Der älteste Tölzer Stadtteil bekommt ein neues Gesicht: Stadtbaumeister erklärt, was sich verändert hat

Von: Andreas Steppan

Teilen

„Sehr gut gelungen“ findet Stadtbaumeister Florian Ernst die Sanierung des geschichtsreichen Tölzer Viertels Gries. Am Jungmayrplatz lässt sich das Ergebnis des abgeschlossenen ersten Bauabschnitts besichtigen. Granitsteine in sechs Formaten und drei Farben Am Jungmayrplatz werden vier Parkplätze markiert © Arndt Pröhl

Am Jungmayrplatz in Bad Tölz lässt sich besichtigen, wie das Ergebnis der Umgestaltung des traditionsreichen Flößer- und Handwerkerviertels Gries aussieht.

Bad Tölz – Es ist der älteste Stadtteil von Bad Tölz und hat mit seinen engen Gassen, historischen Brunnen und der bodenständigen Atmosphäre einen ganz eigenen Charme, der ein Gegenstück zum Glanz der benachbarten Marktstraße bildet. Schon einige Jahre ist es her, seit die Stadt Bad Tölz das Projekt in Angriff nahm, den traditionsreichen Gries etwas aus dem Schatten zu holen.

Sanierung des Stadtteils Gries in Bad Tölz: Erster Bauabschnitt fertig

Der erste Bauabschnitt der Sanierung wurde Ende vergangenen Jahres fertiggestellt. Beim Blick auf den sanierten Jungmayrplatz zeigt sich Stadtbaumeister Florian Ernst zufrieden. Das Ziel, den Gries aufzuwerten, sei hier „sehr gut gelungen“, findet er. 2018, so erinnert Ernst bei einem kleinen Rundgang mit dem Tölzer Kurier, habe die Stadt eine Bürgerbeteiligung gestartet. Eine Impulsgruppe, bestehend aus Stadträten, Anwohnern und Gewerbetreibenden im Gries sowie Mitgliedern der Stadtverwaltung habe Planungsziele festgelegt, auf deren Grundlage dann ein Architektenentwurf entstanden sei.

Bis zum aktuellen weitgehenden Abschluss des ersten Bauabschnitts war es dann ein langwieriger Weg. Bevor etwa ein neuer Straßenbelag angefertigt wurde, verlegten die Stadtwerke sinnvollerweise zuerst einmal neue Gas- und Wasserleitungen. Danach erschwerte die Corona-Pandemie immer wieder den Fortgang der Arbeiten, weil Lieferungen sich verzögerten oder Arbeitskräfte ausfielen. Die Anwohner haben eine wahre Geduldsprobe hinter sich. Auch dafür möchte die Stadt sich dieses Jahr mit einem Stadtteilfest bedanken, sagt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. „Dabei können wir auch gleich die neue Aufenthaltsqualität nutzen und Leben auf den Platz bringen“, freut sie sich.

Jungmayrplatz in Bad Tölz: Granitsteine in drei Farben

Was hat der erste Bauabschnitt der Sanierung, der auch Boten- und Konradgasse umfasste, nun verändert? Dazu deutet Stadtbaumeister Ernst zunächst auf den Boden, wo eine einheitliche Pflasterung dem früheren „Potpourri verschiedener Stilrichtungen“ ein Ende bereitet. Verlegt seien nun Granitsteine „in sechs verschiedenen Formaten und drei Farbnuancen“, erläutert er: Dunkel-, Mittel- und Hellgrau. Sie sind „wildverbaut“, liegen also nicht in Reih und Glied – wohl aber in einem „grundlegenden Muster, das sich wiederholt“, erklärt Ernst. „Durch die reduzierte Optik kommen jetzt die Häuserfassaden viel besser heraus“, findet der Stadtbaumeister. Einige davon haben die Privateigentümer auch bereits renoviert. „Es ist schön, zu sehen, wie sich ein Viertel herausputzt“, freut sich Otterbach.

Verschwunden sind die einstigen Gehwege, die zum Benutzen eigentlich ohnehin zu schmal waren – geschweige denn mit Rollstuhl oder Kinderwagen. An ihre Stelle getreten ist ein 90 Zentimeter breites Band aus Gredplatten mit einer drei Zentimeter hohen Kante – als Abgrenzung zwischen den Verkehrsflächen und den Häusern. Auf diesem Band seien etwa Pflanztröge und Bänke ausdrücklich erlaubt, sagt Ernst. „Wir haben den Hauseigentümern auch Spaliere angeboten, das wurde aber nicht angenommen.“ Überhaupt sei Bauleiter Klaus Danner vom Tiefbauamt in ständigem Austausch mit den Anwohnern gewesen. „Er war jeden Tag auf der Baustelle.“

Nagelschmiedbrunnen am Jungmayrplatz in neuem Glanz

In neuem Glanz erstrahlt der Nagelschmiedbrunnen aus Eichenholz, den Mitarbeiter des Betriebshofs und ein professioneller Drexler aufwendig restauriert hätten, so Otterbach. Ab Frühjahr solle hier auch wieder das Wasser plätschern. Ernst kündigt zudem an, dass am Brunnen Bänke aufgestellt werden.

Was ebenfalls noch aussteht: Die bestehende Straßenbeleuchtung wird demnächst gegen neue filigrane schmiedeeiserne Laternen ausgetauscht. „Sie sind in Auftrag gegeben und sollen zeitnah angebracht werden“, so Ernst. Es handle sich um dasselbe Modell, das auch im Bürgergarten und in der Marktstraße zum Einsatz kommen wird.

Sensibles Thema: Parkplätze im Gries in Bad Tölz

Zur Neugestaltung des Jungmayrplatzes gehören auch ein paar Maßnahmen, die nicht ins Auge stechen, aber praktische Vorteile bieten. Dazu gehören die Senkelektranten, die es ermöglichen, für Märkte den Stromanschluss quasi aus dem Boden auszufahren statt wie bisher provisorische Elektrokästen aufzustellen. Auch der Anschluss für den Christbaum neben dem Brunnen verläuft nun unterirdisch. Das Wasser, so Ernst, fließe nun zur Straßenmitte hin ab zu einer Linie von Gullydeckeln – statt wie früher außen entlang der Häuser und hohen Bordsteine.

Ein sensibles Thema ist das Parken im Gries. „Die Impulsgruppe hat entschieden, dass im Gries nicht mehr so viele Autos abgestellt werden sollen, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern“, erklärt Otterbach. Die Zahl der Stellflächen – sie bleiben den Anwohnern mit Parkausweis vorbehalten – wurde im ganzen Stadtteil auf 84 begrenzt. Vier davon kommen auf den Jungmayrplatz. Sie werden im Frühjahr markiert. Ansonsten wurde auf dem Platz (wie berichtet) teilweise ein eingeschränktes Halteverbot eingerichtet, sodass etwa das Be- und Entladen oder das kurzzeitige Parken für Einkäufe möglich bleibt.

Stadteil Gries: Sanierung kostete bis jetzt 1,1 Millionen Euro

1,1 Millionen Euro habe der erste Bauabschnitt nach einer vorläufigen Berechnung gekostet, erklärt Ernst. 50 bis 60 Prozent der reinen Baukosten kämen aber aus Mitteln der Städtebauförderung wieder herein.

Um das Werk im Tölzer Gries zu vollenden, stehen nun noch ein zweiter und ein dritter Bauabschnitt aus. „Wann sie kommen, hängt noch von mehreren Faktoren ab“, sagt der Stadtbaumeister, „vor allem von der Frage des Hochwasserschutzes.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.