Wasserschaden am Gebäude: Tölzer Realschul-Turnhalle gesperrt

In der Turnhalle der Tölzer Realschule wurde jetzt der Schaden entdeckt.

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Unschöne Überraschung: In der Turnhalle der Tölzer Realschule wurde jetzt ein großer Wasserschaden entdeckt. Die Halle ist gesperrt.

Bad Tölz – „Das ist eine Überraschung, auf die man hätte verzichten können“, sagt Landrat Josef Niedermaier mit Blick auf den Gebäudeschaden, der vor wenigen Tagen in der Turnhalle der Tölzer Realschule entdeckt wurde. Bei der Verabschiedung der ehemaligen Kreisräte am Donnerstagabend kam er kurz darauf zu sprechen. Zu befürchten sei ein Schaden in Höhe von mehreren 100 000 Euro.

Wasser sickert über einen nicht bekannten Zeitraum in die Halle

Über einen nicht bekannten Zeitraum drang offensichtlich Hangschichtwasser in die Halle ein. Vor einer Woche wurde sie nun für die Nutzung durch Vereine und Schule außer Betrieb genommen. Seit Donnerstag liegen die Ergebnisse der TÜV-Untersuchung vor. „Diese besagen, dass die gesamte Bodendämmung verschimmelt ist und der Boden saniert werden muss“, heißt es auf Anfrage von der Pressestelle des Landratsamts. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Zudem müsste der Kreisausschuss erst einmal Haushaltsmittel dafür zur Verfügung stellen.

Auch das Lehrschwimmbecken ist derzeit nicht nutzbar

Die Sperrung kommt zur Unzeit, denn auch das benachbarte Lehrschwimmbecken ist derzeit nicht nutzbar. Dort laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten. Im Beton gibt es hohe Chloridbelastungen. Das angegriffene Material muss komplett entfernt werden. Auch die gesamte Technik wird erneuert. Dazu kommt die komplette Neugestaltung des Umkleide- und Sanitärbereichs, der behindertengerecht werden soll. Außerdem steht die energetische Sanierung der Fassade auf dem Programm. Sechs Millionen Euro investiert der Landkreis in diesem Bereich. Die Arbeiten werden frühestens im Juli 2023 abgeschlossen sein.

