür, dass wir uns fühlen wie auf dem Mars, sondern setzt sich auch auf Autos ab. Wie diese schnell und möglichst schonend wieder sauber werden? Das erklären Experten.

Auf den nächsten Regenguss hoffen? Lieber nicht

Auf den nächsten Regenguss zu hoffen, ist für Marion Lindner keine Option. Die Geschäftsführerin von Auto Schreindl in Bad Tölz rät, das Fahrzeug unbedingt vom Saharastaub zu befreien. „Man muss da jetzt einfach durch“, sagt sie. „Die Sonne könnte den Staub sonst einbrennen.“ Eine Wäsche mit Seife ist zudem effizienter als Regenwasser. Sie empfiehlt: „Vor dem Waschen das Auto mit einem Schlauch abspülen, nicht abwischen, sonst könnten feine Kratzer im Lack entstehen.“ Bei der Waschanlage, die zum Autohaus gehört, herrschte am Mittwoch Hochbetrieb. „Selbstverständlich ist alles voll.“ Die wenigen Lücken bleiben nicht ungenutzt: „Da fahren wir unsere Vorführwagen durch“, erklärt Lindner.

Kaum noch zu sehen ist die Benediktenwand auf dem Foto von Jörg Capka. © Jörg Capka

Waschstraße startet extra früher am Morgen

„Land unter“ meldet auch Jürgen Rinner, Geschäftsführer der Waschstraße „Car Wash“ in Bad Tölz. „Aktuell sind bei uns zwei Personen eingesetzt, die die Autos zuvor abstrahlen.“ Denn dazu rät auch er, um Lackschäden zu vermeiden. Weil er in nächster Zeit nicht mit weniger Andrang in der Waschstraße rechnet, startet der Betrieb dort in den nächsten Tagen schon um 7 Uhr. Allerdings nicht für die Allgemeinheit, „sondern nur für unsere Autos“, sagt Rinner und meint damit die ausgestellten Fahrzeuge seines Autohauses. „Wir wollen die Waschstraße nicht zusätzlich belasten und Wartezeiten vermeiden.“

Staub im Innenraum zuerst mit Druckluft ausblasen

Florian Bietsch, Betreiber der gleichnamigen Waschstraße in Wolfratshausen, rät neben einer gründlichen Vorwäsche zu einer Schutzschicht wie Wachs, „damit die Lackoberfläche versiegelt wird“. Auch für den Innenraum hat er einen Tipp: „Vor dem Saugen den Staub erst mit Druckluft ausblasen. Dann geht er besser weg.“

Autofahrerin Ulrike Repert aus Egling steht in der langen Schlange bei der Waschstraße Bietsch. „Man könnte meinen, ich bin nur Feldwege gefahren“, sagt sie und lacht. „Ich seh’ nicht mehr nach draußen. Wir haben so etwas schon öfter erlebt, aber in Kombination mit Regen ist es besonders schlimm.“

Darum lässt sich ein Auto mit versiegeltem Lack leichter säubern

Warum sich ein Auto mit versiegeltem Lack besser säubern lässt, erklärt Oliver Nuhi. „Der Staub haftet am Schmutz, deshalb ist eine Lackpflege ratsam“, so der Inhaber der Tölzer Fahrzeugpflege. „Man kann sich das wie eine grobe Wand vorstellen“, erklärt Nuhi. „Da setzt sich Dreck auch stärker fest.“ Ist das Auto mit einer Wachsschicht versiegelt, lässt sich der Saharastaub dagegen gut abspülen. Zu einer solchen Versiegelung rät der Experte übrigens auch für die kommende Blütenstaub-Saison. Hartnäckig hält sich der Saharastaub ebenso im Auto-Inneren. „Saugen reicht bei Saharastaub nicht aus.“ Stattdessen sollte mit einem feuchten Mikrofasertuch gewischt werden.

Auch den Ausblick aufs Brauneck von den Gaißacher Filzn aus trübte der Saharastaub. © Gabi Kitterle

Auf der Tölzer Flinthöhe hat Autofahrerin Nursenem Er einen der begehrten Plätze in einer Waschbox ergattert: „Gott sei Dank habe ich mein Auto nicht letzte Woche gewaschen“, freut sie sich. „Wenn das so weiter geht, warte ich erst ein oder zwei Wochen, bevor ich wieder zum Waschen fahre.“

Erst zum Wochenende soll die Luft wieder reiner werden

Noch ein paar Tage mit der Autowäsche zu warten, kann übrigens nicht schaden, denn „noch ist die Luft geprägt vom Saharastaub“, sagt Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst. „Aber dann kippt die Strömung, der Staub wird in südwestliche Richtung zurückgedrückt, und zum Wochenende bekommen wir wieder ein kräftiges Hochdruckgebiet, viel Sonne und trockene Festlandluft.“

