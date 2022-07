Weniger Sauna, mehr Fahrrad fahren: Wie Bad Tölz auf die Energiekrise reagiert

Von: Andreas Steppan

Das Tölzer Eisstadion zählt zu den Freizeiteinrichtungen der Stadtwerke, die einiges an Energie-Einsparpotenzial bieten. Ein erster Schritt war, dass im Juni auf das „Sommereis“ verzichtet wurde. © Oliver Rabuser/Archiv

Im Tölzer Hallenbad ist es kühler geworden, städtische Mitarbeiter steigen aufs Rad um, und der Landkreis plant, seine Heizkraftwerke an den Schulen bis an die Grenzen auszureizen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Stadt Nürnberg hat drei ihrer vier Hallenbäder geschlossen. Augsburg verzichtet auf die nächtliche Fassadenbeleuchtung historischer Gebäude. Wegen der drohenden Energieengpässe in Folge des Ukraine-Kriegs setzen auch viele Kommunen immer konsequenter auf die Devise: „Jede eingesparte Kilowattstunde zählt.“ In Bad Tölz erfolgten die konkretesten Schritte bislang bei den Freizeitbetrieben der Stadtwerke.

Stadtwerke Bad Tölz schalten im Hallenbad die Fußbodenheizung ab

Gemäß einer Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen wurde im Tölzer Hallenbad die Temperaturen abgesenkt: im Wasser von 29 auf 27 Grad, die Luft in der Schwimmhalle von 32 auf 29 und in den Umkleiden von 29 auf 27 Grad. Die Fußbodenheizung wurde abgeschaltet. „Diese kleine Maßnahme erscheint uns zum Wohle aller machbar und sinnstiftend“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisberger.

Zudem haben die Stadtwerke wie berichtet die Öffnungszeiten der Sauna eingeschränkt. Sie bleibt nun montags und mittwochs abends geschlossen, hat also nur noch bis 18 statt bis 21 Uhr geöffnet. „Wir können derzeit noch nicht abschätzen, was uns diese Maßnahme genau an Energie-Ersparnis bringt“, sagt Geisberger. „Aber die Gesellschaft für das Badewesen rechnet pauschal im Schnitt mit rund 20 bis 25 Prozent Ersparnis.“

Im Juli kein „Sommereis“ in der Tölzer Arena

Bekannt ist die Einsparung durch eine andere Entscheidung der Stadtwerke: 30.000 Euro Mehrkosten entfielen, weil der Betrieb im Eisstadion auf das für Juni angedachte „Sommereis“ verzichtete (wir berichteten). Anfang Juli wurde nun allerdings plangemäß mit der Aufbereitung der beiden Eisflächen für den Saisonstart der Eissportler begonnen, so Geisberger.

Die Stadtwerke-Sprecherin merkt aber an, dass in nächster Zeit wohl vieles auf den Prüfstand kommen werde. „Denn wenn sich die Energiepreise gegenüber den momentan geltenden hohen Preisen verdoppeln, liegen wir allein bei den Stadtwerken Bad Tölz im Freizeitbereich bei circa 220.000 Euro finanziellem Mehraufwand pro Jahr.“

In Bad Tölz werden die Ampeln nachts ohnehin schon ausgeschaltet

Das Ziel, Energie einzusparen, verfolgen die Stadtwerke freilich schon lange. Seit Jahren arbeite man daran, den Energieverbrauch des Unternehmens jährlich mindestens um eine „mittlere einstellige Prozentzahl“ zu reduzieren, sagt Geisberger und nennt als Beispiel die sukzessive Umstellung der eigenen Betriebsstätten sowie der Straßenbeleuchtung auf LED oder zuletzt den Austausch alter Fenster im Werkstattgebäude.

Bezogen auf das Rathaus betont auch Pressesprecherin Birte Otterbach „das weitsichtige Agieren der Stadt“ – begonnen beim Rathausumbau und der dabei erfolgten energetische Sanierung. Zudem gebe es „ein ausgeklügeltes Lichtkonzept, Bewegungsmelder in allen Räumen und Umstellung auf LED“. Mit ihrer Eisspeicherheizung und Photovoltaikanlage sei das Rathaus „von fossilen Brennstoffen unabhängig“. Auch die zentrale Steuerung der Heizung beziehungsweise Lüftung sei schon im vergangenen Jahr angepasst worden. Viele weitere Energieeinspar-Maßnahmen seien in Bad Tölz bereits „ausgereizt“, so Otterbach, etwa die Abschaltung der städtischen Ampeln bei Nacht.

Kurzfristig erhöhe man trotzdem noch einmal die Anstrengungen. So trete das Sachgebiet Liegenschaften mit den Mietern der städtischen Wohnungen in Kontakt „und bittet, individuelle Einsparpotenziale zu definieren und umzusetzen“. Außerdem würden die Rathaus-Mitarbeiter für Dienstreisen zunehmend öffentliche Verkehrsmittel nutzen. „Kurze Dienstfahrten werden häufig mit dem Fahrrad zurückgelegt.“

Landkreis denkt darüber nach, Temperatur in Turnhallen zu senken

Mit den weiterführenden Schulen besitzt auch der Landkreis besonders viele Liegenschaften. Die Überlegungen, wie hier kurzfristig mehr Energie gespart werden könnte, laufen nach Worten von Landratsamt-Sprecherin Sabine Schmid noch. Zuletzt habe das reichliche Lüften aus Infektionsschutzgründen zu einem „extrem angestiegenen Lüftungswärmeverlust und damit zu einer Heizenergiesteigerung“ geführt. „Wird der nächste Herbst und Winter die gleichen pandemischen Entwicklungen zeigen, wird sich nicht viel bewegen lassen“, meint Schmid. „Der Verbrauch wird hoch bleiben, ohne dass die Mindestanforderungen an die Raumtemperaturen eingehalten werden können.“

Trotzdem kündigt die Behörden-Sprecherin an, dass der Landkreis an allen Schulen versuchen werde, so weit wie möglich zu sparen, zum Beispiel durch „noch konsequentere Temperaturabsenkungen an Wochenenden und in den Ferien“.

In Frage komme zudem „die Reduzierung der Solltemperaturen in den Turnhallen“. Auch sei denkbar, die regenerativen Wärmeerzeuger – also die Heizkraftwerke – in Bad Tölz, Icking und Geretsried „im technischen Grenzbereich laufen zu lassen“, um beim Heizen den Anteil an Hackschnitzel und Pellets zu erhöhen.

