Salzstraße: Radler schmeißt Stein auf Security-Auto

Da staunen nicht nur die Passanten: Ein 27-jähriger Tölzer hat am Donnerstag einen faustgroßen Stein an die Seitenscheibe des Dienstfahrzeugs einer Sicherheitsfirma geworfen.

Bad Tölz - Der Vorfall passierte nach Angaben der Tölzer Polizei gegen 12.30 Uhr. Die beiden Mitarbeiter der Security-Firma waren zu diesem Zeitpunkt in einem Ladengeschäft an der Salzstraße. Als sie in das vor dem Geschäft abgestellte Firmenfahrzeug stiegen, fuhr ein Radfahrer, ein 27-Jähriger aus Bad Tölz, direkt neben das Auto und schmiss mit voller Wucht einen faustgroßen Stein an die Seitenscheibe des Autos. Der Stein pralle an der Scheibe ab und hinterließ nur Kratzer im Glas. Der Täter floh mit dem Rad. Der Mann war einem der Sicherheitsmitarbeiter namentlich bekannt und konnte so schließlich von der Polizei an seiner Wohnanschrift aufgegriffen werden. Der entstandene Sachschaden an dem Ford beläuft sich auf rund 500 Euro. Zum Motiv gibt es keine Angaben.

