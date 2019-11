Schlägerei an der Badstraße: Unbekannte schlagen Reichersbeurer ins Gesicht

Zwei bislang unbekannte Männer haben am frühen Samstagmorgen in Bad Tölz einen 33-jährigen Mann aus Reichersbeuern angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Tölz - Wie die Polizei mitteilt, war das Opfer bereits in einem Lokal an der Badstraße mit einer Gruppe arabischstämmiger junger Männer in eine Auseinandersetzung geraten. Beim Verlassen der Kneipe wurde der Reichersbeurer dann von mindestens zwei Mitgliedern dieser Gruppe abgepasst. Die Unbekannten schlugen ihm mehrere Male ins Gesicht. Der Reichersbeurer wurde zur Behandlung in die Asklepios-Stadtklinik gebracht.

Genauere Kenntnisse über die Identitäten der Angreifer fehlen bislang. Hinweise nimmt die Tölzer Polizei unter Telefon 0 80 41/76 10 60 entgegen. (sis)

