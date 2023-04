Schandfleck in der Innenstadt von Bad Tölz: Post-Areal hat neuen Eigentümer

Von: Andreas Steppan

Die neuen Eigentümer des Post-Areals in Bad Tölz: (v. li.) Oliver Vincent, Kristian-Nicol und Kai Maximilian Worbs vom Immobilien-Unternehmen Aureus. © Aureus Immobilien und Anlagen GmbH

Das Post-Areal an der Hindenburgstraße in Bad Tölz steht größtenteils leer. Jetzt wurde es verkauft. Dem neuen Eigentümer schwebt eine Tiefgarage vor.

Bad Tölz - Das Post-Areal an der Hindenburgstraße zählt seit Jahren zu viel beklagten Schandflecken in der Innenstadt von Bad Tölz. Jetzt könnte Bewegung in die zuvor festgefahrene Lage kommen: Die Immobiliengesellschaft Aureus gab am Dienstagnachmittag bekannt, dass sie das Areal gekauft hat.

Immobilienfirma der Familie Worbs kauft Postareal in Bad Tölz

Dahinter steckt ein Name, der in Bad Tölz keineswegs unbekannt ist. Gründer der „Aureus Immobilien und Anlagen GmbH“ mit Sitz in Gmund am Tegernsee ist Kristian-Nicol Worbs, seine beiden Mitgeschäftsführer sind Oliver Vincent und Kai Maximilian Worbs. Letzterer führt auch die Tochtergesellschaft „Aureus Oberland GmbH“, die in Bad Tölz ansässig ist und nun offiziell als Käufer es Post-Areals firmiert. Diese hatte Ende 2015 auch schon den Oberlandkomplex zwischen Marktstraße und Nockhergasse erworben und unter anderem mit einem Fitness-Studio und einem Tedi-Markt zu neuem Leben erweckt.

Vorbesitzer beider Immobilien ist der Tegernseer Kaufmann Hermann Elmering. In Bezug auf das Postareal habe man sich mit ihm „nach mehrjährigen Verhandlungen“ geeinigt und am 8. Februar einen Kaufvertrag abgeschlossen, teilt Kai Maximilian Worbs mit. Erworben hat Aureus nun insgesamt 4000 Quadratmeter Grundfläche mit den Gebäuden Hindenburgstraße 3 (Haupt- und ehemaliges Nebengebäude der Post), 5 und 7. Außer der dort ansässigen Filiale der Postbank steht der gesamte Komplex leer.

Ideen für das Post-Areal in Bad Tölz

Nun versprechen die neuen Eigentümer, „in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Tölz ein ansprechendes und funktionierendes Quartier entstehen zu lassen“, das „eine Bereicherung für Region und Gesellschaft“ darstellen werde.

Worbs schreibt: „Als Als zukünftiges Konzept können wir uns folgende Mischnutzungen vorstellen:



Errichtung einer mehrgeschossigen Tiefgarage. Da uns die angespannte Parksituation in der Tölzer Altstadt bekannt ist, wollen wir nicht nur unseren zukünftigen Nutzern eine Parkmöglichkeit bieten, sondern auch der Öffentlichkeit.

Einzelhandelsflächen für einen Lebensmittelnahversorger, Gastronomie, Post und anderes Gewerbe.

Büros, Arztpraxen sowie Wohnen in den Obergeschossen.

Rooftop-Bar mit Panoramablick über das Oberland, als neuer Treffpunkt für Jung und Alt.

Den Ellbach als offenfließendes Gewässer, mit Treppenstufen zum Wasser. Als Ort zum Verweilen.“

Aureus habe sich und seine Vision dem Tölzer Stadtrat am 28. März vorgestellt. „Unser Vorhaben wurde vom Stadtrat begrüßt“, so Worbs.

In dreieinhalb bis fünf Jahren zur Bauausführung

Für die Erarbeitung eines finalen Konzepts, den Erhalt einer Baugenehmigung oder die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans rechne man mit einem Zeitraum von eineinhalb bis drei Jahren. „Die anschließende Bauausführung wird voraussichtlich zwei Jahre beanspruchen“, so Worbs.

