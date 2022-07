Scheidungskindergruppe: Erziehungsberatungsstelle hilft Kindern die Trennung ihrer Eltern zu verarbeiten

Von: Felicitas Bogner

Neben gemeinsamen Spielen, sprechen die Teilnehmer der Trennungs- und Scheidungskindergruppe mit den Sozialpädagogen Christian Hoffmann und Jessica Rusch auch über ihre Gefühle, Wünsche und Ängste. Ziel des Kurses: Selbstwertgefühl wieder aufbauen © Arndt Pröhl

Eine Trennung der Eltern ist für Kinder schmerzhaft. Sie fühlen sich oft ohnmächtig und sind überfordert. Die ökumenische Erziehungsberatungsstelle der Caritas und Diakonie Oberland hilft, mit der Situation umzugehen.

Bad Tölz – „Ich war noch nicht dran“, „Ich will unbedingt nochmal.“ Aufgeregte Stimmen tönen aus dem Tölzer Jugendcafé. Acht Buben und Mädchen sitzen im Kreis und melden sich per Handzeichen. „Jetzt will ich die sein, die vor die Tür geht.“ Sozialarbeiterin Jessica Rusch nickt lächelnd. Und schon springt das Mädchen von seinem Stuhl auf und saust im Hoppsalaschritt aus dem Raum. Es wird getuschelt und gekichert – dann darf die Schülerin wieder herein. Die Kinder spielen ein Ratespiel und lachen gemeinsam mit Jessica Rusch und Christian Hoffmann, die die Gruppe für Trennungs- und Scheidungskinder leiten.

Zu Beginn waren nicht alle so gut drauf. Zu sehen ist das auf einem Plakat an der Wand. Auf einem Stimmungsbarometer markiert jeder vor der Sitzung auf einer Skala, wie er sich fühlt. Zehn bedeutet sehr fröhlich, eins extrem traurig. Auch wenn die familiären Situationen verschieden sind, haben die Kinder eines gemein: Ihre Eltern sind kein Paar mehr.

Trennung der Eltern für alle Familienmitglieder eine große Veränderung

Eine Scheidung geht für alle Familienmitglieder mit großen Veränderungen einher. Dazu gibt es meist Streit, oft zieht ein Elternteil aus, manchmal kommt ein neuer Partner dazu, nicht selten endet alles vor Gericht – für Kinder eine immense Belastung. Hoffmann und Rusch setzen genau hier an. „Den Kindern tut es gut, andere um sich zu wissen, die ähnliche Sorgen haben.“ Sie würden so merken: „Ich bin damit nicht alleine“, erklärt Hoffmann. Seit über zehn Jahren leitet er mit Rusch die Gruppe. Zehnmal zwei Stunden können die Kinder hier verbringen. „Es geht darum, die Kleinen aufzufangen und ihnen einen geschützten Rahmen zu geben, über alles zu sprechen“, meint er. Ziel sei es auch, ihr Selbstwertgefühl aufzubauen und ihnen Verhaltensstrategien aufzuzeigen. „Beispielsweise, wie man mit Wut umgeht, dann hauen die Kids in Kissen“, erklärt er.

Ziel des Kurses: Selbstwertgefühl wieder aufbauen

Über Gefühle zu sprechen, sei vor allem in den Zeiten nach dem Lockdown von hoher Brisanz, merken die Sozialarbeiter. „Dadurch, dass durch Corona die Schulen teils zu waren, sind Kinder der Situation zu Hause gar nicht entkommen“, berichtet Hoffmann. Eine der häufigen Folgen sei laut Rusch Resignation. Auch komme es vor, dass sich Kinder Schuld an der Trennung geben. Er höre dann Sätze wie „Meine Eltern lassen sich scheiden, weil ich schlechte Noten habe“. Das liege, so Hoffmann, oft auch daran, dass Kinder vieles aufschnappen und es mit ihrer Fantasie paaren. Daher sei es essenziell, mit den Kindern transparent über die Trennung zu sprechen. Rusch rät: „Am besten sagt man, dass die Eltern zu viel streiten und nicht mehr zusammenfinden.“ Kinder würden mehr mitbekommen, als Eltern bewusst ist. „Es ist schlimm, wenn sie sich belogen fühlen“, sagt die freiberufliche Sozialarbeiterin. Trotzdem: „Mit Trennungsdetails darf kein Kind belastet werden.“ Die häufigsten Zankpunkte seien bei Scheidungen Finanzen oder neue Partner. Unabhängig vom Grund gelte es zu beachten, Streitereien vor Kindern zu vermeiden. Ebenso sei es toxisch, den Expartner offen schlecht zu reden. So würden Kinder in einen für sie unlösbaren Loyalitätskonflikt geraten.

Kinder wünschen sich, dass Streit zwischen Eltern aufhört

In den Gruppenkursen würde stets deutlich hervorgehen, dass sich alle Kinder wünschen würden, dass die Eltern wieder zusammenkommen. „Sie wissen meist aber auch, wie unwahrscheinlich das ist“, sagt Hoffmann. Herzzerreißend sei es für die Gruppenleiter immer wieder, wenn Kinder erzählen, wie sie versuchen, die Eltern wieder zueinander zuführen. „Manche glauben, dass es klappen könnte, wenn sie mit einem spielen und den anderen dazu holen“, schildert Hoffmann. Eines sei bei allen gleich: Sie wünschen sich, dass der Streit aufhört. Daher würden viele Kinder auch nach einer räumlichen Trennung wieder mehr aufatmen können.

Für Eltern gibt es ein passendes Kursangebot unter der Überschrift „Kinder im Blick“. Ziel ist es, dass beide Elternteile ihr Kind unterstützen und beispielsweise Schulveranstaltungen und Festivitäten gemeinsam besuchen. Auch gibt es begleitend zu den Kindergruppen Elternabende: Hier ist es zwar erwünscht, dass beide Elternteile teilnehmen. „Die Realität sieht natürlich anders aus“, sagt Hoffmann.

Als sich die Stunde dem Ende zuneigt, sieht man, was sich getan hat. Die Buben und Mädchen schnappen sich einen Filzstift und laufen zum Wandplakat und dem Stimmungsbarometer. Bei 10 macht allerdings auch nach dem Treffen keiner eine Markierung. Auf dem Plakat ist nämlich über der Skala noch Platz nach oben. Und hier platzieren alle ihre Kreuze. „Ich bin fühl mich jetzt bei einer 12“, ruft ein Mädchen und läuft ihrer Mutter in die Arme.

Infos und Anmeldung

Mehr Infos unter Telefon 0 80 41/79 31 61 30 oder Mail eb-toelz@caritasmuenchen.de. Der nächste Kurs ist im September. Das Angebot ist für Grundschüler.

