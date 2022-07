Schildkröten im Tölzer Kurpark gefunden: Tiere wurden vermutlich ausgesetzt

Von: Christiane Mühlbauer

Eine der beiden Schildkröten, die vermutlich ausgesetzt worden sind. © privat

Zwei ältere Damen haben am Samstag beim Spaziergang im Tölzer Kurpark zwei kleine griechische Landschildkröten gefunden. Der Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Bad Tölz – Die Tiere sind zwei bis drei Jahre alt und wurden vermutlich ausgesetzt, berichtet die Tölzerin Susanne Ignjatovic. Die Frauen wandten sich an die Tölzerin, die immer wieder Tiere aufpäppelt. Ignjatovic informierte umgehend die Polizei und das Fundbüro der Stadt. An diesem Dienstag werden die Tiere in die Reptilienauffangstation nach München gebracht. „Das muss so sein, weil die Tiere unter Artenschutz stehen“, sagt Ignjatovic.

Unterbringung jetzt in Reptilienauffangstation

Über verschiedene Facebookgruppen in der Region hatte die Tölzerin am Wochenende versucht, den Tierbesitzer ausfindig zu machen. „Man weiß ja, dass Schildkröten Ausbruchskünstler sind“, sagt Ignjatovic. Gemeldet habe sich niemand, dafür jedoch zahlreiche Interessierte, die die Schildkröten sofort aufnehmen wollten. „Man darf sie aber nicht privat weitervermitteln.“ Wer Interesse hat, soll sich nun bitte an die Münchner Reptilienauffangstation wenden. „Sie haben am Telefon schon gesagt, dass sie voll sind mit vielen Tieren“, sagt die Tölzerin.

