„Das wertet den Platz auf“: Pläne für Baudenkmal aus dem 19. Jahrhundert

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Stadthaus an der Mühlgasse soll saniert werden. Behandelt wurde der Antrag jetzt in der Sitzung des Bauausschusses. Unter anderem entsteht ein Laden-Café. © Karl Bock

Aus einem „kleinen betagten Stadthaus“ in Bad Tölz soll ein Haus mit Laden-Café und regenerativer Energieversorgung werden. Der Bauausschuss war angetan.

Bad Tölz – Ein „kleines betagtes Stadthaus, das optisch nicht mehr ganz so schön ist“, so Stadtbaumeister Florian Ernst, soll saniert werden. Den entsprechenden Antrag behandelten die Mitglieder des Bauausschusses in der jüngsten Sitzung.

Haus wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert errichtet

Bei dem dreigeschossigen Wohnhaus mit Blumenladen an der Mühlgasse handelt es sich um ein Baudenkmal, errichtet in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Maßnahme sei bereits mit dem Denkmalschutz im Detail besprochen worden, so Ernst. Entstehen sollen nach dem Umbau im Erdgeschoss ein kleines Laden-Café und ein Büro, zudem ist der Anbau von Lagerräumen vorgesehen. Aus den bislang bestehenden vier kleinen Wohneinheiten in den Obergeschossen sollen zwei größere werden.

„Der Bauherr möchte energetisch mit dem Bach arbeiten. Es wird gerade geprüft, ob eine Turbinenanlage das Gebäude mit Strom versorgen kann“, sagte Ernst. Sollte dies nicht möglich sein, sei eine Photovoltaikanlage angedacht, dies müsse aber noch einmal gesondert besprochen werden.

Parkplätze auf den Postareal „wären ein großer Wurf“

Nötig für das Vorhaben wären acht Stellplätze, nachgewiesen sind aber nur fünf. Die drei fehlenden könnten mit je 5000 Euro abgelöst werden. Hier hakte Johannes Gundermann (Grüne) ein. „Innerstädtische Parkplätze sind Mangelware. Wir sollten hier auf möglichst wenige verzichten.“ Das mache man ja auch nicht, erwiderte Michael Ernst (SPD). „Es sind fünf Parkplätze. Da verzichten wir ja auf keinen. Nur die drei zusätzlich nötigen werden abgelöst – und mit dem Geld schaffen wir hoffentlich weitere Parkplätze.“

Ein guter Standort dafür wäre beispielsweise das Postareal an der nahen Hindenburgstraße. „Das wäre ein guter Wurf“, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger. Natürlich hat die Stadt darauf nur bedingt Einfluss, denn das Gelände befindet sich in Privatbesitz. Man sei aber „mit dem Eigentümer in Gesprächen“, sagte der Bauamtsleiter.

Bauvorhaben an der Mühlgasse findet Anklang im Ausschuss

Generell fand das Bauvorhaben an der Mühlgasse durchaus Anklang. „Ich begrüße das. Das wertet den Platz auf“, sagte Matthias Winter (CSU). Auch Fraktionskollege René Mühlberger befürwortete das Vorhaben. „Das bereichert auf jeden Fall das Angebot.“

Die Zustimmung des Bauausschusses erfolgte am Ende einstimmig. Allerdings muss der Bauherr noch fünf weitere Fahrradabstellplätze nachweisen. Im Eingabeplan finden sich lediglich vier, nötig sind aber neun. Die drei weiteren Kfz-Stellplätze können dagegen abgelöst werden.

